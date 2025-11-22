ส.ส.บีลา ตั้ง “ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วม” เปิดสายด่วน 24 ชม. ดูแลประชาชนทั่วนราธิวาส

วันนี้( 22 พ.ย.)นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ สส.นราธิวาส เปิดเผยว่า ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วม เพื่อรองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่ส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่ของจังหวัด โดยศูนย์ฯ จะทำหน้าที่เป็นจุดกลางในการรับแจ้งเหตุ ประสานความช่วยเหลือ และส่งทีมลงพื้นที่อย่างเร่งด่วนตลอด 24 ชั่วโมง โดยศูนย์ประสานงานฯ ครอบคลุมพื้นที่ทุกอำเภอในจังหวัดนราธิวาส พร้อมทีมงานคอยสนับสนุนและตรวจสอบสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วที่สุด
นายสัมพันธ์ กล่าวว่า ในยามวิกฤต ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนต้องมาก่อน เราจะไม่ทอดทิ้งใคร และจะทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยทีมงานทุกฝ่ายจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปด้วยกัน
“ศูนย์ฯ พร้อมปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี แว้ง เจาะไอร้อง สุไหงโก-ลก ตากใบ และพื้นที่เสี่ยงทั่วจังหวัดนราธิวาส โดยตั้งเป้าช่วยเหลือประชาชนทุกครอบครัวอย่างทั่วถึงและไม่ให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง”
ทั้งนี้ ประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อประสานงานได้ตามช่องทางต่อไปนี้ นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ (ส.ส.บีลา) โทร. 081-122-1212,นายสกุลศักดิ์ มะดาโอ๊ะ (นายกลี) โทร. 083-196-9253,นายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ โทร. 098-260-6365