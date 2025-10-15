เจ้าหน้าที่ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ชาวบ้านถูกน้ำท่วม ลดค่าใช้จ่ายช่วงหนีน้ำ

อุบลราชธานี - เจ้าหน้าที่ช่วยซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องทำเกษตรกรรมให้ชาวอำเภอวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ที่เสียหายจากน้ำท่วม เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้ชาวบ้านที่ประสบอุทกภัย ต้องอพยพหนีน้ำท่วมกว่า 193 ครอบครัว กว่า 351 คน
เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่ชุมชนราชธานีอโศก ตำบลบุ่งไหม อ.วารินชำราบ เพื่อให้บริการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ รถเครื่องมือทางการเกษตรที่เสียหายจากถูกน้ำท่วม ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ชาวบ้านชุมชนราชธานีอโศกและหมู่บ้านใกล้เคียงในตำบลบุ่งไหม พร้อมมอบถุงยังชีพเป็นข้าวสารอาหารแห้งให้ชาวบ้านถูกน้ำท่วมมานานกว่า 1 เดือน เพื่อมีไว้บริโภคระหว่างที่หนีอุทกภัยน้ำท่วมอยู่ในเวลานี้
ด้านตำบลบุ่งไหมเป็นอีกหลายตำบลของอำเภอวารินชำราบ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพื้นที่เกษตรกรรมและบ้านเรือนที่พักอาศัย ทำให้มีบ้านถูกน้ำท่วม 7 หมู่บ้าน มีผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม 561 ครอบครัว 1,187 คน ต้องอพยพหนีน้ำไปอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวและตามบ้านญาติ 193 ครอบครัว จำนวน 351 คน
รวมทั้งอำเภอมีพื้นที่ถูกน้ำท่วม 4 ตำบล 25 หมู่บ้าน มีผู้ถูกน้ำท่วม 2,085 ครอบครัว 5,982 คน อพยพหนีน้ำท่วม 775 ครอบครัว จำนวน 2,281 คน สำหรับแม่น้ำมูลขณะนี้ ยังอยู่ในภาวะทรงตัว ทำให้มีน้ำล้นตลิ่งสูง 1.47 เมตร