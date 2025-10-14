“บุ๋ม ปนัดดา” ฉะ “อังคณา” ควรเป็นปากเสียงให้คนไทย อยากให้ลงพื้นที่ด้วยกันจะได้รู้มีคนไทยสูญเสียมากแค่ไหน

โดนทัวร์ลงฉ่ำเลยทีเดียว สำหรับ “นางอังคณา นีละไพจิตร” สมาชิกวุฒิสภา และอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรณีที่ออกมาเตือนรัฐบาลว่าปล่อยให้บุคคลทั่วไปเข้าไปกดดันฝ่ายกัมพูชาในพื้นที่ ด้วยการนำรถเครื่องเสียงเข้าไปเปิดเสียงเฮลิคอปเตอร์ เสียงเครื่องบิน F-16 และเสียงผี เพื่อกดดัน และข่มขวัญชาวกัมพูชาที่ไม่ยอมออกจากพื้นที่นั้น อาจเข้าข่ายยั่วยุและเป็นการทรมานทางจิตวิทยา ซึ่งจะส่งผลเสียต่อเวทีการทูตที่ไทยทำได้ดีมาตลอด
แต่งานนี้มีกระแสตีกลับอย่างดุเดือด พร้อมตั้งคำถาม แล้วที่ทหารไทยเหยียบกับระเบิด ชาวบ้านโดน BM-21 จากกัมพูชา จนบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายราย ไม่เห็นออกมาเรียกร้องหรือปกป้องคนไทยเลย พอเปิดซาวด์ผีใส่เขมรกลับมาดิ้นเป็นเดือดเป็นร้อน กลายเป็นประเด็นที่มีทั้งคนเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย เสียงแตกกันออกไป
ล่าสุด วันนี้ (14 ต.ค. 2568) นักแสดง และพิธีกรชื่อดัง “บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” ได้มีการโพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กส่วนตัว ถึง นางอังคณา นีละไพจิตร ชวนให้ลงพื้นที่ด้วยกัน จะได้รู้ว่าคนไทยต้องสูญเสียมากมาย จวกนิ่มๆ ท่านควรใช้ตำแหน่ง และอำนาจที่มีในมือตอนนี้ เป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชนคนไทย
“อยากจะขอเรียนเชิญคุณอังคณา มาลงพื้นที่ด้วยกันค่ะ จะได้เห็นความจริงว่าประเทศไทยเราสูญเสียและเสียหายไปมากแค่ไหน จำนวนประชากร ที่ไม่ใช่ทหาร ของเราเสียชีวิตมากกว่าของเขา ส่วนพื้นที่ภาค 1 ก็มีประชาชนที่สูญเสียแขนขาและดวงตาจากทุ่นของกัมพูชามากมาย ไม่มีที่ดินทำกินมานับเป็นสิบๆ ปี ท่านเคยรับทราบเรื่องนี้บ้างมั้ยคะ? ในฐานะ สว. ท่านควรใช้ตำแหน่งและอำนาจที่มีในมือตอนนี้ เป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชนคนไทยมากกว่าไหมคะ”