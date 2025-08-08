ศบ.ทก.ตั้ง “บุ๋ม ปนัดดา” เป็นโฆษกจิตอาสา ชน “มาลี” “บิ๊กเล็ก” มั่นใจอย่างน้อยสวยกว่าแน่นอน

ศบ.ทก.ตั้ง “บุ๋ม ปนัดดา” เป็นโฆษกจิตอาสา “บิ๊กเล็ก” บอกตรงๆ เอาไว้ตอบโต้ “มาลี” โฆษกกลาโหมเขมร มั่นใจอย่างน้อยๆ สวยกว่าแน่นอน มอบหมายให้เน้นตอบโต้ทางออนไลน์
เช้าวันนี้(8 ส.ค.) พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมช.กลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา (ศบ.ทก.) ให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลว่า ขอบคุณประชาชนที่ส่งกำลังใจให้ทีมงานไทยแลนด์ ทำให้การทำงานของ GBC และ ศบ.ทก.ง่ายขึ้น และ ขอเปิดตัวโฆษกจิตอาสา ของศบ.ทก.เพิ่มเติม นั่นคือ น.ส.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี หรือบุ๋ม ประธานมูลนิธิองค์กรทำดี อดีตนางสาวไทยปี 2543 เพื่อทำหน้าที่ปะทะกับพลโทหญิงมาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ซึ่งการทำงานของนางสาวปนัดดาปัจจุบันทำงานอยู่ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา
“บอกตรงๆ ว่าเพื่อปะทะกับ พล.ท.หญิง มาลี คืออย่างน้อยตอนนี้ความได้เปรียบที่ผมมั่นใจคือ สวยกว่าแน่นอน โฆษก ศบ.ทก.เป็นนางสาวไทย แต่โฆษกกลาโหมของกัมพูชานั้นไม่ใช่ นางสาวกัมพูชาแน่นอน ดังนั้น ผมขอเปิดตัว บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี เป็นโฆษก ศบ.ทก.”
พล.อ.ณัฐพล กล่าวต่อว่า ส่วนการทำงานของ บุ๋ม ปนัดดา ซึ่งมีมาก ขอให้ช่วยตอบโต้ทางออนไลน์ ตนและทีมงานจะสนับสนุนข้อมูลในการแถลงข่าว นับแต่วันนี้ คือโฆษกจิตอาสา
ด้าน น.ส.ปนัดดา กล่าวว่า ในฐานะโฆษก ขอฝากตัวกับสื่อและประชาชน ที่ตกลงมาทำหน้าที่โฆษก ศบ.ทก.จิตอาสาในครั้งนี้ เป็นเพราะตนเองอยู่ในพื้นที่มานาน และเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เห็นความอดทนของทหาร ในฐานะที่เป็นจิตอาสาจึงอยากเป็นสื่อกลางที่ชัดเจน ที่สามารถคุยกับสื่อมวลชนและประชาชน รวมถึงฝ่ายทหารให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง และบอกกับต่างชาติว่าเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยของเราบ้าง ซึ่งก่อนหน้านี้ทางทหารได้มีการประชุมกัน ก็บอกว่าจะหาโฆษกฯ ที่จะชนกับทางกัมพูชาได้มากที่สุดก็น่าจะเป็นตนเอง จึงยินดีที่จะมาช่วยงานตรงนี้ เพื่อประเทศไทยของเรา
ส่วนจะเอาอยู่หรือไม่ เมื่อต้องสู้กับ พล.ท.หญิง มาลี นางสาวปนัดดา ระบุว่า ตนเองไม่กลัว เรื่องเฟกนิวส์อยู่แล้ว เพราะเราเป็นคนชัดเจนและเป็นคนตรงไปตรงมา เชื่อว่าสื่อไทยรู้จักตนเองเป็นอย่างดี ทำงานด้วยกันมานานจะรู้ว่าตนเองชัดเจนมากแค่ไหน ซึ่งทางฝั่งกัมพูชาจะพูดอะไรมาเราก็ไม่ค่อยได้ให้ราคากันอยู่แล้ว
หลังจากนี้เพจของนางสาวปนัดดา จะเป็นข้อมูลจากทางราชการใช่หรือไม่นั้น นางสาวปนัดดา ตอบชัดว่า ใช่และอีกส่วนหนึ่งจะเป็นข้อมูลจากการทำงานของตนเอง ที่ได้ลงพื้นที่ และข้อมูลจาก ศบ.ทก. พี่จะอัปเดตถึงประชาชนอย่างไรบ้าง ยืนยันว่าข่าวที่ออกมาจะไม่มีเฟกนิวส์ จะไม่มีข่าวว่าจะมีการยิงหรือไม่ อันนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอม แต่จะเป็นข่าวที่เป็นของจริงเท่านั้นที่จะได้นำมาลงในเพจ
ส่วนกลยุทธ์แรกที่จะโต้กลับไปทางกัมพูชา นางสาวปนัดดาระบุว่าเรื่องนี้ขอประชุมกันก่อน เพราะมีหลายประเด็นที่เกิดขึ้น แต่ประเด็นที่ได้มีการพูดกับทางทหาร คือ เรื่องความเดือดร้อนของประชาชนว่ามีมากน้อยเพียงใด ตนเองยืนฝั่งประชาชนอยู่เสมอ เพราะตั้งแต่เกิดภาวะวิกฤตกันมาประชาชนไม่ได้ทำงาน ต้องอยู่ในศูนย์อพยพ เด็ก ๆ ไม่ได้เรียนหนังสือ แต่ทุกคนมีความกลัวเรื่องอาณาธิปไตย ทุกอย่างต้องมาด้วยกัน ทำอย่างไรก็ได้ไม่ให้สูญเสียพี่น้องประชาชนอีกแล้ว