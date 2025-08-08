อะไรดีบุ๋มก็ว่าดี! ศบ.ทก. ตั้ง ดร.ปนัดดา นั่งโฆษกฯ จิตอาสา สู้ศึกนังมาลี

รมช.กลาโหม เปิดตัว "ดร.บุ๋ม ปนัดดา" โฆษก ศบ.ทก. จิตอาสาคนใหม่ ประชัน พล.ท.หญิงมาลี โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ขณะที่เจ้าตัวปลื้ม ยินดีช่วยงานเพื่อประเทศไทย ไม่กลัวเฟกนิวส์ เพราะชัดเจน ตรงไปตรงมา ย้ำข่าวที่ลงของจริงทั้งนั้น
วันนี้ (8 ส.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมช.กลาโหม เปิดตัวโฆษกศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา (ศบ.ทก.) จิตอาสาคนใหม่ คือ น.ส.ปนัดดา วงษ์ผู้ดี หรือ บุ๋ม ประธานมูลนิธิองค์กรทำดี นางสาวไทย ปี 2543 เพื่อทำหน้าที่ปะทะกับ พล.ท.หญิงมาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ซึ่งอย่างน้อยสิ่งที่เราได้เปรียบ ที่ตนเองมั่นใจ คือ ความสวย ที่สวยกว่าแน่นอน เพราะโฆษก ศบ.ทก. เป็นนางสาวไทย แต่โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาไม่ใช่นางสาวกัมพูชา ซึ่งการทำงานของ น.ส.ปนัดดา เนื่องจากมีงานมากมาย ปัจจุบันทำงานอยู่ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา โดยได้ให้ น.ส.ปนัดดาช่วยตอบโต้ผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งตนเองและทีมงานจะสนับสนุนข้อมูลในการแถลงข่าว
ด้าน น.ส.ปนัดดา ระบุว่า ที่ตกลงมาทำหน้าที่โฆษก ศบ.ทก. จิตอาสาในครั้งนี้ เป็นเพราะตนเองอยู่ในพื้นที่มานานและเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เห็นความอดทนของทหาร ในฐานะที่เป็นจิตอาสา จึงอยากเป็นสื่อกลางที่ชัดเจน ที่สามารถคุยกับสื่อมวลชนและประชาชน รวมถึงฝ่ายทหารให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง และบอกกับต่างชาติว่าเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยของเราบ้าง ซึ่งก่อนหน้านี้ทางทหารได้มีการประชุมกัน ก็บอกว่าจะหาโฆษกฯ ที่จะชนกับทางกัมพูชาได้มากที่สุด ก็น่าจะเป็นตนเอง จึงยินดีที่จะมาช่วยงานตรงนี้ เพื่อประเทศไทยของเรา ส่วนจะเอาอยู่หรือไม่ ตนเองไม่กลัวเรื่องเฟคนิวส์อยู่แล้ว เพราะเราเป็นคนชัดเจนและเป็นคนตรงไปตรงมา เชื่อว่าสื่อไทยรู้จักตนเองเป็นอย่างดี ทำงานด้วยกันมานานจะรู้ว่าตนเองชัดเจนมากแค่ไหน ซึ่งทางฝั่งกัมพูชาจะพูดอะไรมาเราก็ไม่ค่อยได้ให้ราคากันอยู่แล้ว
หลังจากนี้เพจของ บุ๋ม ปนัดดา จะเป็นข้อมูลจากทางราชการใช่หรือไม่ น.ส.ปนัดดา กล่าวว่า ใช่และอีกส่วนหนึ่งจะเป็นข้อมูลจากการทำงานของตนเอง ที่ได้ลงพื้นที่ และข้อมูลจาก ศบ.ทก. พี่จะอัปเดตถึงประชาชนอย่างไรบ้าง ยืนยันว่าข่าวที่ออกมาจะไม่มีเฟคนิวส์ จะไม่มีข่าวว่าจะมีการยิงหรือไม่ อันนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอม แต่จะเป็นข่าวที่เป็นของจริงเท่านั้นที่จะได้นำมาลงในเพจ ส่วนกลยุทธ์แรกที่จะโต้กลับไปทางกัมพูชา เรื่องนี้ขอประชุมกันก่อน เพราะมีหลายประเด็นที่เกิดขึ้น แต่ประเด็นที่ได้มีการพูดกับทางทหาร คือ เรื่องความเดือดร้อนของประชาชนว่ามีมากน้อยเพียงใด ตนเองยืนฝั่งประชาชนอยู่เสมอ เพราะตั้งแต่เกิดภาวะวิกฤตกันมาประชาชนไม่ได้ทำงาน ต้องอยู่ในศูนย์อพยพ เด็กๆ ไม่ได้เรียนหนังสือ แต่ทุกคนมีความกลัวเรื่องอาณาธิปไตย ทุกอย่างต้องมาด้วยกัน ทำอย่างไรก็ได้ไม่ให้สูญเสียพี่น้องประชาชนอีกแล้ว