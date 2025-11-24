"พัฒนา" ชี้ อ.ก.พ.อนุมัติบรรจุภรรยาทหารกล้าสละชีพรับราชการสธ. ชงกพ.เปิดตำแหน่งกรณีพิเศษ

“รมว.พัฒนา” ชี้ อ.ก.พ. อนุมัติบรรจุภรรยาทหารกล้าสละชีพเข้ารับราชการ สธ. ส่งเรื่องเข้า กพ. พิจารณาเปิดตำแหน่งกรณีพิเศษ สร้างขวัญกำลังใจครอบครัว
วันนี้ (24พ.ย.) นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า สธ.ได้ดำเนินการช่วยเหลือญาติของทหารผู้เสียชีวิต ในขณะปฏิบัติหน้าที่ชายแดนไทย – กัมพูชา เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ โดยคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนกระทรวงสาธารณสุขหรือ อ.ก.พ.
มีมติเห็นชอบ อนุมัติในหลักการให้ภรรยาของสิบเอกจิรายุ สิงห์อ้น ข้าราชการทหารผู้เสียชีวิต ตำแหน่งพลลาดตระเวน ชุด ลว.ไกล ตอน ลว.ไกล มว.ลว.ไกล ร้อย.ลว.ไกล. 6 เข้ารับราชการในตำแหน่งข้าราชการประจำ โดยกระทรวงสาธารณสุข เสนอขอให้ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. พิจารณาอนุมัติคัดเลือกเป็นกรณีพิเศษ ตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ต่อไป
ทั้งนี้ อ.ก.พ. มีมติเห็นชอบให้ความช่วยเหลือทายาทของข้าราชการทหารผู้เสียชีวิต
ขณะปฏิบัติหน้าที่ชายแดนไทย – กัมพูชา เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นภรรยาของสิบเอกจิรายุ สิงห์อ้น ข้าราชการทหารผู้เสียชีวิต เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติทหารกล้าที่ได้ออกปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษ บริเวณข้อพิพาทชายแดนไทย – กัมพูชาและเกิดเหตุปะทะกับกองกำลังกัมพูชาที่บริเวณชายแดนต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ จนทำให้เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ และเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคู่สมรสของทหารผู้เสียสละชีวิตในการปกป้องอธิปไตยให้เกิดความมั่นคงในชีวิตคู่สมรสต้องดำเนินชีวิตต่อไปโดยลำพัง การขาดเสาหลักของครอบครัวจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสูญอย่างฉับพลัน อาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางจิตใจในระยะยาว
ดังนั้น การได้รับการบรรจุเข้ารับราชการจึงเป็นหลักประกันที่มั่นคงและบทบาทหน้าที่ของการเป็นข้าราชการที่มีเกียรติก็จะช่วยสร้างให้เกิดความมั่นคงทางจิตใจอีกด้วย ซึ่งสมควรได้รับการยกย่อง และได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน เพื่อสานต่อคุณค่าของความกล้าหาญและช่วยให้คู่สมรสดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงต่อไป