เชิดชูผู้กล้า! กองทัพภาคที่ 2 รับพี่สาวสิบเอกนพพล เข้ารับราชการทดแทน หลังพลีชีพจากเหตุปะทะชายแดน

2 ธันวาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองทัพภาคที่ 2 ได้ประกาศบรรจุญาติของทหารที่เสียชีวิตจากการรบเข้ารับราชการทดแทน หลังเกิดเหตุปะทะบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชาในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนำไปสู่การสูญเสีย สิบเอก นพพล บุญเลิศ พลลาดตระเวนสังกัดกองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ 6 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศจนวาระสุดท้ายของชีวิต
เหตุการณ์นี้นับเป็นอีกครั้งที่กองทัพต้องสูญเสียทหารหาญผู้ยืนหยัดอยู่แนวหน้าเพื่อปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชน โดยภารกิจป้องกันชายแดนยังคงเป็นหนึ่งในงานที่เต็มไปด้วยความเสี่ยง แต่ก็เป็นหน้าที่ที่เหล่าทหารปฏิบัติด้วยความกล้าหาญและจงรักภักดีต่อผืนแผ่นดินมาโดยตลอด
กองทัพบกได้ย้ำชัดว่าครอบครัวของผู้เสียสละทุกนายจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง โดยหนึ่งในมาตรการสำคัญคือการบรรจุญาติของผู้เสียชีวิตเข้ารับราชการ เพื่อบรรเทาภาระหลังความสูญเสียและช่วยสร้างหลักประกันด้านอาชีพให้ครอบครัวสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมั่นคง
ในการนี้ กองทัพภาคที่ 2 ได้บรรจุ นางสาวสุวิมล บุญเลิศ พี่สาวของสิบเอกนพพล เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน สังกัดมณฑลทหารบกที่ 22 โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป ถือเป็นการสืบทอดเกียรติและเชิดชูคุณค่าความเสียสละของน้องชายผู้จากไป
กองทัพภาคที่ 2 ระบุว่า การบรรจุญาติผู้เสียชีวิตจากการรบเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยประคับประคองครอบครัวของผู้กล้า และเป็นหลักฐานว่าสถาบันกองทัพบกยังคงให้ความสำคัญกับชีวิตและเกียรติของกำลังพลทุกนาย โดยยืนยันว่าเกียรติของผู้พลีชีพจะได้รับการจารึกและยืนยงตราบนานเท่านาน