"พัฒนา" เมิน "โจ๊ก" ปูดน้ำท่วมตายเป็นพัน ชี้ตัวเลข 140 รายผ่านขั้นตอนถูกต้อง ใบมรณบัตรหลักฐานชัด

รมว.สธ. เมิน "สุรเชษฐ์" ปูด ตัวเลขผู้เสียชีวิตน้ำท่วมใต้หลักพัน ชี้ตัวเลข 140 รายของสธ. ผ่านขั้นตอนที่ถูกต้อง บอก หลักฐานชัดคือใบมรณะบัตร ตัวเลขในเว็บไซต์ชี้ชัดอะไรไม่ได้
วันนี้ (2ธ.ค.) นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีที่พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกมาโต้แย้งถึงตัวเลขผู้เสียชีวิต ในพื้นที่อุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของกระทรวงสาธารณสุขโดยยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตอยู่ที่หลักพัน ว่า ท่านจะเชื่อก็เชื่อไป โดยข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขคือข้อเท็จจริง ในขณะที่ตู้เก็บร่างผู้เสียชีวิตมีจำนวนมาก เนื่องจากว่าเมื่อรับร่างผู้เสียชีวิตมา จะมีการจำแนก โดยรับร่างเมื่อแรกเข้าจะเก็บไว้อีกส่วนหนึ่ง และหลังชันสูตรแล้วเสร็จ ก็จะเป็นตู้อีกส่วนหนึ่ง จึงทำให้ดูว่ามีจำนวนผู้เสียชีวิตมาก และสามารถพิสูจน์ได้ เนื่องจากจะมีใบมรณะบัตร โดยญาติผู้เสียชีวิตก็สามารถเป็นพยานได้ ซึ่งตนไม่ได้กังวลใจอะไร
เมื่อถามว่า พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ได้เปิดเว็บไซต์Hakparn.com เพื่อให้ญาติผู้เสียชีวิตเข้ามาลงทะเบียนพร้อมหลักฐาน นายพัฒนากล่าวว่าคงไม่ เพราะสุดท้ายแล้วหลักฐานการเสียชีวิต ต้องออกโดยกรมการปกครอง รวมถึงมีการชันสูตรก็จะทราบว่าผู้เสียชีวิตนั้นเสียชีวิตเมื่อใด หรือจากสาเหตุอะไร ทั้งนี้การมาแจ้งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว ไม่สามารถชี้ชัดอะไรได้ เนื่องจากการที่เราจะชี้ว่าใครสักคนเสียชีวิต จะมีกระบวนการทางกฎหมาย ทางนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการกระบวนการเหล่านี้อย่างครบถ้วน พร้อมทั้งเปิดสายด่วน ให้ประชาชนแจ้งคนหาย หรือเสียชีวิต พร้อมยืนยันว่าปัจจุบันยังไม่ได้เปลี่ยนตัวเลขที่น่าตกใจเป็นหลักพันคนตามที่เป็นข่าวทางออนไลน์ ของกระทรวงในส่วนของผู้สูญหายยังไม่มีการแจ้งเข้ามาในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข แต่หน่วยงานอื่นตนไม่ทราบ
เมื่อถามว่าหากรวมผู้เสียชีวิตและผู้สูญหาย ทุกจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จะถึงจำนวนหลักพันหรือไม่ นายพัฒนา ระบุว่าคาดว่าไม่ถึง แต่สุดท้ายแล้วจำนวนผู้เสียชีวิตก็จะชี้วัดตามใบมรณะบัตร อย่างไรก็ตามที่ตนกำกับ ดูแลกระทรวงสาธารณสุขคงไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ ว่าเพราะเหตุใดพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์จึงออกมาให้ความเห็นเช่นนี้
เมื่อถามว่าตัวเลขที่ไม่ถึงหลักพัน เนื่องจากมีการแยกจำนวนผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำและสาเหตุอื่นหรือไม่ นายพัฒนาระบุว่า ตัวเลขที่กระทรวงสาธารณสุขแจ้งไปวานนี้ มีผู้เสียชีวิต 140 ราย นับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ยืนยันตัวเลขนี้ สวนจะเป็นการเสียชีวิตจากการจมน้ำเท่าใดสาเหตุอื่นเท่าใด อยู่ในขั้นตอนทางกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 1 ถึง 2 วันนี้ พร้อมทั้งยืนยันว่า แพทย์ทุกโรงพยาบาลที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่รักษาคนไข้ ไม่จำเป็นต้องมอนิเตอร์อะไร ซึ่งในช่วงที่เกิดเหตุ แพทย์และพยาบาลประสบปัญหา ในการดูแลผู้ป่วย ตนก็นอนไม่หลับ ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงการฟื้นฟู พร้อมทั้งส่งทีมสุขภาพจิตลงพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีการส่งทีมแพทย์ลงไปดูในกลุ่มโรคที่มาจากน้ำท่วม เป็นโรคฉี่หนู