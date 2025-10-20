"แม่ทัพเติ่ง" ลงพื้นที่ปราสาทตาเมือนธม-ช่องอานม้า ตรวจเยี่ยมกำลังพล กำชับพร้อมรบตลอดเวลา

แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจแนวชายแดนไทย–กัมพูชา บริเวณปราสาทตาเมือนธม และช่องอานม้า กำชับเข้มการปฏิบัติหน้าที่ – สร้างขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงานในแนวหน้า
วันที่ 20 ต.ค.พลโท วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลในพื้นที่แนวชายแดนไทย–กัมพูชา บริเวณปราสาทตาเมือนธม และ ช่องอานม้า
แม่ทัพภาคที่ 2 ได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์จากหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ พร้อมลงพื้นที่ตรวจแนวชายแดนด้วยตนเอง เพื่อประเมินความพร้อมของกำลังรบ ระบบการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจ งานการข่าว การติดต่อสื่อสารและการบังคับบัญชา รวมถึงตรวจสภาพพื้นที่และภูมิประเทศที่มีผลต่อการปฏิบัติการของหน่วย
ในการนี้ แม่ทัพภาคที่ 2 ได้กล่าวโอวาทแก่กำลังพลทุกนาย โดยเน้นย้ำให้ยึดมั่นในอุดมการณ์ของทหารผู้พิทักษ์แผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญ เสียสละ มีระเบียบวินัย และรักษาความพร้อมรบให้เต็มขีดความสามารถ พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยยืนหยัดในพื้นที่ปฏิบัติการด้วยความเข้มแข็ง รอบคอบ และเคร่งครัดในมาตรการความปลอดภัย
แม่ทัพภาคที่ 2 ยังได้ตรวจเยี่ยมที่พักอาศัยของกำลังพลแนวหน้า สอบถามความเป็นอยู่ และมอบสิ่งของบำรุงขวัญ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดน ให้มีกำลังใจปฏิบัติภารกิจปกป้องชายแดนอย่างมั่นคง
พลโท วีระยุทธ ได้เน้นย้ำในตอนท้ายว่า “กองทัพภาคที่ 2 จะต้องมีความพร้อมรบสูงสุดในทุกห้วงเวลา ภารกิจป้องกันชายแดนคือเกียรติของทหารผู้ปกป้องผืนแผ่นดินไทย ต้องปฏิบัติด้วยความเด็ดขาด รอบรู้ รอบคอบ และจงรักภักดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อย่างมั่นคง”