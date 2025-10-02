ผู้ว่าฯ ขอนแก่นเกาะติดตามสถานการณ์น้ำ-ประเมินความพร้อมรับมือมวลน้ำไหลเข้าพื้นที่

นายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น ในวันนี้ (2 ต.ค.) เพื่อประเมินความพร้อมในการรองรับมวลน้ำที่กำลังจะไหลเข้าสู่พื้นที่
ทั้งนี้ มีมวลน้ำจากการระบายน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ รวมกับน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ รวมปริมาณกว่า 50 ล้านลูกบาศก์เมตร ไหลเข้าสู่ลำน้ำพอง ก่อนจะเข้าสู่เขตอำเภอเมืองขอนแก่น ซึ่งคาดการณ์ว่า อาจเอ่อล้นตลิ่งได้ในบางจุด จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม จังหวัดขอนแก่นได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด โดยกำหนดประชุมประเมินสถานการณ์ร่วมกันทุก 12 ชั่วโมง ทั้งในวันนี้ เวลา 18.00 น. และวันพรุ่งนี้เวลา 08.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมมอบหมายให้นายอำเภอเมืองขอนแก่นทำหน้าที่ศูนย์บัญชาการในการประสานงาน การประชาสัมพันธ์ และการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง เพื่อให้สามารถเตรียมการรับมือได้อย่างทันท่วงที และลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้น้อยที่สุด
