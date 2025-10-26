xs
“เจม-นันทวุฒิ” ไล่แซงสุดมันส์! ทะยาน 14 อันดับ คัมแบ็คคว้า 4 แต้มที่มอนซ่า ศึก ฟอร์มูล่า รีจินอล ยูโรเปี้ยน แชมเปียนชิป

เผยแพร่:   ปรับปรุง:


"เจม" นันทวุฒิ ภิรมย์ภักดี เข้าเส้นชัยคว้าตำแหน่งที่ 8 ที่อิตาลี
“เจม” นันทวุฒิ ภิรมย์ภักดี นักขับดาวรุ่งหนึ่งเดียวของไทยในศึก ฟอร์มูล่า รีจินอล ยูโรเปี้ยน แชมเปียนชิป บาย อัลปีน 2025 โชว์ฟอร์มสุดเดือดในสนามสุดท้ายของฤดูกาล ที่ มอนซ่า เซอร์กิต ประเทศอิตาลี ไล่แซงคู่แข่งจากท้ายกริดขึ้นมาถึง 14 อันดับ ก่อนจบการแข่งขันในอันดับที่ 8 พร้อมเก็บเพิ่มอีก 4 คะแนนสำคัญได้สำเร็จ

นักขับจากทีม Trident เปิดฉากสุดร้อนแรงตั้งแต่รอบควอลิฟายกรุ๊ป B ด้วยการจบอันดับ 3 ทำให้ได้สตาร์ทจากกริดที่ 5 ในเรซแรก ทว่าในช่วงออกสตาร์ทรอบแรกเกิดจังหวะพลาด ทำให้หล่นไปถึงอันดับ 22

แต่หลังจากเซฟตี้คาร์ออกมาในช่วงกลางเกม “เจม-นันทวุฒิ” ไม่ยอมถอย เดินหน้าเปิดเกมบู๊สุดมันส์ ไล่แซงคู่แข่งได้อย่างต่อเนื่อง การรีสตาร์ทครั้งแรกขยับขึ้นมาที่อันดับ 15 ก่อนจะใช้จังหวะรีสตาร์ทครั้งที่สองกดคันเร่งแซงต่อเนื่อง จนถึงรอบสุดท้ายคว้าตำแหน่งที่ 8 ไปครองอย่างยอดเยี่ยม พร้อมเก็บเพิ่มอีก 4 คะแนนสะสมได้สำเร็จ

ผลงานในเรซนี้ทำให้ นันทวุฒิเก็บเพิ่มเป็น 24 คะแนน รั้งอันดับ 15 บนตารางคะแนนสะสม รวมถึงสร้างความมั่นใจก่อนลงสนามใน เรซสุดท้ายของฤดูกาล ที่มอนซ่าอีกครั้ง วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคมนี้ เวลา 20.50 น. ตามเวลาประเทศไทย

“เจม” นันทวุฒิ ภิรมย์ภักดี นักขับจากทีม Trident
“เจม” นันทวุฒิ ภิรมย์ภักดี เข้าเส้นชัยคว้าตำแหน่งที่ 8 ที่อิตาลี
“เจม” นันทวุฒิ ภิรมย์ภักดี นักขับจากทีม Trident
