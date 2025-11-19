ทหารไทยใจเด็ดเผชิญหน้าทหารเขมร! คลิปเก่าเล่าความเสียสละ "มาตายด้วยกันมา" ยืนยันรักชาติเหนือชีวิต

วาสนา นาน่วม เผยคลิปวิดีโอสุดระทึก แม้จะเป็นเหตุการณ์เก่าก่อนการปะทะของทหารไทยที่ยืนหยัดเผชิญหน้ากับทหารเขมรที่พร้อมอาวุธและรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ช่องอานม้า อุบลราชธานี หลังผิดข้อตกลงไม่ยอมถอนกำลังออก ทหารไทยประกาศกร้าวให้ถอยไป "ไม่อย่างนั้นก็ตายด้วยกัน" สะท้อนความรักชาติ และความเสียสละอันยิ่งใหญ่เหนือชีวิต!
วันนี้ (19 พ.ย.) วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวอาวุโสสายทหาร โพสต์คลิปวิดีโอสุดระทึก เผยคลิปวิดีโอเชิดชูความรักชาติรักแผ่นดินของทหารไทย หลังปะทะคารมกับทหารเขมรที่เดินรุกล้ำเข้ามาในเขตแดนไทย แต่มีการยืนยันว่าเป็นคลิปเก่า เป็นเหตุการณ์ก่อนเกิดการปะทะที่ชายแดน แต่คลิปดังกล่าวบ่งบอกถึงความเสียสละของทหารไทยได้เป็นอย่างดี โดยผู้สื่อข่าวอาวุโสสายทหารรายนี้ได้ระบุข้อความว่า
“นับถือหัวใจทหารไทย ยอมแลกชีวิต เพื่อรักษาแผ่นดินไทย
แม้ ทบ.จะตรวจสอบว่าเป็นคลิปตั้งแต่ 23 กรกฎาคม 2568 ก่อนการปะทะ แต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงหัวใจรักแผ่นดินของทหารไทย ที่เผชิญหน้ากับทหารเขมรในพื้นที่ช่องอานม้า อุบลราชธานี
"มาตายด้วยกันมา!! ถอยไป"
หลังทหารเขมรผิดข้อตกลงไม่ยอมถอนกำลังออกในห้วงเย็น แต่กลับรุกเข้ามาในพื้นที่จนเกิดการเผชิญหน้า ฝ่ายทหารเขมรถือทั้งปืนและระเบิดขว้าง ขณะที่ทหารไทยก็ไม่ยอมถอย
บอกให้ทหารเขมรถอยไป ไม่อย่างนั้นก็ตายด้วยกัน มันถึงเวลาแล้ว
ขอบคุณเจ้าของคลิป
กัมพูชาเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของชาติ
กัมพูชาไว้ใจไม่ได้”