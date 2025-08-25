(คลิป)ทบ.แจง “เสธ.”โหดทำร้ายร่างกายนายสิบเป็นคลิปเก่า อีกฝ่ายโต้ยังมีพฤติกรรมเหมือนเดิม ล่าสุดก่อเหตุอีก 21 ส.ค.

สุรินทร์– กองทัพบก ชี้แจงคลิป นายทหารระดับ เสธ.ทำร้ายร่างกายนายสิบ เป็นคลิปเก่า ส่วนแหล่งข่าวอีกฝ่ายเผยเป็นคลิปเก่าจริง แต่นายทหารคนดังกล่าวยังคงมีพฤติกรรมรุนแรงทำร้ายลูกน้องเหมือนเดิม ล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อ 21 ส.ค.ช่วงซ้อมแผนรบในภูมิประเทศจำลอง ท่ามกลางสายตาเพื่อนนายทหาร แต่ไม่มีภาพคลิปเป็นหลักฐาน
วันนี้ ( 25 ส.ค.68) จากกรณีที่มีคลิปนายทหารระดับ เสธ.ทำร้ายร่างกายนายสิบ ที่ระบุว่าเป็นนายสิบที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ปราสาทตาควาย ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ตามที่ปรากฏในโลกโซเชียลฯ และสื่อมวลชนนำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุด กองทัพบก ได้ชี้แจงว่า เป็นคลิปเก่า เมื่อปี 2558 ซึ่ง นายทหารที่ปรากฏในคลิปได้กระทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมจริง จึงถูกลงทัณฑ์ตามระเบียบที่กำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนกรณีที่มีผู้แสดงความคิดเห็นระบุถึงนายทหารรายนี้ ว่าได้กระทำการพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับลูกน้องผู้เป็นเพื่อนร่วมงาน พร้อมระบุว่าเป็นเหตุการณ์เมื่อเร็วๆนี้นั้น ต้นสังกัด กำลังดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในทันที ซึ่งหากพบว่ามีการกระทำผิดจริง จะมีการลงโทษทางวินัยตามระเบียบอย่างเหมาะสมในทันที
ทั้งนี้ แหล่งข่าว รายงานเพิ่มเติมว่า คลิปดังกล่าวเป็นคลิปข่าวเก่าจริง เป็นการเปิดเผยคลิปเหตุการณ์เพื่อ ประกอบพฤติกรรมที่นายทหารคนดังกล่าวนั้น ยังคงมีพฤติกรรมดังกล่าวอยู่ โดยเฉพาะล่าสุด ช่วงที่มีการซ้อม Rock rehearsal (การซ้อมปฏิบัติการตามแผนการรบในภูมิประเทศจำลอง) ที่ฐาน 225 เมื่อวันที่ 21 ส.ค.ที่ผ่านมา ก็ได้มีการทำร้ายร่างกายนายสิบ ท่ามกลางสายตาเพื่อนทหารอยู่ แต่ไม่มีภาพหลักฐาน จึงมีการเปิดเผยพฤติกรรมร่วมกับคลิปเก่าดังกล่าว