(คลิป)คลิปว่อน! นายทหารระดับ “เสธ.”โหด กระหน่ำต่อยตบหัวนายสิบ ที่ชายแดน'ตาควาย' ชาวเน็ตจี้กองทัพจัดการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สุรินทร์ - คลิปว่อน! นายทหารระดับ เสธ. ต่อยตบหัวทหารนายสิบหลายครั้ง กลางโต๊ะซักซ้อมการยุทธ์ ในฐานปฏิบัติการชายแดนด้านปราสาทตาควาย อ.พนมดงรัก สุรินทร์ ชาวเน็ตวิจารณ์สวดยับพฤติกรรมรุนแรง ชี้ทหารไปปกป้องชายแดนเสี่ยงตายต้องมาเจอนายโหดร้ายอีก เรียกร้องกองทัพจัดการลงโทษ เผยประวัติเป็นนายทหารชอบทำร้ายพลทหารและนายสิบ เคยตกเป็นข่าวฉาวมาแล้ว



วันนี้( 25 ส.ค.68) ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยคลิปวิดีโอจากแหล่งข่าวไม่ขอเปิดเผยตัวตน ซึ่งเป็นคลิปวิดีโอที่บันทึกโดยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ภายในฐานปฏิบัติการทหารแห่งหนึ่ง ไม่เปิดเผยสถานที่ เป็นภาพเหตุการณ์กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านปราสาทตาควาย ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ระหว่างนั้น นายทหาร ระดับ เสธ. ร.31 รอ. (ไม่ขอเปิดเผยชื่อ) เดินจากหัวโต๊ะไปทำร้ายร่างกาย ทหารนายสิบ(ไม่ขอเปิดเผยชื่อนามสกุล) ที่นั่งทำงานอยู่ข้างโต๊ะด้านขวามือ ด้วยการต่อยและตบที่ศีรษะหลายครั้ง


แหล่งข่าวระบุว่า คลิปดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างที่อยู่ในเหตุการณ์ซักซ้อมการยุทธ์บนแผนที่ ซึ่งมีทหารนายอื่นที่เห็นเหตุการณ์ด้วย นอกจากนี้ยังพบเฟซบุ๊กที่ชื่อ “อภิชาต บรรเจิดกุล” ก็ลงคลิปดังกล่าว และมีประชาชนเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมที่รุนแรง และเรียกร้องให้กองทัพจัดการและลงโทษนายทหารคนดังกล่าว ซึ่งส่วนใหญ่ต่างระบุว่า ทหารที่ไปปกป้องชายแดนก็เหนื่อยและเสี่ยงชีวิตอยู่แล้ว ยังต้องมาเจอกับนายทหารที่มีนิสัยโหดร้ายแบบนี้อีก และ ยังมีการแชร์ออกไปเป็นจำนวนมากอีกด้วย

นอกจากนี้ แหล่งข่าวยังระบุอีกว่า นายทหารคนดังกล่าวมักจะมีพฤติกรรมลักษณะดังกล่าวบ่อยครั้ง สมัยอดีตตอนเป็นผู้พัน ก็มีนิสัยชอบทำร้ายพลทหาร และนายสิบ อยู่เป็นประจำและเคยมีคลิปออกเป็นข่าวมาแล้ว













