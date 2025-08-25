ฉาว! เสธ.ยศ พ.อ. ทำร้ายนายสิบในฐานทัพ กล้องวงจรปิดจับภาพชัด โซเชียลเดือด! จี้กองทัพสอบ พบมีประวัติซ้อมลูกน้องหลายครั้ง

แฉ “เสธ.ยศ พ.อ.” ทำร้ายร่างกาย “นายสิบ” กลางฐานปฏิบัติการที่สุรินทร์ ท่ามกลางสายตาเพื่อนทหาร ทำโซเชียลเดือดเรียกร้องให้ “กองทัพบก” เข้าตรวจสอบและลงโทษนายทหารระดับสูงรายนี้อย่างเด็ดขาด พบมีประวัติใช้ความรุนแรงกับพลทหารและนายสิบมาแล้วหลายครั้งตั้งแต่สมัยเป็นผู้พัน
เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสังคมออนไลน์ หลังมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพเหตุการณ์นายทหารยศ พ.อ. ระดับ เสธ. ก่อเหตุทำร้ายร่างกายทหารยศ นายสิบ รายหนึ่งอย่างรุนแรง โดยแสดงพฤติกรรมใช้กำลังเดินเข้าไป ตบและต่อยบริเวณศีรษะของนายสิบคนดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและหลายครั้ง
โดยมีรายงานว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 21 ส.ค. ที่ผ่านมา ภายในฐานปฏิบัติการบริเวณ ปราสาทตาควาย ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ โดยขณะนั้นมีการซักซ้อมแผนยุทธการ ซึ่งมีทหารนายอื่น ๆ อยู่ในเหตุการณ์และเป็นพยานด้วย
ทันทีที่เหตุการณ์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปอย่างกว้างขวางบนสื่อสังคมออนไลน์ ได้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของนายทหารคนดังกล่าวอย่างรุนแรง โดยชี้ว่าเป็นพฤติกรรมที่ยอมรับไม่ได้และ สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของกองทัพ เป็นอย่างมาก
ประชาชนเรียกร้องให้ “กองทัพบก” เร่งดำเนินการเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการลงโทษนายทหารระดับสูงคนดังกล่าวอย่าง เด็ดขาด เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างในการใช้ความรุนแรงกับผู้ใต้บังคับบัญชา
นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลที่ถูกนำมาเปิดเผยเพิ่มเติมในโลกออนไลน์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการ ระบุว่า พ.อ. นายดังกล่าว เคยมีประวัติการใช้ความรุนแรง กับทั้งพลทหารและนายสิบมาแล้วหลายครั้ง ตั้งแต่สมัยที่ยังดำรงตำแหน่งเป็น ผู้พัน ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงรูปแบบการใช้ความรุนแรงอย่างต่อเนื่องในฐานะผู้บังคับบัญชา