ผ้าเหลืองปลิวแล้ว!พระครูคลิปฉันบวบวัย 72 สมัครใจสึกกลางพรรษา

เชียงราย - คณะสงฆ์เชียงราย สอบแล้ว-เจ้าตัวรับผิด..พระครูคลิปฉันบวบวัย 72 สมัครใจลาสิกขาทิ้งผ้าเหลืองกลางพรรษาแต่โดยดี
วันนี้ (16 ส.ค.) คณะสงฆ์ อ.เมืองเชียงราย ได้ประกอบพิธีลาสิกขาหรือสึกให้กับพระกิภษุระดับพระครู ที่มีอายุ 72 ปี ให้พ้นจากการเป็นสมณะและกลับไปเป็นฆารวาสเช่นเดิม ภายหลังจากได้ปรากฎคลิปเผยแพร่ต่อสื่อสาธารณะว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมโดยมีกิจกรรมทางเพศแบบชายกับชายหรือฉันบวบจนเป็นที่โด่งดังไปทั่ว
ซึ่งพิธีลาสิกขาเสร็จสิ้นไปด้วยดี โดยมีญาติของอดีตพระครูเป็นคนรุ่นลูกหลานไปร่วมพิธีและให้กำลังใจอยู่ตลอดเวลา จากนั้นอดีตพระครูได้สวมชุดขาวและเดินทางออกจาก วัดศรีบุญเรือง อ.เมืองเชียงราย ไปอย่างเงียบๆ
สำหรับคลิปฉาวดังกล่าวถูกเผยแพร่ว่อนโซเชียลฯ กระทั่ง 13 ส.ค.2568 นายโสไกร ใจหมั้น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จ.เชียงราย นำเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบถามบุคคลที่อยู่ในคลิป-ผู้ที่เกี่ยวข้อง ก่อนส่งข้อมูลเสนอต่อคณะสงฆ์
ต่อมาวันที่ 15 ส.ค.พระครูสิริธรรมนิวิฐ เจ้าคณะ อ.เมืองเชียงราย พร้อมด้วยรองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบลแม่ข้าวต้ม เขต 1,เขต 2 และเขต 3 ได้จัดประชุมและเห็นว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมสร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของคณะสงฆ์ ที่ประชุมจึงมีมติกรณีคลิปที่ปรากฎในโซเซียลมีเดียอย่างไม่เหมาะสมนั้นเป็นพระครูรูปดังกล่าวจริง และเมื่อสอบปากคำพระครูก็ให้แสดงความรับผิดชอบและขอลาสิกขาโดยสมัครใจ