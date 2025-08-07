คำร้องสอบ 136 สว. ถูกตีตกหลังเข้าร่วมลงชื่อไม่ครบ 20 คน เหตุถูกปลอมลายมือชื่อ 2 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีช่วงเย็นวันที่ 6 ส.ค.68 นายณัชชญ์พงศ์ วงศ์มูลาลี สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ได้เข้าแจ้งความกับ พนักงานสอบสวน สน.บางโพ หลังพบว่า มีลายมือชื่อของ นายณัชชญ์พงศ์ ปรากฏอยู่ในเอกสารที่นำไปยื่นคำร้องถึงประธานวุฒิสภา ขอให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยให้ สว. ที่ต้องคดีฮั้วเลือก สว. จำนวน 136 คน หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว ตามคำร้องของ น.ส.นันทนา นันทวโรภาส สว. เเละคณะ
โดยช่วงสายวันนี้ นายณัชชญ์พงศ์ ยืนยันกับสื่อมวลชนอีกครั้งหลังไปลงบันทึกประจำวันที่สน.บางโพ ว่า ไม่ได้ลงนามด้วยตัวเองและไม่เคยมอบอำนาจให้บุคคลใดลงชื่อแทนตน ในกรณี น.ส.นันทนา เเละคณะเเถลงข่าวว่า รวบรวมรายชื่อ สว. 21 คน ตามมาตรา 82 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญยื่นต่อประธานวุฒิสภา เพื่อให้พิจารณาถอดถอน สว. 136 คน ออกจากตำแหน่ง กรณีเข้าข่ายผิดรัฐธรรมนูญ มาตรา 113 ว่า สว.ต้องไม่ฝักใฝ่หรือยอมตนอยู่ใต้อาณัติของพรรคการเมืองใดๆ พร้อมกับขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือหยุดปฏิบัติหน้าที่เฉพาะส่วนการเห็นชอบกรรมการองค์กรอิสระ ทั้งนี้ ตนได้ตรวจสอบกับสำนักงานประธานวุฒิสภา พบว่า ลายมือในคำร้องไม่ใช่ของตนเเละมี สว. ที่โดนกระทำเหมือนตนอีก 2 คน ดังนั้นการลงลายมือชื่อของ สว.ในเอกสารคำร้องนั้น มี สว.สนับสนุนคำร้องดังกล่าวไม่ถึง 20 คน
ด้าน เเหล่งข่าวจาก สว.รายหนึ่ง กล่าวว่า ทราบเมื่อช่วงเย็นวันที่ 6 ส.ค. รู้สึกตกใจที่เกิดเหตุเเบบนี้กับสภาสูงทั้งๆ เหตุเเบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นเพราะผิดกฎหมาย ขัดหลักจริยธรรม สร้างความเสื่อมเสียให้กับรัฐสภา ดังนั้น สว.ที่เป็นเเกนนำหลักในกรณีนี้ต้องชี้เเจงกับสังคมให้กระจ่าง จะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ รวมทั้งไม่ควรอ้างว่าไม่ทราบว่าใครมาลงลายมือในคำร้องเเทน สว. 3 คนนี้
“หาก สว.ที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้จะชี้เเจงว่าไม่รู้ว่าใครลงนามเเทน สว. 3 คนนั้นจะตอบเเบบนี้ไม่ได้ เพราะคำร้องมีหนึ่งชุด สว.ที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้ต้องตรวจสอบบุคคลหรือ สว.ที่จะมาลงนามในคำร้องนั้นๆ ว่า สว.คนนั้นเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่ หากมีคนอื่นลงนามเเทน สว. ลายมือนั้นย่อมโมฆะ เอกสารคำร้องนั้นย่อมตกไปเเละไม่มีผลทางกฎหมายทันที เเละความผิดทางกฎหมายสำเร็จเเล้ว“ เเหล่งข่าวระบุ
ทั้งนี้ ตามที่สมาชิกวุฒิสภา (สว.) อิสระ เข้าชื่อกันยื่นคำร้องต่อประธานวุฒิสภา เพื่อขอให้ส่งศาลศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยสมาชิกภาพของการเป็นสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 136 คน สิ้นสุดลงนั้น
นอกเหนือจาก นายธณัชญ์พงศ์ วงศ์มุลาลี สว. ได้เข้าแจ้งความกับ สน.บางโพ ว่ามีลายมือชื่อของตัวเองปรากฏอยู่ในเอกสารดังกล่าว พร้อมยืนยันว่าไม่เคยเห็นเอกสารคำร้องและลงลายมือชื่อเเต่อย่างใด
ล่าสุดวันที่ 7 ส.ค. นายเดชา นุตาลัย สว. ได้ทำหนังสือบันทึกข้อความถึงเลขานุการวุฒิสภา ยืนยันว่าในเอกสารคำร้องดังกล่าว ไม่ใช่ลายมือชื่อของตน และตนยังไม่เห็นรายละเอียดคำร้อง
ขณะที่ พ.อ.หญิง ธณตศกร บุศราคม สว. ได้ทำหนังสือถึงประธานวุฒิสภา เพื่อขอถอดถอนรายชื่อออกจากคำร้องดังกล่าว เนื่องจากเข้าใจคลาดเคลื่อนในสาระสำคัญของการร่วมเสนอชื่อในครั้งนี้
ดังนั้น ในการเข้าชื่อของ สว. เมื่อวันที่ 6 ส.ค. มี สว. จำนวน 21 คนเท่านั้น ไม่ใช่ 30 คน ที่ยื่นเรื่องให้ประธานวุฒิสภา โดยสำนักเลขาธิการวุฒิสภา ลงเลขรับที่ 6506 วันที่ 6 ส.ค. เวลา 12.04 น. เพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหยุดปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 136 คน แต่เมื่อมีการถูกปลอมรายชื่อ 2 คน และถอนรายชื่อไป 1 คน ทำให้มี สว.ลงชื่อไม่ครบ 20 คน ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด เเละส่งผลให้คำร้องนี้ตกไป