พบอีก 4 ทุ่นระเบิดใกล้จุดทหารไทยเหยียบเมื่อเช้า พิสูจน์ชัด 3 ทุ่นเป็น PMN-2 สภาพใหม่พร้อมใช้งาน

แม่ทัพภาคที่ 2 เผยทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดที่ช่องจุ๊บตาโมก ห่างปราสาทตาเมือนธมไปทางตะวันตก 1 กม. ยันอยู่ในเขตแดนไทย เคยลาดตระเวนประจำ ล่าสุดพบอีก 4 ทุ่นใกล้จุดเดียวกัน กองทัพภาค 2 พิสูจน์แล้วยืนยันเป็น PMN-2 แน่นอน 3 ทุ่น อยู่ในสภาพใหม่พร้อมใช้งาน
วันนี้(12 ส.ค.) พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวถึง เหตุการณ์ที่ทหารพราน ร้อย.ทพ.2610 เหยียบทุ่นระเบิดระหว่างปฏิบัติภารกิจลาดตระเวน ในพื้นที่บริเวณปราสาทตาเมือนธม อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ บาดเจ็บสูญเสียขาซ้าย 1 นาย ว่า เหตุเกิดในจุดแนววางรั้วลวดหนามทางด้านทิศตะวันตกของปราสาท ถ้าหันหน้าเข้าเขมรจะอยู่ฝั่งขวาของตัวปราสาท และห่างจากตัวปราสาท 1 กิโลเมตร เรียกว่าช่องจุ๊บตาโมก สันนิษฐานว่าเขมรลักลอบมาวางกับระเบิดช่วงที่ถอนกำลังทหารออกไป ซึ่งทหารไปตรวจสอบแนววางลวดหนามบริเวณนี้อยู่ในเขตแดนไทย เป็นเส้นทางที่ใช้ลาดตระเวนประจำอยู่ในฝั่งไทยอยู่แล้ว
ด้านเฟซบุ๊กเพจ “กองทัพบก ทันกระแส” ได้โพสต์ภาพทุ่นระเบิดที่ตรวจพบในบริเวณเดียวกันเพิ่มเติม โดยระบุว่า เมื่อทุ่นระเบิด คืออาวุธแบบรอเวลา สรุปใครใช้อาวุธก่อน?
จุดเกิดเหตุ ด้านซ้ายห่างประมาณ 2 เมตร พบอีก 2 ทุ่น ด้านขวาห่างประมาณ 2 เมตร พบอีก 1 ทุ่น ด้านหน้าห่างประมาณ 5 เมตร พบอีก 1 ทุ่น ทั้งหมดเป็น PMN-2
กัมพูชาจงใจ! สร้างภัยคุกคามต่อชีวิตและความปลอดภัย
ขณะที่เพจกองทัพภาคที่ 2 รายงานว่า จากเหตุการณ์ที่ สิบเอก ธีรพล เพียขันที สังกัด กองร้อยทหารพรานที่ 2610 ทำการลาดตระเวนบริเวณ ฐานปฏิบัติการจุ๊บตะโมก อยู่ทางตะวันตกปราสาทตาเหมือนธม อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ได้ประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิด PMN-2 ได้รับบาดเจ็บสาหัส กองทัพภาคที่ 2 ได้ดำเนินการส่งหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด และพิสูจน์หลักฐาน เดินทางลงพื้นที่เกิดเหตุบริเวณฐานปฏิบัติการจุบตะโมก พื้นที่ปราสาทตาเหมือนธม เข้าไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อนำพิสูจน์ทราบ
ล่าสุดผลการพิสูจน์ 100% เป็นทุ่นระเบิด PMN-2 เพิ่มเติม 3 ทุ่น ซึ่งอยู่ในสภาพใหม่ พร้อมใช้งานไม่ใช่ของเก่าและอยู่ในเขตอธิปไตยของไทย