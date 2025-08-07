“บิ๊กกุ้ง” เร่งประสานกู้ทุ่นระเบิดเขมรวางรอบปราสาทตาควายเพียบ เผย กัมพูชาตอบรับเข้าเก็บศพทหารแล้ว

“แม่ทัพภาค 2” ย้ำ วางรั้วลวดหนามตลาดช่องอานม้าใหม่ป้องกันฐานที่มั่นของเรา เราควบคุมอยู่ เราต้องห้ามอย่างเด็ดขาด ไม่ให้นำอาวุธขึ้นมา ประสานเขมรกู้ทุ่นระเบิดจำนวนมากโดยเฉพาะปราสาทตาควาย ย้ำ ทหารไทยไม่เก็บศพทหารกัมพูชาให้แน่ หากไม่มาเก็บไทยจะหาทางแก้ปัญหาเรื่องเชื้อโรคและกลิ่น ล่าสุด ตอบรับมาแล้ว
พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวถึงทหารไทยวางรั้วลวดหนามใหม่ที่ช่องอานม้า อุบลราชธานี หลังทหารกัมพูชา เข้ามาตัดรื้อรั้ว ว่า คนกัมพูชาเข้ามาทำคอนเทนท์ ทหารเราก็ได้ให้ออกจากพื้นที่ไป พร้อมวางรั้วลวดหนามใหม่ เพื่อป้องกันฐานที่มั่นของเรา สร้างความเข้มแข็งในพื้นที่ที่เราควบคุมอยู่
ส่วนในอนาคต จะมีกิจกรรมลักษณะนี้อยู่เรื่อยๆ หรือไม่นั้น แม่ทัพ 2 มองว่าไม่มีปัญหา เราต้องห้ามอย่างเด็ดขาด แต่ข้อดี คือ เขาไม่ได้นำอาวุธขึ้นมา
ส่วน ทุ่นระเบิดในพื้นที่ยังมีจำนวนมาก โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ปราสาทตาควาย อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ จะต้องประสานกับทางกัมพูชา ในการเก็บกู้
ส่วนกรณีที่ทหารกัมพูชาป่วยหนักเป็นไข้มาลาเรียนั้น ตนได้เห็นจากสื่อของกัมพูชา ซึ่งเป็นหน้าที่แต่ละฝ่ายในการดูแลกำลังพลของตัวเอง ซึ่งฝ่ายไทยก็มีแพทย์สนามในการดูแลอยู่แล้ว โรงพยาบาลอำเภอ ในแต่ละจังหวัด ก็พร้อมสนับสนุน ซึ่งตอนนี้ทหารไทยยังไม่มีการเจ็บป่วย
ส่วนการเก็บศพทหารกัมพูชา จากที่ตนลงพื้นที่ฐานปฏิบัติการภูมะเขือ ยังเห็นอยู่ แต่ได้ประสานกับทางกัมพูชาแล้วให้มาเก็บศพไป ซึ่งทางกัมพูชาได้ตอบรับมาแล้ว
ยืนยันว่า ฝ่ายกัมพูชาต้องมาเก็บเองเราจะไม่เก็บให้ เพราะกระทบต่อมลภาวะทางอากาศของทั้งฝั่งไทยและกัมพูชา แต่หากเขาไม่ยอมเก็บ เราก็มีมาตรการในการดับกลิ่น