ทัพบกเปิดใจ! เบื้องลึก "ปราสาทตาควาย" พื้นที่ปะทะเดือด ชายแดนสุรินทร์

"กองทัพบก ทันกระแส" เปิดเผยเบื้องลึกความขัดแย้งบริเวณ "ปราสาทตาควาย" อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ชี้เป็นพื้นที่ปะทะเข้มข้น เหตุปราสาทตั้งอยู่ตีน "เนิน 350" จุดสูงข่มที่ทหารกัมพูชาวางกำลัง ยันฝ่ายไทยตรึงกำลังห่างปราสาท 30 เมตร พร้อมรอขั้นตอนต่อไปเพื่อนำปราสาทกลับคืนสู่ประเทศไทย!
เมื่อวันที่ 10 ส.ค. เพจ “กองทัพบก ทันกระแส” ได้ออกมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ "ปราสาทตาควาย" โดยทางเพจได้ระบุข้อความว่า
“ปราสาทตาควายเกิดอะไรขึ้น วันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังแบบง่ายๆ
.
ปราสาทตาควายตั้งอยู่ที่อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ติดกับชายแดนกัมพูชา เป็นพื้นที่ปะทะอีกพื้นที่หนึ่งที่เข้มข้นที่สุด
โดยปราสาทตาควายนั้นตั้งอยู่บริเวณตีนเนิน 350 ซึ่งเป็นจุดสูงข่ม มีทหารกัมพูชาคอยวางกำลังอยู่บนนั้น
.
การที่จะยึดปราสาทตาควายให้ได้นั้นจำเป็นต้องยึดเนิน 350 ให้ได้ก่อนจึงจะสามารถควบคุมพื้นที่จุดสูงข่มได้ สร้างอำนาจการยิงจากพื้นที่สูงได้
.
แต่ความยากของพื้นที่นั้น นั่นคือการยิงสนับสนุนจากฝ่ายกัมพูชาซึ่งมีทั้งปืนใหญ่ BM21 คอยระดมยิงใส่ทหารไทยไม่มีหยุด อีกทั้งยังมีบังเกอร์มมากมาย และกัมพูชาเองได้วางสนามทุ่นระเบิดคอยกันไม่ให้ทหารไทยแทรกซึมเข้าไปได้ จนเป็นเหตุทำให้หมวดบุ๊คบาดเจ็บสาหัส โดยในวันเกิดเหตุ สถานการณ์ตอนนั้นกัมพูชาพร้อมยิงสวนกลับทันที แต่ฝ่ายไทยสามารถร้องขอรถลำเลียงพลหุ้มเกราะ M113 จากกรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ เข้ามาได้ทัน พร้อมยิงคุ้มกันลำเลียงพาผู้บาดเจ็บในชุดปฏิบัติการนั้นส่งกลับสายแพทย์ได้อย่างทันเวลา
.
ปัจจุบัน แม่ทัพภาคที่ 2 ได้เปิดเผยว่า ฝ่ายไทยได้วางกำลังห่างปราสาทเพียง 30 เมตร ยังยืนยันปราสาทตาควายยังเป็นของเราอยู่ รอการดำเนินการต่อไปเพื่อนำปราสาทกลับคืนสู่พี่น้องประเทศไทย“