ปราสาทตาควายเกิดอะไรขึ้น? หลัง “แม่ทัพกุ้ง” ลั่น รอวันยึดคืน

วันที่ 10 ส.ค. เพจ “กองทัพบก ทันกระแส” อธิบาย กรณีปราสาทตาควาย ว่าเกิดอะไรขึ้น หลังการสู้รบระหว่างทหารไทยกับกัมพูชา โดยระบุว่า ปราสาทตาควายตั้งอยู่ที่อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ติดกับชายแดนกัมพูชา เป็นพื้นที่ปะทะอีกพื้นที่หนึ่งที่เข้มข้นที่สุดโดยปราสาทตาควายนั้นตั้งอยู่บริเวณตีนเนิน 350 ซึ่งเป็นจุดสูงข่ม มีทหารกัมพูชาคอยวางกำลังอยู่บนนั้น
การที่จะยึดปราสาทตาควายให้ได้นั้นจำเป็นต้องยึดเนิน 350 ให้ได้ก่อนจึงจะสามารถควบคุมพื้นที่จุดสูงข่มได้ สร้างอำนาจการยิงจากพื้นที่สูงได้
แต่ความยากของพื้นที่นั้น นั่นคือการยิงสนับสนุนจากฝ่ายกัมพูชาซึ่งมีทั้งปืนใหญ่ BM21 คอยระดมยิงใส่ทหารไทยไม่มีหยุด อีกทั้งยังมีบังเกอร์มากมาย และกัมพูชาเองได้วางสนามทุ่นระเบิดคอยกันไม่ให้ทหารไทยแทรกซึมเข้าไปได้ จนเป็นเหตุทำให้หมวดบุ๊คบาดเจ็บสาหัส โดยในวันเกิดเหตุ สถานการณ์ตอนนั้นกัมพูชาพร้อมยิงสวนกลับทันที แต่ฝ่ายไทยสามารถร้องขอรถลำเลียงพลหุ้มเกราะ M113 จากกรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ เข้ามาได้ทัน พร้อมยิงคุ้มกันลำเลียงพาผู้บาดเจ็บในชุดปฏิบัติการนั้นส่งกลับสายแพทย์ได้อย่างทันเวลา
ปัจจุบัน แม่ทัพภาคที่ 2 ได้เปิดเผยว่า ฝ่ายไทยได้วางกำลังห่างปราสาทเพียง 30 เมตร ยังยืนยันปราสาทตาควายยังเป็นของเราอยู่ รอการดำเนินการต่อไปเพื่อนำปราสาทกลับคืนสู่พี่น้องประเทศไทย