หมดสภาพ! "ปราสาทตาควาย" ถูกกางตาข่ายคลุม หลังถูกแปรสภาพเป็นฐานทหาร

"วาสนา นาน่วม" เปิดภาพ "ปราสาทตาควาย" ถูกทหารกัมพูชายึดครองเต็มรูปแบบ พบถูกคลุมด้วยตาข่ายเพื่อป้องกันโดรน และมีการวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคล
วันนี้ (7 พ.ย.) น.ส.วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวอาวุโสสายทหาร โพสต ภาพปราสาทตาควาย หลังพบว่ามีตาข่ายถูกกางปกคลุมทั่วตัวปราสาท ทำให้ตัวปราสาทหมดความสวยงาม นอกจากนี้ เจ้าตัวยังได้ระบุข้อความอีกว่า
"หมดสภาพ
สงสารปราสาทตาควาย ! ถูกแปรสภาพเป็นฐานทหาร โซเชี่ยลฯ เขมร แชร์ภาพ ปราสาทตาควาย ที่ทหารเขมร ยึดครองตัวปราสาทตั้งแต่ คืน 23ข้าม 24 กค. 2568 ที่นอกจากวางสนั่นทุ่นระเบิดสังหารบุคคลไว้ ด้าน ที่ติดกับฝั่งทหารไทยวางกำลังแล้ว
ยังขึงตาข่าย คลุมปราสาทเพื่อป้องกันการถูกโดรน บินทิ้งระเบิด อีกด้วย
โดยสภาพภายในตัวปราสาท มีกระสอบทราย บังเกอร์ และ อาวุธพร้อมกำลังทหารเขมร วางกำลังกินนอนอยู่ในปราสาท
ก่อนหน้านี้บิ๊กเล็ก พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว. กลาโหมระบุว่าประเทศไทยไม่ยอมรับการยึดครองตัวประสาทตาควายของฝ่ายกัมพูชา เพราะทำผิดอนุสัญญาเจนีวา ที่ใช้โบราณสถานเป็นฐานที่มั่นทางการทหาร และทำผิดอนุสัญญาออตตาวา ที่มีการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล"