จะดีกว่าไหม ถ้าไม่ทำสงคราม?

เป็นสองทางเลือกที่อยู่ตรงข้ามกัน ระหว่าง(รอบแล้วรอบเล่า) ซึ่งก็คือ การเปิดประตูทางการทูตแม้ทั้งสองฝ่ายจะไม่ได้ดั่งใจทั้งหมด...กับเป็นวิธีตัดสินด้วยกำลังทหารที่ผู้คนจำนวนมาก (ที่ผู้ออกคำสั่งรบหรือเหล่าเสนาธิการที่นั่งบัญชาการอยู่ในห้อง) จะบาดเจ็บล้มตาย โดยเฉพาะที่ต้องเชื่อฟังคำสั่งให้รุกเข้าไปข้างหน้า ด้วยเสี่ยงชีวิตของพวกตนอย่างยิ่ง และที่ไม่รู้อีโหน่อีเหน่ที่จะต้องพลัดพรากจากบ้านเรือนของตน หรือต้องตายจากลูกกระสุนในสนามรบด้วยสถานการณ์ที่ขณะนี้กำลังตึงเครียด โดยมีเสียงปี่กลองดังสนั่น ทั้งในสหรัฐฯ (โดยพวกรีส่วนใหญ่) และในบางส่วนของยุโรป ให้ส่งกองกำลังทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ชนิดพร้อมเรือรบ เพื่อไปช่วยกอบกู้ยูเครนไม่ให้ตกอยู่ใต้การรุกคืบของรัสเซียหลังจากปธน.เจรจากับปธนทางโทรศัพท์ แล้วก็ตามมาด้วยการเจรจา 3 รอบ ในระดับของสหรัฐฯ และรัสเซีย และยังมีอีก 2-3 รอบระหว่างสหรัฐฯ กับรมต.ต่างประเทศสหภาพยุโรปและนาโต ซึ่งเป็นการระดมแรงสนับสนุนที่สหรัฐฯ (America is Back) ต้องการจากเหล่าประเทศในยุโรป เพื่อหาเพื่อให้ถอนทหารรัสเซียออกไปจากพรมแดนระหว่างรัสเซียและยูเครน...โดยเฉพาะถ้ารัสเซียบุกยึดครองยูเครน จะต้องเจอกับกองกำลังของฝ่ายนาโตที่นำโดยสหรัฐฯ และหลายประเทศในยุโรปท่าทีของปธน.ไบเดนคือ ใช้เพราะ “Diplomacy is Back” ดังที่เขาประกาศก่อนเข้ารับตำแหน่ง...เขาเดินตามยุทธศาสตร์นี้ในกรณียูเครนอย่างเห็นได้ชัดเขาขู่รัสเซียว่า จะได้รับการตอบโต้อย่างรุนแรงด้วยการโดยเฉพาะในตลาดเงินดอลลาร์ที่จะปิดประตูหันหลังให้รัสเซีย (วิธีการนี้สหรัฐฯ ได้ใช้ในปี 2014 สมัยโอบามา-ไบเดน เมื่อยวงใหญ่ไปอยู่ใต้รัสเซีย...โดยสภาของไครเมียได้มีการทำประชามติและลงมติ ขอเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียโดยแต่อย่างใด) รวมทั้งตัดหรือทั้งหมด จากเหล่าพันธมิตรของสหรัฐฯ และนาโต...ซึ่งรัสเซียเคยผ่านมาอย่างแสนสาหัสช่วง 2014-2015 แต่รัสเซียก็ฝ่ามาได้...โดยเฉพาะขณะนี้รัสเซียอาจไม่ต้องหวาดหวั่นต่อการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจจากตะวันตก เพราะรัสเซีย (โดยโฆษกเครมลิน) ตอกย้ำว่า รัสเซียมีเพื่อนเยอะทั่วโลก และยิ่งขณะนี้เป็นและยังมีกลุ่มประเทศในเอเชียกลาง, ตลอดจนอิหร่านและพันธมิตรด้วย)ปธน.ไบเดนเลือกคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ เพราะเก็บทางเลือกแต่ถูกทางรีพับลิกันในสภาฯ ชี้หน้าว่า(ทั้งโอบามาและไบเดนที่เลือกจะถูกตอกหน้าว่าขนาดอดีตรมต.ต่างประเทศสมัยทรัมป์ออกมาโขกสับหน้าจอทีวีว่า ต้องใช้กำลังเข้าจัดการ (ทั้งๆ ที่ในความสัมพันธ์กับปธน.ปูติน...ขนาดออกมาแถลงว่า เชื่อคำพูดของปูติน 100% ว่า รัสเซียทางไซเบอร์ที่ช่วยทรัมป์จนชนะการเลือกตั้ง ปธน.)ล่าสุดด้วยคะแนนนิยมที่กำลังดิ่งของไบเดน (จากปัญหารวมทั้งและกรณีการที่ไม่สวยทีเดียว) พร้อมแรงกดดันสบประมาทจากรีพับลิกันว่า ต้องใช้ความแข็งกร้าว (ด้วยกองกำลังทหารและอาวุธ) ไปข่มขู่ปูติน...ไบเดนประกาศร้ายแรง (เช่น ปืน/จรวดต่อสู้รถถัง) ไปยังยูเครน และอเมริกันร่วมหมื่นนาย (8,500) เข้าปกป้องยูเครนเข้ายูเครนฝ่ายรัสเซียพูดอยู่ประโยคเดียวว่ายึดยูเครน...และที่ต้องยกกำลังไปเกือบ 2 แสนคนที่พรมแดนรัสเซีย-ยูเครน ก็เพราะตอบโต้ที่พันธมิตรนาโตได้ระดมเสริมอาวุธให้เคียฟอย่างมากขณะนี้...รัสเซียบอกว่า......แต่ต้องเสริมกำลังที่ชายแดน เพราะเขาที่ทำให้มอสโกอยู่ในภาววิสัยที่จะถูกโจมตีได้ฝ่ายนาโตก็เพราะพี่ใหญ่ในยุโรปนำโดยและ...เยอรมนีอ้างกฎหมายไม่ให้ส่งอาวุธไปช่วยประเทศอื่น (คงเข็ดจากสมัยฮิตเลอร์ที่รุกเข้าครอบครองดินแดนประเทศต่างๆ) แต่ขอส่งแค่ไปช่วยรักษาทหารที่บาดเจ็บ!!...และยังประเทศที่เคยอยู่ในโซเวียตที่ติดทะเลบอลติกคือ(ที่ทั้ง 3 ประเทศได้ซื้อจากเยอรมนี) ไปช่วยเคียฟอีกด้วย!!...ด้านฝรั่งเศสและเสนอว่าตนจะแทนอียูและนาโต(ได้พูดโทรศัพท์กันรอบแรกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา)...ขณะที่อีกหลายประเทศในยุโรปได้ส่งอาวุธไปช่วยเคียฟด้านพลเรือโทเคย์-อาคิม ชอนบัค (Kay-Achim Shonbach) ได้ไปแสดงความคิดใน(จัดที่อินเดีย) เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ว่าเขาไม่คิดว่า...เพราะปูตินได้ผนวกคาบสมุทรไครเมียไปแล้วตั้งแต่ 2014 (โดยไม่เสียเลือดเนื้อทั้งสิ้น) แล้วจะบุกเข้ายูเครน เพื่อไปเจอกับ(ที่เคียฟจะสู้สุดฤทธิ์) กันทำไม? เขาบอกมันเป็นเรื่องเหลวไหลที่มองว่าปูตินจะบุกยึดยูเครน...แต่เพราะปูตินต้องการการยอมรับว่าเสมอภาค (as an equal) กับทางตะวันตก ไม่ใช่เป็น(เช่น โอบามาเคยจัดลำดับมหาอำนาจโลกมีอยู่ 2 ประเทศคือ สหรัฐฯ และจีนที่กำลังแข่งขันกันดุเดือด ขณะที่รัสเซียเป็นแค่Power (อำนาจใหญ่ใน) เท่านั้น...ขนาดโอบามาพยายามจัดตั้งเพื่อปิดล้อมจีน...โดยมองข้ามรัสเซียไปแล้ว!!ท่านแม่ทัพเรือชอนบัค บอกว่า ถ้าให้การให้เดือดร้อนกันไปทั่วโลก! “มันง่ายจะตายที่จะมอบซึ่งปูตินก็เหมาะสมที่จะได้รับด้วย!!”เท่านั้นเอง ก้อนอิฐหลายก้อนปามาที่ตัวเขาว่าและคำกล่าวเช่นนั้น...ทางเช้าวันเสาร์ ท่านแม่ทัพเรือท่านท่านเขียนจดหมาย(ที่เป็นผู้หญิง) ทันที ในจดหมายกล่าวว่า...ซึ่งได้รับอนุมัติลาออกไปเรียบร้อย