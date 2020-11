RCEP กับชัยชนะขั้นแรกของจีน

เปิดฉากสัปดาห์นี้...แบบเรื่อยๆ สบายๆ ไม่ถึงกับต้องเคร่งเครียด ซีเรียส สักเท่าไหร่นัก เพราะแค่เฉพาะบ้านเราก็มีเรื่องให้ต้องชนิดยาหรือยาใดๆ ก็แทบเอาไม่อยู่ อันเนื่องมาจากพวกเด็กๆ ยุคนี้ สมัยนี้ ออกจะเป็นอะไรที่มาแรงแซงโค้ง น่าหวาดหวั่นขวัญสยอง น่าขนลุกขนพองซะเหลือเกิน...คือคงต้องชวนให้ลองไปดูปฏิกิริยาท่าที หรืออาจเรียกว่าของคุณพี่จีนเขาไว้สักหน่อย หลังจากเมื่อช่วงวันอาทิตย์สัปดาห์ที่แล้ว หรือวันที่ 15 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ที่บรรดา 10 ประเทศในอาเซียน บวกกับอีก 5 ชาติในเอเชีย อันประกอบไปด้วยจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย ได้ตัดสินใจลงนามอย่างเป็นทางการในการบรรลุข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ภายใต้อาณาบริเวณขอบเขตพื้นที่ที่เรียกแบบสั้นๆ ย่อๆ ว่าหรือไปเป็นที่เรียบโร้ยย์ย์ย์โรงเรียนจีน หรือโรงเรียนใดๆ ก็แล้วแต่จะว่ากันไป...คือถ้าว่ากันตามหรือตามปฏิกิริยาท่าที ที่พอรับรู้ได้ สัมผัสได้...งานนี้ ต้องเรียกว่า ทางฝ่ายคุณพี่จีนท่านค่อนข้างจะพอสมควร หรือออกจะกันไปมิใช่น้อย ไม่ว่าจะจากความคิด ความเห็น ที่สะท้อนออกมาจากสื่อต่างๆ ของทางการ หรือทางส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ระดับสูง ไปจนถึงระดับผู้นำอย่างประธานาธิบดีโน่นเลย ล้วนแล้วแต่ออกอาการซี๊ดๆ ซ๊าดๆ ซู๊ดๆ ซ๊าดๆ ไปด้วยกันทั้งสิ้น อย่างเช่นคอลัมนิสต์ถึงกับถือเป็นเอาเลยถึงขั้นนั้น หรือนายกรัฐมนตรีจีนถึงกับสรุปว่า ถือเป็นเครื่องสะท้อนชนิดขนแขนสแตนด์อัพเอาง่ายๆ หรือถ้าว่าตามคำพูด คำอธิบาย ของผู้อำนวยศูนย์วิจัยเศรษฐกิจภูมิภาค กระทรวงพาณิชย์จีนที่ระบุไว้กับของจีน ถึงกับอ้างว่า...นี่คือ “Asia Dream” หรือคือ “ความฝันแห่งเอเชีย” ของประธานาธิบดีไปถึงขั้นนั้น...ฯลฯไปจนกระทั่งผู้ที่ไม่ใช่คนจีน แต่เป็นฝรั่งล้วนๆ อย่างและคอลัมนิสต์ของถึงกับสรุปไว้ว่า ความร่วมมือในของ 15 ประเทศเอเชียคราวนี้ ถือเป็น(RCEP Trade pact heralds dawn of Asian Century) เอาเลยก็ว่าได้ โดยแม้ว่าบรรดาความคิด ความเห็น เหล่านี้จะก่อให้เกิดความสำหรับใครต่อใครอยู่บ้างพอประมาณ แต่ถ้าลองย้อนอดีตกลับไปสัก 2-3 ทศวรรษที่แล้ว ก็คงต้องยอมรับเอาจริงๆ นั่นแหละว่า การมาถึงวันนี้ มาถึง ณ วินาทีนี้ หรือถึง ณ วินาทีที่เกิดการบรรลุข้อตกลงเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการนั้นแห่งประเทศคอมมิวนิสต์อย่างคุณพี่จีน เขาต้องออกเรี่ยว ออกแรง อย่างชนิดน่าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเป็นอย่างยิ่ง ในการลอดเลื้อย โอบกระหวัดรัดพัน บรรดาประเทศต่างๆ นับเป็นทศวรรษๆ ภายใต้แรงยื้อ แรงเหนี่ยว และแรงจิกของประเทศมหาอำนาจสูงสุดในโลก อย่างคุณพ่ออเมริกา ชนิดเกล็ดร่วง เกล็ดหลุด หวิดๆ จะกลายเป็นที่ต้องนอนจมอยู่ไปตลอดปี ตลอดชาติ เอาเลยก็ไม่แน่!!!พูดง่ายๆ ว่า...ถ้าดูจากแล้ว ประเทศจีนเขาก็เป็นอย่างที่นักข่าว นักหนังสือพิมพ์รุ่นเก๋าชาวอังกฤษ อย่างได้สาธยายไว้ในหนังสือเรื่องซึ่งเพิ่งตีพิมพ์เผยแพร่ไปเมื่อประมาณ 5 ปีที่แล้วนั่นแหละว่า ด้วยความเป็นประเทศที่เติบโตขึ้นมาโดยตลอด ชนิดต้องลงทุนสร้างเอาไว้ป้องกันภัยคุกคามทางบก จนถือเป็นมาตลอด 4,000-5,000 ปี แต่เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปสู่พลังอำนาจในทางหรือใครก็ตามที่คิดจะเป็นมิอาจปฏิเสธศักยภาพ แสนยานุภาพทางทะเลได้โดยเด็ดขาด ประเทศที่ไม่เคยได้คิดสร้างไว้ด้วยเลย เลยหนีไม่พ้นต้องนอนจมอยู่ต่อไปเรื่อยๆ กลายสภาพเป็นหรือมาจนกระทั่งยุคท่านประธานก็ยังต้องหลับมั่ง ตื่นมั่ง ไปเป็นระยะๆ...คือแค่เจอการหรือการจมเรือสินค้าให้กีดขวางทางเดินน้ำแคบๆ ทางด้านใต้ของทะเลจีนใต้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น คุณพี่จีน...ก็ตายแล้ว!!! หาทางออก ทางไป แทบไม่เจอ และกว่าที่จะดิ้นรน เถลือกไถล หาทางออก ทางลงทะเลในแถบประเทศพม่า หรือปากีสถาน ตามยุทธศาสตร์ที่ชาวอเมริกันเขาเรียกว่าอะไรทำนองนั้น ก็กินเวลานับเป็นทศวรรษๆ และต้องแลกมากับอะไรต่อมิอะไรอีกเยอะแยะมากมาย ยิ่งเมื่อเจอกับความพยายามอย่างเป็นเรื่อง เป็นราว โดยเฉพาะยุครัฐบาลที่คิดไว้ในเอเชีย (Pivot to Asia) คิดสร้างกองบัญชาการนาวิกโยธินถาวรไกลไปถึงประเทศออสเตรเลียโน่นเลย การเอาชนะปัญหาและอุปสรรคในการของคุณพ่ออเมริกา ที่ถือเป็นมหามิตรของบรรดาประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาโดยตลอด แถมบางประเทศยังมีกรณีพิพาทในเรื่องดินแดนกับจีนโดยตรง จึงไม่ใช่เรื่องง่ายๆ หรือไม่อาจปอกกล้วยเข้าปากได้เลยแม้แต่น้อย...แต่ก็ด้วยความอดทนและการรอคอยอย่างต่อเนื่องยาวนาน หรืออย่างชนิดความเป็นคอมมิวนิสต์-ไม่เป็นคอมมิวนิสต์ ไม่ใช่ใดๆ ต่อไปอีกแล้ว การที่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศ ตัดสินใจร่วมมือกับอีก 5 ประเทศ อันมีจีนเป็นจุดศูนย์กลาง จนทำให้เกิดเขตความร่วมมือทางการค้า การลงทุน ฯลฯ ชนิดใหญ่ที่สุดในโลก กินอาณาบริเวณอันเป็นที่อยู่อาศัยของประชากร 1 ใน 3 ของโลก มีผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติรวมกันถึง 30 เปอร์เซ็นต์ของจีดีพีโลก จึงอาจถือได้ว่าเป็นของจีน ต่อยุทธศาสตร์ความมั่นคงของอเมริกา อย่างเห็นได้โดยชัดเจน หรือพูดง่ายๆ ว่า...ความพยายามที่จะนับแต่นี้ไป ย่อมเป็นอะไรที่ยากส์ส์ส์เอามากๆ หรือแทบเป็นไปไม่ได้เอาเลยก็ว่าได้ เพราะสิ่งที่คิดจะเอาไว้ปิดล้อมจีน อย่างเช่นข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจหรือที่รัฐบาลพยายามประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาโดยเฉพาะ ดันถูกรัฐบาลสะบัดตูด ฉีกทิ้งซะดื้อๆ!!! แม้ว่าประธานาธิบดีรายใหม่อย่างคิดจะรื้อฟื้นขึ้นมาอีกก็ตาม แต่ในแง่ของช่วงเวลา และรายละเอียดต่างๆ มันคงซะแล้ว...หรือถ้าคิดจะโดดเข้าไปร่วมกับข้อตกลง(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) ที่ประเทศยุ่นปี่ พยายามรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ร่วมกับ 11 ประเทศ แต่ใน 7 ประเทศของกลุ่มก้อนดังกล่าว ก็ล้วนแต่เป็นประเทศด้วยกันทั้งสิ้น อีกทั้งในแง่ขณะนี้ ระหว่างคุณพี่จีนกำลังพุ่งขึ้นๆ กำลังมาแรง แซงโค้ง ในแทบทุกด้าน คุณพ่ออเมริกากลับออกอาการเสื่อมลงๆ ในเกือบจะทุกๆ ด้านอีกด้วยเช่นกัน ดังนั้น...โอกาสปิดล้อมจีน ต่อต้านจีน แข่งขันทางเศรษฐกิจกับจีน หรือในแง่แล้ว ต้องถือว่า...คุณพ่ออเมริกาไปเป็นที่เรียบโร้ยย์ย์ย์แล้ว ด้วยเหตุนี้...จึงไม่ถือเป็นเรื่องแปลกสักเท่าไหร่นัก ที่คุณพี่จีนท่านจะอย่างเห็นได้โดยชัดเจน...แต่ก็นั่นแหละ...ที่อาจถือเป็นของคุณพี่จีนต่อมหาอำนาจสูงสุดในโลกอย่างอเมริกา ก็ใช่ว่าจะทำให้ประเทศที่พยายามยืนหยัด ยืนยัน ไม่ยอมให้ใครขึ้นมาเทียบเคียง เทียบไหล่ กับความเป็นผู้นำสูงสุดของอเมริกาโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นพรรครีพับลิกัน หรือเดโมแครตก็ตาม คงไม่คิดจะรามือเอาง่ายๆ อันนี้นี่แหละ...ที่ทำให้เกิดต่อรัฐบาลของตั้งแต่ยังไม่ทันได้เริ่มต้น ว่าจะเอาไงกันต่อ หลังจากที่หน่วยงานของอเมริกาเองอย่างได้ออกมายอมรับสารภาพแล้วว่าและแม้ว่าโดยของชายชรารายนี้ ยังออกไปทางคลุมๆ เครือๆ เช่น ความพยายามร่วมมือกับประเทศพันธมิตรต่อต้านอิทธิพลของจีนต่อไปอย่างมิอาจลดละแต่บรรดาเท่าที่เหลือในมือของคุณพ่ออเมริกา ในแถบเอเชีย-แปซิฟิกช่วงนี้ ก็ดูจะหนักไปทางซะเป็นหลักใหญ่ ไม่ว่าพันธมิตรตามแนวทางหรือก็ตาม ความพยายามที่จะตอบคำถามทางยุทธศาสตร์เหล่านี้ จึงอาจนำไปสู่บรรยากาศที่หนักหนาสาหัสกว่ายุคเอาเลยก็ไม่แน่!!!