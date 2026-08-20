'หมอสรณ' งดประชุม กสทช. องค์ประชุมไม่ครบ 3 กรรมการมาถึงแต่ไม่เข้าห้อง

3 กรรมการ กสทช. มาถึงสำนักงานแต่ไม่เข้าห้อง 'พิรงรอง' โพสต์พร้อมประชุมแบบชอบด้วยกฎหมาย ก่อน 'หมอสรณ' สั่งงดประชุม เหตุองค์ประชุมไม่ครบ นัดถกใหม่ 7 ครั้งรวดเดือน ก.ย.69
เมื่อวันที่ 20 ส.ค.69 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ครั้งที่ 25/2569 ต้องงดประชุม หลังพ้นเวลานัดหมาย 30 นาที แต่ยังมีกรรมการเข้าร่วมไม่ครบองค์ประชุม ส่งผลให้วาระเสนอพิจารณาทั้งหมด 136 เรื่อง ซึ่งในจำนวนนี้เป็นวาระที่มีกำหนดเวลา 52 เรื่อง ยังไม่ได้เข้าสู่การพิจารณา
ก่อนหน้านั้น ศ.คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. เดินเข้าห้องประชุมเป็นคนแรกเมื่อเวลา 09.38 น. ส่วนนายต่อพงศ์ เสลานนท์ และ พล.ต.อ.ดร.ณัฐธร เพราะสุนทร เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ขณะที่ รศ.ดร.สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ ลากิจ
อย่างไรก็ตาม พล.อ.ท.ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ ศ.กิตติคุณ ดร.พิรงรอง รามสูต และ รศ.ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย เดินทางมาถึงสำนักงาน กสทช. แต่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม โดย ศ.กิตติคุณ ดร.พิรงรอง โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก Pirongrong Ramasoota พร้อมภาพที่ถ่ายร่วมกับ พล.อ.ท.ดร.ธนพันธุ์ และ รศ.ดร.ศุภัช มีข้อความว่า "พร้อมเข้าประชุมแบบชอบด้วยกฎหมายค่ะ"
กระทั่งเวลา 10.00 น. น.ส.อรดา เทพยายน รักษาการรองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ รายงานต่อประธาน กสทช.
โดยอ้างข้อบังคับการประชุมข้อ 28 ซึ่งกำหนดว่า หากพ้นกำหนดเวลาประชุมไปแล้ว 30 นาที แต่กรรมการยังมาไม่ครบองค์ประชุม ประธานสามารถสั่งเลื่อนหรืองดประชุมได้ ก่อนเสนอให้ประธาน กสทช. งดการประชุมครั้งนี้
ศ.คลินิก นพ.สรณ จึงกล่าวว่า "ครับ งดการประชุมนะครับ ขอบคุณทุกๆ ท่านนะครับ สวัสดีครับ" สำหรับกำหนดการเดือนถัดไป ประธาน กสทช. ได้นัดวันประชุมในเดือน ก.ย.69 ไว้วันที่ 2-3 ก.ย., 9-10 ก.ย., 16-17 ก.ย. และ 23 ก.ย.69
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หากนับตั้งแต่วันที่ 27 ก.ค. ถึง 20 ส.ค.69 การประชุมบอร์ด กสทช. ไม่สามารถดำเนินการได้จากปัญหาองค์ประชุมแล้ว รวม 6 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 27 ก.ค., 5 ส.ค., 6 ส.ค., 11 ส.ค., 13 ส.ค. และล่าสุดวันที่ 20 ส.ค.69