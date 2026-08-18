'กสทช.' แคนเซิลประชุม 19 ส.ค. เหลือถก 20 ส.ค. นัดสุดท้ายของเดือน

'กสทช.' ติดภารกิจสำคัญ ยกเลิกประชุม 19 ส.ค. เหลือถกวันเดียว 20 ส.ค. นัดสุดท้ายเดือน หลัง 5 นัดองค์ประชุมไม่ครบ ปมสถานะประธานยังค้าง วาระรอถก 99 เรื่อง เร่งด่วน 44
เมื่อวันที่ 18 ส.ค.69 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงาน กสทช. แจ้งยกเลิกการประชุม กสทช. ในวันพุธที่ 19 ส.ค.69 จากเดิมที่กำหนดประชุม กสทช. ครั้งที่ 25/2569 ต่อเนื่อง 2 วัน ระหว่างวันที่ 19-20 ส.ค.69 เวลา 09.30-16.30 น. โดยให้เหตุผลว่า สำนักงานมีภารกิจสำคัญที่ต้องเตรียมการในวันที่ 19 ส.ค.69 จึงไม่สามารถจัดประชุมได้ และปรับกำหนดการเหลือประชุมเพียงวันเดียวในวันพฤหัสบดีที่ 20 ส.ค.69
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่การประชุม กสทช. ก่อนหน้านี้เผชิญปัญหาองค์ประชุมไม่ครบต่อเนื่อง โดยนับตั้งแต่วันที่ 27 ก.ค. ถึง 13 ส.ค.69 การประชุมไม่สามารถเดินหน้าพิจารณาวาระได้รวม 5 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 27 ก.ค., 5 ส.ค., 6 ส.ค., 11 ส.ค. และ 13 ส.ค.69 จากความเห็นต่างของกรรมการบางส่วนต่อสถานะการปฏิบัติหน้าที่ของ ศ.คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช.
ขณะเดียวกัน สำนักงาน กสทช. เคยกำหนดวันประชุมในเดือน ส.ค.69 ไว้ล่วงหน้าในวันที่ 11, 13, 19 และ 20 ส.ค.69 เพื่อเร่งพิจารณาวาระที่ค้างอยู่จำนวนมาก โดยการประชุมครั้งที่ 23/2569 มีวาระเสนอรวม 99 วาระ ในจำนวนนี้ 44 วาระเป็นเรื่องเร่งด่วน และบางเรื่องมีกรอบเวลาตามกฎหมายกำกับ
ก่อนหน้านี้ นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. เคยปฏิเสธข้อกล่าวหาว่า สำนักงาน กสทช. นำวาระสำคัญมาเป็นตัวประกัน เพื่อกดดันให้กรรมการเข้าร่วมประชุม โดยยืนยันว่า การเสนอวาระเป็นไปตามกระบวนการปกติ ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการ ก่อนเสนอให้ประธาน กสทช. บรรจุเข้าสู่วาระการประชุม
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