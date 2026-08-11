'หมอสรณ' สู้ต่อ! ยื่นอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฟ้อง ปมคุณสมบัติประธาน กสทช.

'หมอสรณ' ยื่นอุทธรณ์ศาลปกครอง ขอรับคดีเพิกถอนคำวินิจฉัยสรรหา กสทช. แนบหนังสือมหิดลยืนยันแพทย์รายชั่วโมงไม่ใช่พนักงานรัฐ โต้ปมขาดคุณสมบัติ
เมื่อวันที่ 11 ส.ค.69 ศ.คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งศาลปกครองกลางที่ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา ในคดีที่ฟ้องคณะกรรมการสรรหา กสทช. จากกรณีมีคำวินิจฉัยเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของประธาน กสทช. โดยขอให้รับคำฟ้องเข้าสู่การพิจารณาต่อไป
สาระสำคัญของคำอุทธรณ์ นายสรณโต้แย้งว่า ผลกระทบจากคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่มีคำวินิจฉัยและแจ้งให้ทราบ ไม่จำเป็นต้องรอจนกระบวนการพ้นจากตำแหน่งเสร็จสมบูรณ์ จึงเห็นว่าตนมีสิทธิขอให้ศาลตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของคำวินิจฉัยดังกล่าวได้
อีกประเด็นที่นายสรณนำมาอ้างในชั้นอุทธรณ์ คือ หนังสือจากสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 8 ส.ค.69 ซึ่งชี้แจงว่า การปฏิบัติหน้าที่แพทย์ค่าตอบแทนรายชั่วโมงในระบบพรีเมียมคลินิกของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ไม่ได้ทำให้ ศ.คลินิก นพ.สรณ มีสถานะเป็นบุคลากรหรือพนักงานของรัฐ และไม่มีสัญญาหรือคำสั่งจ้าง
หนังสือมหิดลยังชี้แจงว่า ข้อมูลในหนังสือก่อนหน้านี้ที่ระบุว่านายสรณมีสถานะเป็น "พนักงานมหาวิทยาลัย" ในช่วงวันที่ 20 ธ.ค.64 ถึง 12 เม.ย.65 เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจากการพิมพ์ผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ ซึ่งนายสรณนำมาใช้โต้แย้งข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคุณสมบัติของตน
นอกจากนี้ คำอุทธรณ์ยังอ้างว่ากระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาไม่ได้เปิดโอกาสให้นายสรณชี้แจงหรือเสนอพยานหลักฐานอย่างเพียงพอ และเห็นว่าควรให้ศาลรับคดีไว้ตรวจสอบทั้งข้อเท็จจริงและความชอบด้วยกฎหมายของคำวินิจฉัย
ศ.คลินิก นพ.สรณ จึงขอให้ศาลปกครองสูงสุดกลับคำสั่งศาลปกครองกลาง และรับคำฟ้องรวมถึงคำขอทุเลาการบังคับและบรรเทาทุกข์ชั่วคราวไว้พิจารณาต่อไป