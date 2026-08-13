'กสทช.' ค้างเติ่ง 143 วาระ 3 กรรมการรอพระราชวินิจฉัย-ไม่ร่วมวงประชุม 'พิรงรอง' ชงประชุม 6 คน

'หมอสรณ' ย้ำทำตามกฎหมาย หลังบอร์ด กสทช.งดประชุมครั้งที่ 5 ขณะ 3 กรรมการเตรียมโผล่สภายื่นหลักฐานใหม่ให้ 'สส.ลิซ่า' ด้าน 'พิรงรอง' เสนอ 6 กรรมการเดินหน้าประชุมต่อ ท่ามกลาง 143 วาระค้างและสถานะประธานอยู่ระหว่างพระราชวินิจฉัย
การประชุมบอร์ด กสทช. วันที่ 13 ส.ค.69 ต้องงดลงอีกครั้ง นับเป็นครั้งที่ 5 ท่ามกลางวาระค้างสะสมถึง 143 วาระ หลังกรรมการ 3 คน ได้แก่ พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ ศ.กิตติคุณ ดร.พิรงรอง รามสูต และรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย เดินทางมาที่สำนักงาน กสทช. แต่ไม่เข้าห้องประชุม โดยจุดยืนของกลุ่มกรรมการคือ ยังพร้อมปฏิบัติหน้าที่และเข้าร่วมประชุม แต่ไม่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมที่มี ศ.คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ทำหน้าที่ประธาน
หลังนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ลงนามนำความกราบบังคมทูลเพื่อขอให้มีพระบรมราชโองการให้ ศ.คลินิก นพ.สรณ พ้นจากตำแหน่งประธานและกรรมการ กสทช. ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างพระราชวินิจฉัย ขณะที่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ ลากิจ ส่วน นายต่อพงศ์ เสลานนท์ และ พล.ต.อ.ดร.ณัฐธร เพราะสุนทร เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์
เวลา 09.38 น. ศ.คลินิก นพ.สรณ เดินเข้าห้องประชุมและรอองค์ประชุม กระทั่งเวลา 10.01 น. นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. เสนอต่อที่ประชุมบอร์ด กสทช. ว่า ผ่านมา 30 นาทีแล้วแต่กรรมการยังมาไม่ครบองค์ประชุม จึงเสนอให้งดประชุม ก่อนที่ ศ.คลินิก นพ.สรณ จะงดการประชุม จากนั้นเวลา 10.05 น. ศ.คลินิก นพ.สรณ เดินออกจากห้องประชุม พร้อมกล่าวว่า "ผมได้ทำทุกอย่างตามกฎหมาย ไม่ได้ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย และทำตามมาตรฐาน และจริยธรรมของวิชาชีพแล้ว"
ในวันเดียวกัน ศ.กิตติคุณ ดร.พิรงรอง ได้ทำบันทึกข้อความถึงเลขาธิการ กสทช. เรื่องขอยืนยันการประชุม กสทช. ครั้งที่ 24/2569 (ต่อเนื่อง) ครั้งที่ 2 โดยระบุชัดว่า มีความพร้อมและยินดีเข้าร่วมประชุมกับกรรมการ กสทช. ที่เหลืออยู่จำนวน 6 คน ตามมาตรา 20 ประกอบมาตรา 24 เพื่อพิจารณาวาระที่ค้างและเรื่องเร่งด่วนจำนวนมาก ไม่ให้การปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. หยุดชะงักจนสร้างความเสียหายต่อสาธารณะและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
แต่ยืนยันว่าไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมที่มี ศ.คลินิก นพ.สรณ ทำหน้าที่ประธานได้ โดยอ้างเหตุผลทางกฎหมายและความคืบหน้าของกระบวนการให้พ้นจากตำแหน่ง พร้อมแสดงความเห็นว่า หากยังมี ศ.คลินิก นพ.สรณ ทำหน้าที่ประธาน มติหรือคำสั่งทางปกครองที่เกิดขึ้นจากการประชุมอาจมีความเสี่ยงถูกโต้แย้งเรื่องความชอบด้วยกฎหมาย
ศ.กิตติคุณ ดร.พิรงรอง ยังขอให้สำนักงาน กสทช. ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการ จัดประชุมและอำนวยความสะดวกให้กรรมการที่เหลือ 6 คนสามารถประชุมกันได้ เพื่อให้งานขององค์กรเดินหน้าต่อ โดยในหน้าที่ 2 ของบันทึกระบุอีกว่า หากสำนักงานยังคงจัดประชุมโดยให้ ศ.คลินิก นพ.สรณ เข้าร่วมและทำหน้าที่ประธาน ขอสงวนสิทธิไม่เข้าร่วม แต่ยังยืนยันความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่และประชุมร่วมกับกรรมการที่เหลือตามที่เห็นว่ากฎหมายกำหนด
ก่อนหน้านี้ ศ.กิตติคุณ ดร.พิรงรอง ยังโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กว่า เดินทางมาถึงสำนักงาน กสทช. ตั้งแต่ก่อนเวลา 09.00 น. และพร้อมประชุมกับกรรมการที่เหลืออยู่อย่างชอบด้วยกฎหมาย พร้อมระบุว่าจะไม่ให้สัมภาษณ์หรือแถลงข่าวในวันนี้ เนื่องจากเรื่องการให้ ศ.คลินิก นพ.สรณ พ้นจากตำแหน่งอยู่ระหว่างพระราชวินิจฉัย
ขณะที่เวลา 13.00 น. พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ ดร.พิรงรอง และรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภัช พร้อมด้วย นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา อดีตกรรมการ กสทช. มีกำหนดเข้ายื่นหลักฐานใหม่ ต่อ น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง ที่รัฐสภา
สถานการณ์จึงขยับจากเดิมที่เป็นเพียงการไม่เข้าร่วมประชุม มาเป็นการเสนอ ทางเลือกในการเดินหน้าบอร์ดอย่างเป็นทางการ คือให้กรรมการที่เหลือ 6 คนประชุมกันโดยไม่มี ศ.คลินิก นพ.สรณ ทำหน้าที่ประธาน ขณะที่อีกฝ่ายยังยืนยันว่า ตนปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ความเห็นที่ต่างกันตรงนี้จึงกลายเป็นปมสำคัญที่สุดของ กสทช. ในเวลานี้ เพราะตราบใดที่ยังไม่มีข้อยุติว่า การประชุมควรเดินหน้าในรูปแบบใด 143 วาระที่รอการพิจารณาก็ยังมีโอกาสค้างต่อไป