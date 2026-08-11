'อนุทิน' ลงนามทูลเกล้าฯ ให้ 'หมอสรณ' พ้นประธาน กสทช.

'อนุทิน' ลงนามนำความกราบบังคมทูล ขอโปรดเกล้าฯ ให้ 'หมอสรณ' พ้นตำแหน่งประธาน กสทช. ย้ำทำตามกฎหมาย หลังศาลปกครองไม่รับฟ้องคดีคุณสมบัติ ท่ามกลางบอร์ดล่ม 4 นัดรวด งานกำกับติดขัด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (11 ส.ค.69) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามนำความกราบบังคมทูลเพื่อขอให้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ ศ.คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แล้ว โดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่า การดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและกรอบของกฎหมาย
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังคณะกรรมการสรรหากรรมการ กสทช. มีมติเป็นเอกฉันท์ 4:0 เมื่อวันที่ 17 ก.ค.69 ว่า ศ.คลินิก นพ.สรณ มีลักษณะต้องห้าม และถือว่าสละสิทธิจากการดำรงตำแหน่งประธาน กสทช. จากปัญหาการดำรงตำแหน่งหรือหน้าที่อื่นที่อาจทับซ้อนกับตำแหน่งใน กสทช.
ศ.คลินิก นพ.สรณ จึงยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้เพิกถอนมติคณะกรรมการสรรหา ก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งเมื่อวันที่ 7 ส.ค.69 ไม่รับคำฟ้องและจำหน่ายคดี ทำให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินกระบวนการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้
ขณะเดียวกัน ความเห็นต่างเกี่ยวกับสถานะของ ศ.คลินิก นพ.สรณ ยังส่งผลต่อการทำงานภายใน กสทช. โดยการประชุมคณะกรรมการล่มมาแล้ว 4 ครั้งติดต่อกัน ทำให้การพิจารณางานขององค์กรกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียงอยู่ในภาวะติดขัด