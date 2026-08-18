'ไตรรัตน์' เซ็นให้ 'พ.ต.อ.ประเวศน์' พ้นเลขานุการประจำประธาน กสทช.

'พ.ต.อ.ประเวศน์' ลาออกเลขานุการประจำประธาน กสทช. 'ไตรรัตน์' เซ็นพ้นตำแหน่ง มีผล 6 ส.ค.69 หลังถูกโยงคนใกล้ชิด-กุนซือกฎหมาย 'หมอสรณ'
เมื่อวันที่ 18 ส.ค.69 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ออกคำสั่งสำนักงาน กสทช. ที่ 1237/2569 ให้ พ.ต.อ.ประเวศน์ มูลประมุข พ้นจากตำแหน่งเลขานุการประจำประธาน กสทช. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำ ศ.คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 ส.ค.69 เป็นต้นไป
คำสั่งดังกล่าวอาศัยอำนาจตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ประกอบข้อ 9 (4) ของระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการจ้างที่ปรึกษา ผู้ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการประจำคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 โดยคำสั่งลงวันที่ 6 ส.ค.69 และลงนามโดย นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช. รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. เมื่อวันที่ 17 ส.ค.69
อย่างไรก็ตาม ก่อนมีคำสั่งดังกล่าว มีรายงานว่า พ.ต.อ.ประเวศน์ได้ยื่นใบลาออกจากตำแหน่ง ภายหลังรู้สึกอึดอัดใจกับกระแสที่กล่าวหาว่าเป็นบุคคลใกล้ชิด รวมถึงเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ ศ.คลินิก นพ.สรณ โดยเฉพาะประเด็นที่ถูกเชื่อมโยงว่า ให้คำแนะนำไม่ให้ลาออกจากตำแหน่งประธาน กสทช. หลังคณะกรรมการสรรหา กสทช. มีมติ 4 ต่อ 0 เกี่ยวกับปัญหาคุณสมบัติต้องห้ามของ ศ.คลินิก นพ.สรณ
ขณะเดียวกัน ข้อพิพาทเรื่องสถานะประธาน กสทช. ยังเกิดขึ้นในช่วงที่การประชุมบอร์ดไม่สามารถเดินหน้าได้ถึง 5 ครั้ง จากปัญหาองค์ประชุมและความเห็นต่างเกี่ยวกับสถานะของประธาน ส่งผลให้หลายวาระที่รอการพิจารณาต้องเลื่อนออกไป โดยบทบาทของ พ.ต.อ.ประเวศน์จึงถูกจับโยงเข้ากับความขัดแย้งภายใน กสทช. มากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา
นอกจากนี้ พ.ต.อ.ประเวศน์ยังถูกกล่าวถึงในฐานะบุคคลที่เคยทำงานใกล้ชิดกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี โดยเมื่อปี 2562 เคยได้รับแต่งตั้งเป็นหนึ่งในคณะที่ปรึกษาของนายอนุทิน ขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข อีกทั้งยังมีรายงานเชื่อมโยงถึงบทบาทในลักษณะผู้ให้คำปรึกษาแก่นายอนุทินในเวลาต่อมา