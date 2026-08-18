TH-AI Passport ลงทะเบียน 19 ส.ค.69 สมัครผ่านเว็บ-ยืนยันตัวตน ThaiD/ทางรัฐ

TH-AI Passport เปิดลงทะเบียน 19 ส.ค.69 คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป สมัครผ่าน de.aipass.net ใช้บัญชี Google-Microsoft-Apple พร้อมยืนยันตัวตนผ่านทางรัฐหรือ ThaiD ก่อนเริ่มใช้จริง 31 ส.ค.69
เมื่อวันที่ 18 ส.ค.69 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เตรียมเปิดให้ประชาชนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการ TH-AI Passport ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค.69 ผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net เพื่อสมัครสมาชิก ยืนยันตัวตน และสร้างบัญชีบนแพลตฟอร์ม AiPASS ก่อนเริ่มเปิดให้ใช้งานโมเดล AI อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค.69
สำหรับขั้นตอนการสมัคร ผู้มีสิทธิ์สามารถใช้บัญชี Google, Microsoft หรือ Apple เพื่อลงทะเบียน ก่อนยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ หรือ ThaiD อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครต้องเข้าเว็บไซต์ผ่านเบราว์เซอร์ในโหมดปกติ เนื่องจากระบบยังไม่รองรับการลงทะเบียนผ่าน Incognito หรือ Private Window
ทั้งนี้ การเปิดระบบในวันที่ 19 ส.ค.69 เป็นเพียงการลงทะเบียนและสร้างบัญชีล่วงหน้า ผู้สมัครจึงยังไม่สามารถเข้าใช้โมเดล AI ได้ทันที โดยสิทธิ์ใช้งานบนแพลตฟอร์มจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค.69 เป็นต้นไป ขณะที่โครงการตั้งเป้ารองรับประชาชนสูงสุด 5 ล้านคน ครอบคลุมนักเรียน นักศึกษา บุคลากรภาครัฐ ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการ
ด้านการใช้งบประมาณ สดช. ระบุว่า TH-AI Passport ใช้ระบบชำระค่าบริการตามจำนวนผู้ใช้งานจริง หรือ Pay Per Active User โดยภาครัฐจะจ่ายค่าบริการเฉพาะผู้ใช้งานระดับ Innovator ที่เข้าใช้งานจริงตามเงื่อนไข ในอัตรา 24.70 บาทต่อคนต่อเดือน ส่งผลให้การเบิกจ่ายผูกกับการใช้งานจริง ไม่ได้คิดจากจำนวนประชาชนที่ลงทะเบียนไว้ทั้งหมด
ขณะเดียวกัน โครงการถูกออกแบบให้ผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานด้าน AI สามารถเริ่มต้นเรียนรู้และทดลองใช้เครื่องมือได้ ก่อนพัฒนาทักษะไปตามลำดับ โดยมีเป้าหมายเพิ่มทั้งความรู้ความเข้าใจด้าน AI หรือ AI Literacy และการนำ AI ไปใช้งานจริง หรือ AI Adoption เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการศึกษา การทำงาน และการประกอบธุรกิจ ตลอดจนช่วยเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดช่องว่างในการเข้าถึงเทคโนโลยี
ข่าวที่เกี่ยวข้อง:
◉ TH-AI Passport เอกสารไม่ครบ 'รักชนก' ทวงดีอี ข้อเสนอผู้ประมูล-ผลตัดสิน
◉ 'ดีอี' ยันไม่เคยเบี้ยวชี้แจง TH-AI Passport ต่อ กมธ.ติดตามงบฯ
◉ 'ไชยชนก' คอนเฟิร์ม TH-AI Passport ลงทะเบียน 19 ส.ค.69
◉ 'ไชยชนก' ไม่หวั่นยื่น ป.ป.ช. เดินหน้า TH-AI Passport ล็อกคิว 1 ก.ย.69 จ่ายตามใช้จริง
◉ TH-AI Passport คาดเริ่มลงทะเบียนกลาง ส.ค.69 รอสัญญาแนบท้ายเรียบร้อย
◉ กูรูเทคล่าชื่อค้าน TH-AI Passport จ่ายแพงแต่ได้ AI ไม่ฉลาดเท่าของฟรี
◉ 'การดี' ยื่น 'ไชยชนก' เบรก TH-AI Passport ชำแหละ 5 ปม ไม่คุ้ม-ข้อมูลไหลนอก
◉ TH-AI Passport รออัยการสูงสุดเคาะแก้สัญญาแนบท้าย 31 ก.ค.69 แค่ทดสอบ UAT ยังไม่เปิดใช้จริง
สำหรับเครื่องมือภายใน AiPASS สดช. ระบุว่า แพลตฟอร์มรวบรวม AI จากผู้พัฒนามากกว่า 14 ราย รวมกว่า 30 โมเดลไว้ในระบบเดียว เช่น GPT 5.6, Claude Opus 5, Gemini 3.1 Pro, Grok 4.3, Sonar Deep Research, GPT Image 2, Nano Banana Pro, Seedance 2.0 และ Lyria 3 Pro เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกโมเดลให้เหมาะกับประเภทงานได้โดยไม่ต้องสลับใช้งานหลายแพลตฟอร์ม
นอกจากนี้ ยังมีโมเดลภาษาไทยที่พัฒนาภายใต้โครงการ ThaiLLM เช่น Pathumma LLM ซึ่งติดตั้งและให้บริการภายในประเทศไทยบนโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้เทคโนโลยีของ NVIDIA เพื่อรองรับการประมวลผลภาษาไทยและบริบทเฉพาะของประเทศ
อย่างไรก็ตาม AiPASS ไม่ได้มีเฉพาะการให้ใช้เครื่องมือ AI แต่ยังวางระบบพัฒนาทักษะภายใต้แนวคิด Learn • Earn • Plern โดยเตรียมหลักสูตรด้าน AI มากกว่า 96 หลักสูตร ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง พร้อมเนื้อหาจากพันธมิตร ได้แก่ Google for Education, Microsoft Elevate และ OpenAI
เมื่อผู้เข้าร่วมเรียนครบตามเงื่อนไขจะได้รับประกาศนียบัตรและสะสมคะแนนเพื่อปลดล็อกสิทธิ์เข้าถึงโมเดล AI ระดับ Pro ก่อนพัฒนาสู่ระดับ Innovator ซึ่งเป็นระดับที่ภาครัฐจะเริ่มชำระค่าบริการตามการใช้งานจริง ขณะเดียวกัน NVIDIA ยังเตรียมทยอยเพิ่มหลักสูตร รวมถึงเปิดให้นักพัฒนาไทยเข้าถึงหลักสูตรจาก NVIDIA Deep Learning Institute เพื่อพัฒนาทักษะด้าน AI ขั้นสูงเพิ่มเติม
ประชาชนที่ต้องการสอบถามรายละเอียดโครงการ ปัญหาการลงทะเบียน หรือการใช้งาน สามารถติดต่อศูนย์บริการข้อมูล Call Center โทร. (02) 021-0300 อีเมล aipass@bde.go.th หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ de.aipass.net