กูรูเทคล่าชื่อค้าน TH-AI Passport จ่ายแพงแต่ได้ AI ไม่ฉลาดเท่าของฟรี

กูรูเทค-การเงินล่ารายชื่อค้าน TH-AI Passport 'ดร.เรือบิน-สฤณี' ขอกระทรวงดีอีทบทวนโครงการ ตั้งคำถาม TOR ล็อกสเป็ก ระบบอาจด้อยกว่า AI ฟรี พร้อมเรียกร้อง ป.ป.ช. และฝ่ายค้านร่วมตรวจสอบความคุ้มค่า
ท่ามกลางกระแสตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ TH-AI Passport วงเงิน 1,621 ล้านบาท ซึ่งมีเป้าหมายจัดสรรสิทธิใช้เครื่องมือ AI ระดับ Pro หรือ Premium ให้ประชาชน 5 ล้านสิทธิ เป็นเวลา 1 ปี ยังไม่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนหรือใช้งานอย่างเป็นทางการ แม้บริษัทคู่สัญญาเตรียมนำระบบเข้าสู่การทดสอบขั้นสุดท้าย หรือ UAT ในวันที่ 31 ก.ค.69 ก็ตาม
ทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ยังต้องรอความเห็นจากสำนักงานอัยการสูงสุดเกี่ยวกับการแก้ไขสัญญาและเอกสารแนบท้าย ก่อนกำหนดวันเริ่มโครงการและคิดค่าบริการตามจำนวนผู้ใช้งานจริง หรือ Active User อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่โครงการยังไม่เริ่มต้นอย่างเป็นทางการ กระแสคัดค้านได้ยกระดับจากการตั้งข้อสังเกตบนสื่อสังคมออนไลน์ ไปสู่การเปิดรวบรวมรายชื่อเรียกร้องให้กระทรวงดีอีทบทวนโครงการแล้ว
ดร.ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์ หรือ ดร.เรือบิน ผู้อำนวยการ D-Vote มหาวิทยาลัยศรีปทุม โพสต์เฟซบุ๊ก ธรรม์ธีร์ เรือบิน สุกโชติรัตน์ เชิญชวนประชาชนร่วมลงชื่อผ่าน เว็บไซต์ stopaipass เพื่อเรียกร้องให้กระทรวงดีอีทบทวนโครงการ TH-AI Passport โดยตั้งข้อสังเกตว่า โครงการใช้งบประมาณระดับพันล้านบาท แต่ระบบที่ได้รับอาจมีประสิทธิภาพด้อยกว่าบริการ AI ที่เปิดให้ใช้ฟรี นอกจากนี้ ยังกล่าวว่า โครงการไม่เป็นไปตามข้อกำหนด TOR ข้อ 2.2 ซึ่งระบุให้มีการเก็บและประมวลผลข้อมูลภายในประเทศ พร้อมมองว่า หากดำเนินการตามเงื่อนไขดังกล่าว ประเทศอาจได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น
ขณะเดียวกัน สฤณี อาชวานันทกุล นักเขียน นักแปล และนักวิจัยด้านธุรกิจที่ยั่งยืนและการเงินที่ยั่งยืน ก็ได้โพสต์เฟซบุ๊ก Sarinee Achavanuntakul - สฤณี อาชวานันทกุล ระบุว่า ได้ร่วมลงชื่อแล้ว เนื่องจากเห็นว่า TOR มีลักษณะล็อกสเป็กอย่างร้ายแรงตั้งแต่ต้น พร้อมกังวลว่า หากปล่อยผ่าน อาจทำให้การกำหนดเงื่อนไขด้านการตลาดหรือประชาสัมพันธ์เพื่อจำกัดผู้เข้าร่วมโครงการเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในอนาคต นอกจากนี้ ยังเห็นว่า ป.ป.ช. ควรรับเรื่องดังกล่าวไปตรวจสอบข้อสงสัยเรื่องทุจริต และคาดหวังให้ฝ่ายค้านนำประเด็นเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบต่อไป
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