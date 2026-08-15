TH-AI Passport เอกสารไม่ครบ 'รักชนก' ทวงดีอี ข้อเสนอผู้ประมูล-ผลตัดสิน

'รักชนก' สวนดีอีอ้างส่งเอกสาร TH-AI Passport 9 ฉบับ ชี้ข้อเสนอผู้ประมูล 3 ราย-รายงานให้คะแนนยังไม่ถึง กมธ. บางส่วนช้า 1-2 เดือน 'ธีระชาติ' คาใจเอกสารยืนยันจากเจ้าของ AI ยังไม่ครบ
น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก รักชนก ศรีนอก - Rukchanok Srinork ตอบโต้กรณี นายพชร อนันตศิลป์ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ระบุผ่าน เอกสาร Press ที่ส่งให้สื่อมวลชน ว่า ได้ส่งเอกสารโครงการ TH-AI Passport ตามที่ร้องขอแล้วรวม 9 ฉบับ โดยยืนยันว่าเอกสารที่คณะกรรมาธิการขอจริงมีมากกว่านั้น และเอกสารสำคัญต่อการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 2 ชุดยังไม่ได้รับ คือ ข้อเสนอประกอบการยื่นประมูลของผู้เข้าร่วมทั้ง 3 ราย และรายงานผลการพิจารณาพร้อมคะแนนตามหลักเกณฑ์แต่ละส่วนของโครงการ
น.ส.รักชนกระบุว่า เอกสาร 9 ฉบับที่กระทรวงดีอีอ้างถึงนั้น มี 4 รายการ ได้แก่ TOR ราคากลาง ประกาศเชิญชวน และประกาศผู้ชนะ ซึ่งคณะกรรมาธิการไม่ได้ร้องขอ เพราะสามารถตรวจสอบได้จากระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลางอยู่แล้ว ขณะที่เอกสารอีกส่วน เช่น สัญญาจ้าง รายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติจากกองทุน รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และหนังสือเกี่ยวกับโครงการข้อตกลงคุณธรรม เธอระบุว่าได้รับล่าช้ากว่ากำหนดประมาณ 1-2 เดือน และบางส่วนมีการคาดแถบดำ
"แต่ของที่สำคัญที่สุด เอกสาร 2 ชิ้น ที่ ปลัดไม่ได้ส่งให้กรรมาธิการติดตามงบ คือ เอกสารประกอบการนำเสนอเพื่อยื่นประมูลโครงการ ทั้ง 3 เจ้า และรายงานผลการพิจารณา การให้คะแนนตามหลักเหณฑ์แต่ละส่วนในโครงการ และเอกสารที่เราขอไปไม่ได้มีแค่นี้ไง"
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สำหรับไทม์ไลน์การขอข้อมูล คณะกรรมาธิการส่งหนังสือชุดแรกเมื่อวันที่ 26 พ.ค.2569 กำหนดส่งภายในวันที่ 4 มิ.ย.2569 โดยบันทึกการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจครั้งที่มีมติเห็นชอบหรืออนุมัติโครงการ TH-AI Passport เพิ่งได้รับเมื่อวันที่ 31 ก.ค.2569 ซึ่ง น.ส.รักชนกระบุว่าล่าช้าประมาณ 2 เดือน และมีการคาดแถบดำชื่อผู้เสนอ ส่วนข้อเสนอประมูลทั้ง 3 ราย สถิติการจัดสรรงบจากกองทุน กสทช. ให้กองทุนพัฒนาดิจิทัลฯ ย้อนหลัง 5 ปี เอกสารเกี่ยวกับการนำเสนอโครงการ TH-AI Passport เข้าคณะรัฐมนตรี และรายละเอียดโครงการที่เคยได้รับงบจากกองทุนในรูปแบบไฟล์ Excel ยังไม่ได้รับ
หนังสือชุดที่สองส่งเมื่อวันที่ 12 มิ.ย.2569 กำหนดส่งภายในวันที่ 25 มิ.ย.2569 ครอบคลุมตั้งแต่รายงานการประชุมพิจารณาโครงการทุกครั้ง ผลการกำหนดราคากลางและเอกสารคำนวณราคา ข้อเสนอประมูลทั้ง 3 ราย รายงานการพิจารณาและคะแนน รายงานความก้าวหน้าและผู้ควบคุมงาน รายงานตรวจรับแต่ละงวด บันทึกการแก้ไขสัญญา ตลอดจนรายงานประเมินผลสัมฤทธิ์และรายงานของคณะทำงานบริหารโครงการ ซึ่ง น.ส.รักชนกระบุว่าหลายรายการยังไม่ได้รับ
ส่วนสัญญาจ้างพร้อมเอกสารแนบท้ายได้รับเมื่อวันที่ 31 ก.ค.2569 ล่าช้าประมาณ 1 เดือน ขณะที่บันทึกการแก้ไขสัญญา การขยายเวลา และการเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน ได้รับคำตอบว่าอยู่กับอัยการ สำหรับหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนในไทยจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ AI 15 รายที่คณะกรรมาธิการร้องขอ น.ส.รักชนกระบุว่าได้รับเมื่อวันที่ 31 ก.ค.2569 เพียง 2 ราย คือ Microsoft และ Google
คณะกรรมาธิการส่งหนังสือย้ำอีกครั้งเมื่อวันที่ 23 มิ.ย.2569 กำหนดส่งภายในวันที่ 30 มิ.ย.2569 โดยขอรายละเอียดสัญญาจ้าง ข้อมูลโครงการทั้งหมดที่กองทุนดีอีเคยอนุมัติงบ รายงานการประชุมภายในเกี่ยวกับการจัดทำ TH-AI Passport รายละเอียดกระบวนการตั้งแต่การมอบนโยบายของรัฐมนตรี การจัดทำร่างขอบเขตงาน ไปจนถึงหน่วยงานทุกระดับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรายละเอียดโครงการที่กระทรวงดีอียกเลิกการอนุมัติในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาล ซึ่ง น.ส.รักชนกระบุว่ายังไม่ได้รับหลายรายการ ส่วนรายละเอียดสัญญาจ้างได้รับเมื่อวันที่ 31 ก.ค. หลังมีการทวงถามหลายครั้ง
ด้าน นายธีระชาติ ก่อตระกูล หรือ Max Kortrakul โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก Max ธีระชาติ ก่อตระกูล - Max Kortrakul วิจารณ์คำชี้แจงของปลัดกระทรวงดีอีเช่นกัน โดยกล่าวว่าเอกสารที่ร้องขอมาหลายเดือนยังส่งไม่ครบ บางส่วนมีการคาดดำในเนื้อหาสำคัญ ขณะที่ข้อเสนอเชิงเทคนิคของผู้เข้าประมูลทั้ง 3 รายได้รับมาเพียงรายเดียว และรายงานการประชุมได้รับเพียงครั้งเดียว แม้ก่อนหน้านี้จะมีข้อมูลว่ามีการประชุมหลายครั้ง
"ส่วนสำคัญสุดคือข้อเสนอะชิงเทคนิคของทั้งสามเจ้า ก็ส่งมาแค่เจ้าเดียวเหมือนกลัวใครจะรู้ว่ากระบวนการมันเป็นยังไง จนถึงวันนี้รายงานการประชุมก็ส่งมาแค่ครั้งเดียว ทั้งๆที่วันแรกก็พูดชัดว่ามีประชุมหลายครั้ง"
นายธีระชาติยังตั้งข้อสังเกตถึงเอกสารจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ AI โดยกล่าวว่า จากเอกสารที่ได้รับมีหลักฐานที่เกี่ยวกับ AI โดยตรงเพียงรายเดียว ขณะที่เอกสารอื่นเป็นเรื่อง cloud และ e-learning และยังไม่เห็นเอกสารจากเจ้าของผลิตภัณฑ์อีกหลายรายที่เคยถูกกล่าวถึงในการแถลงข่าว จึงตั้งคำถามว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นรับทราบการนำผลิตภัณฑ์มาใช้ในโครงการหรือไม่
ประเด็นนี้มีรายละเอียดในโพสต์ของทั้งสองคนแตกต่างกัน โดย น.ส.รักชนกระบุว่าได้รับหนังสือแต่งตั้งกลับมา 2 ราย คือ Microsoft และ Google ขณะที่นายธีระชาติกล่าวว่า เอกสารที่เกี่ยวกับ AI อย่างชัดเจนมีเพียงรายเดียว ส่วนที่เหลือเกี่ยวข้องกับ cloud และ e-learning ซึ่งจากข้อมูลต้นฉบับยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมที่ทำให้สรุปได้ว่าเอกสารแต่ละชุดมีสถานะหรือขอบเขตแตกต่างกันอย่างไร
น.ส.รักชนกยังเรียกร้องให้กระทรวงดีอีตอบให้ชัดว่าเอกสารที่เหลือจะส่งให้คณะกรรมาธิการเมื่อใด หลังคำขอหลายรายการผ่านกำหนดมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน พร้อมตั้งคำถามเพิ่มเติมถึงช่องทางการสื่อสารของกระทรวง หลังพบว่าเพจเฟซบุ๊กหนึ่งเผยแพร่เอกสาร Press ก่อนสำนักข่าวและก่อนเพจหลักของกระทรวงดีอี โดยตั้งข้อสงสัยถึงนโยบายการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว