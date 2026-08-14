'ดีอี' ยันไม่เคยเบี้ยวชี้แจง TH-AI Passport ต่อ กมธ.ติดตามงบฯ

ปลัดดีอีโต้ข้อครหาเบี้ยวชี้แจง โครงการ TH-AI Passport ต่อ กมธ.ติดตามงบฯ ยืนยันเข้าครบ 4 ครั้ง ส่งเอกสาร 9 ฉบับ แต่บางข้อมูลอาจให้ไม่ได้ เหตุกระทบงานราชการ-บุคคลอื่น
เมื่อวันที่ 14 ส.ค.69 นายพชร อนันตศิลป์ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวถึงการตรวจสอบโครงการ TH-AI Passport ของคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร (กมธ.ติดตามงบฯ) ว่า กระทรวงดีอีส่งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงแล้วครบทั้ง 4 ครั้ง พร้อมจัดส่งเอกสารตามที่ร้องขอรวม 9 ฉบับ โดย นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือกับ กมธ.ติดตามงบฯ รวมถึงส่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง
การประชุมครั้งแรกมีนายธีรวุฒิ ธงภักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงดีอี ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เข้าร่วม ส่วนครั้งที่ 2 มีนายพชร, นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ เลขาธิการ สดช. และนายธีรวุฒิ เข้าร่วม ขณะที่ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16 ก.ค.69 มีเลขาธิการ สดช. และผู้ตรวจราชการกระทรวงดีอีเข้าชี้แจง สำหรับครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 13 ส.ค.69 กระทรวงส่ง น.ส.พลอยรวี เกริกพันธ์กุล ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อสังคม สดช. พร้อมเจ้าหน้าที่กองบริหารกองทุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดทำ TOR และคณะกรรมการพิจารณาผลการจ้าง เข้าร่วมประชุมตามที่ได้รับมอบหมาย
"กระทรวงดีอี ได้ให้ความร่วมมือกับกมธ.ติดตามงบฯ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ทั้งการมอบหมายให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าชี้แจงตามที่ กมธ.มีข้อสงสัย ซึ่งรายละเอียดของการชี้แจงที่ผ่านมามีสาระสำคัญครอบคลุมในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว ทั้งในส่วนของการถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีของทางราชการอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งการส่งมอบเอกสารตามที่กมธ.ร้องขอเพื่อประกอบการพิจารณา" นายพชร กล่าว
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เอกสารที่กระทรวงส่งให้ กมธ.ติดตามงบฯ รวม 9 ฉบับ ประกอบด้วย ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทย (TH-AI Passport), ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR), ราคากลาง, ประกาศเชิญชวน, ประกาศผู้ชนะ, สัญญาจ้างดำเนินโครงการพร้อมเอกสารแนบท้าย, รายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติตามมาตรา 26 (1) (2) ประจำปี 2563-2568, รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหนังสือจากคณะอนุกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต กรมบัญชีกลาง เรื่องผลการคัดเลือกโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม
อย่างไรก็ตาม นายพชรกล่าวว่า เอกสารหลักฐานบางส่วนที่ กมธ.ติดตามงบฯ ขอเพิ่มเติมอาจมีข้อจำกัดในการจัดส่ง หากมีลักษณะที่อาจกระทบต่อการปฏิบัติราชการตามปกติ กระทบบุคคลอื่นนอกเหนือจากกระทรวงดีอี หรือเป็นข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการติดตามงบประมาณ
"แต่เนื่องจากปริมาณรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่กมธ.ติดตามงบฯ ต้องการ ตลอดจนในบางส่วนของการขอข้อมูลก็มีลักษณะอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการตามปกติ และมีความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบกับบุคคลอื่นนอกเหนือจากกระทรวงดีอี หรือเป็นข้อมูลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการติดตามงบประมาณ ทำให้อาจเป็นข้อจำกัดของกระทรวงดีอีในการจัดส่งเอกสารหลักฐานได้" นายพชร กล่าว
ส่วนกรณีที่มีการกล่าวถึงคำพิพากษาศาลฎีกาในการประชุมครั้งที่ 4 นายพชรเห็นว่า ไม่มีความเกี่ยวข้องที่สามารถนำมาเทียบเคียงกับการดำเนินโครงการ TH-AI Passport หาก กมธ.ติดตามงบฯ ต้องการข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม สามารถส่งเรื่องมายังกระทรวงดีอีได้ และกระทรวงจะให้ความร่วมมือตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีต่อไป