'ไชยชนก' คอนเฟิร์ม TH-AI Passport ลงทะเบียน 19 ส.ค.69

'ไชยชนก' กางคิว TH-AI Passport ลงทะเบียน 19 ส.ค. ใช้จริง 31 ส.ค.69 สัญญาใหม่จ่ายตาม Active User ปี 70 รอประเมินผลลัพธ์-AI เปลี่ยนเร็ว ยืนยันขาด กมธ. 4 ครั้ง "ไม่เคยหายไปไหน"
เมื่อวันที่ 14 ส.ค.69 นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ TH-AI Passport ว่า โครงการยังเดินหน้าตามแผน โดยกำหนดเริ่มใช้งานวันที่ 31 ส.ค.69 เบื้องต้นจะเริ่มเปิด Pre-registration เพื่อทดสอบระบบ ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค.69 เพื่อให้ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนล่วงหน้า โดยจะมีลิงก์และ QR Code สำหรับเข้าสู่ระบบ ขณะที่การยืนยันตัวตนจะใช้ ThaID เพื่อตรวจสอบสิทธิและป้องกันการสวมสิทธิหรือใช้ข้อมูลซ้ำ
ทั้งนี้ กระทรวงดีอีจะประกาศรายละเอียด เงื่อนไข และช่องทางเข้าร่วมโครงการอย่างเป็นทางการ ก่อนเปิดตัว TH-AI Passport วันที่ 28 ส.ค.69 และเริ่มใช้งานจริงวันที่ 31 ส.ค.69 โดยเงื่อนไขหลักกำหนดให้ผู้เข้าร่วมต้องมีอายุเกิน 15 ปี และผ่านการยืนยันตัวตน เพื่อรักษาสิทธิของประชาชนและป้องกันการใช้สิทธิซ้ำ
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สำหรับสัญญาแนบท้ายสำนักงานอัยการสูงสุด ส่งร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมกลับมายังกระทรวงดีอีแล้ว ส่วนสัญญาหลักของโครงการได้ลงนามไปแล้วตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย.69 ขณะที่ การแก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดมุ่งปรับวิธีจ่ายเงิน จากเดิมที่กำหนดวงเงินโครงการ 1,621 ล้านบาท สำหรับผู้ใช้สูงสุด 5 ล้านคน มาเป็นการจ่ายตามจำนวนผู้ใช้งานจริงในแต่ละเดือน หรือ Pay per Active User รวมถึงปรับเงื่อนไขให้ระบบสามารถรองรับผู้ใช้งานพร้อมกันได้ทั้งหมด เพื่อลดปัญหาคอขวดในการเข้าใช้งาน
ส่วนการต่อยอด TH-AI Passport ในปีงบประมาณ 2570 ยังต้องรอผลประเมินหลังเปิดให้ประชาชนใช้งานจริงก่อน จึงจะตัดสินใจว่าจะดำเนินโครงการต่อหรือปรับรูปแบบอย่างไร เนื่องจากเทคโนโลยี AI เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และอาจทำให้รูปแบบของโครงการต้องได้รับการประเมินใหม่เมื่อถึงเวลานั้น
กรณีที่ไม่ได้เข้าชี้แจงโครงการต่อคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมี น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เป็นประธาน เป็นครั้งที่ 4 นายไชยชนก ยืนยันทำตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
"ไม่เคยหายไปไหน ทำตามอำนาจหน้าที่ ตาม พ.ร.บ. เมื่อติดภารกิจ เราก็มอบหมายสั่งการให้ข้าราชการทุกท่านให้ความร่วมมือเต็มที่ คงคิดถึงแหละ" นายไชยชนก กล่าว