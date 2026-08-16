TH-AI Passport รอ 5 คำตอบทางการ 'ดร.การดี' ขอชัด อย่าพูดลอยๆ

'ดร.การดี' เค้น รมว.ดีอี ตอบ 5 ปม TH-AI Passport รอ 19 วัน อย่างมีมารยาท ยังไร้คำตอบทางการ จัดซื้อ-ความคุ้มค่า-Pay per Use-ข้อมูลคนไทย-เป้า 5 ล้าน ก่อนเปิดลงทะเบียน
ดร.การดี เลียวไพโรจน์ สส.แบบบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความและคลิปวิดีโอผ่านเฟซบุ๊ก การดี เลียวไพโรจน์ - Karndee Leopairote ทบทวน 5 คำถามเกี่ยวกับโครงการ TH-AI Passport ถึงนายไชยชนก ชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) หลังยื่นหนังสือโดยตรงเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม และระบุว่า ผ่านมา 19 วันยังไม่ได้รับคำตอบอย่างเป็นทางการ พร้อมโต้ข้อกล่าวหาที่ว่า "ตอบเท่าไหร่ก็ไม่ถูกใจฝ่ายค้าน"ว่าประเด็นสำคัญไม่ใช่คำตอบถูกใจหรือไม่ แต่เป็นการรอคำตอบต่อข้อสงสัยที่ส่งถึงรัฐมนตรีโดยตรง
"จดหมายนั้นส่งถึงท่านโดยตรง และคาดหวังถึงคำตอบอย่างเป็นทางการ ไม่ใช่การพูดลอยๆ ว่าตอบเท่าไหร่ก็ไม่ถูกใจฝ่ายค้าน" ดร.การดี กล่าว
สำหรับ 5 ประเด็นที่ ดร.การดี ต้องการคำตอบ ประเด็นแรกคือความโปร่งใสของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยตั้งข้อสงสัยว่า เมื่อโครงการถูกตั้งคำถาม รัฐมนตรีมีกรอบการทำงาน คำสั่ง หรือการดำเนินการอย่างไรที่จะทำให้ประชาชนมั่นใจว่า กระบวนการดังกล่าวได้รับการกำกับดูแลอย่างโปร่งใส พร้อมมองว่า ที่ผ่านมาเป็นฝ่ายกรรมาธิการที่เรียกหน่วยงานและผู้รับจ้างเข้าชี้แจง แต่ยังไม่ได้คำตอบในส่วนที่ต้องการจากรัฐมนตรี
ประเด็นที่สองคือความคุ้มค่าของงบประมาณ โดยตั้งคำถามว่า เงินภาษีที่ใช้กับโครงการจะทำให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพเหนือกว่าเครื่องมือหรือบริการที่เปิดให้ใช้ฟรีอย่างไร โดยยกตัวอย่างแพลตฟอร์มของ OKMD รวมถึงการเรียนออนไลน์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อยู่แล้ว และต้องการทราบแนวทางการจัดสรรทรัพยากรของรัฐในส่วนนี้ให้เกิดความคุ้มค่า
ส่วนประเด็นที่สามคือรูปแบบการจ่ายเงินแบบ Pay per Use ซึ่ง ดร.การดี ระบุว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขสัญญา แต่ยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานเกี่ยวกับรายละเอียดดังกล่าว แม้ฝ่ายค้านจะรอให้กระบวนการแก้ไขสัญญาเสร็จสิ้นก่อนตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งก็ตาม
"เรื่อง Pay Per Use ได้แต่คำพูดลอยๆ แล้วข้อมูลความรู้ที่เรามีตอนนี้ ไม่เคยมาจากการที่แถลงข่าวหรือชี้แจงอย่างเป็นทางการเลยแม้แต่ครั้งเดียว ที่สำคัญตอนนี้อยู่ในช่วงเวลาของการแก้ไขสัญญา เราก็รออยู่ด้วยความมีมารยาทแล้วก็อดทน" ดร.การดี กล่าว
ประเด็นที่สี่คือการประมวลผลและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล โดยต้องการความชัดเจนว่าข้อมูลของผู้ใช้ชาวไทยจะถูกประมวลผลภายในประเทศหรือต่างประเทศ การดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับ TOR หรือไม่ รวมถึงจะมีมาตรการสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยของข้อมูลอย่างไร และประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไร หากข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้จำนวนมากถูกนำไปใช้โดยบริษัทต่างชาติภายใต้งบประมาณจากภาษีประชาชน
ประเด็นสุดท้ายคือการวัดความคุ้มค่าในระยะยาว โดย ดร.การดี เห็นว่า การกล่าวถึงเป้าหมายผู้ใช้งาน 5 ล้านคนเพียงอย่างเดียวยังไม่ตอบว่า ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์ระยะยาวจากโครงการอย่างไร และจะใช้ตัวชี้วัดใดพิสูจน์ว่าการลงทุนด้วยเงินภาษีประชาชนมีความเหมาะสมและคุ้มค่า
ดร.การดี ระบุในช่วงท้ายของคลิปว่า การออกมาทบทวนคำถามทั้ง 5 ประเด็นไม่ได้เกิดจากการไม่พอใจคำตอบของฝ่ายรัฐบาล แต่เป็นเพราะยังรอคำตอบอย่างเป็นทางการจากรัฐมนตรี พร้อมประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ stopaipass.com สำหรับผู้ที่ต้องการร่วมลงชื่อคัดค้าน โดยข้อความที่โพสต์ระบุว่า ขณะนี้มีผู้ร่วมลงชื่อแล้วกว่า 14,000 ราย
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อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รัฐมนตรีดีอีวางกรอบเดินหน้าโครงการ TH-AI Passport โดยจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนล่วงหน้า (Pre-registration) เพื่อทดสอบระบบตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค.69 พร้อมใช้ ThaID ยืนยันตัวตน จากนั้นจะประกาศรายละเอียด เงื่อนไข และช่องทางเข้าร่วมโครงการอย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดตัวในวันที่ 28 ส.ค.69 ก่อนเริ่มเปิดใช้งานจริงวันที่ 31 ส.ค.69 ส่วนการต่อยอดโครงการในปีงบประมาณ 2570 จะรอประเมินผลหลังเปิดใช้งานจริงก่อน จึงพิจารณาว่าจะเดินหน้าต่อหรือปรับรูปแบบโครงการอย่างไร