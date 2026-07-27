บอร์ด กสทช. ล่มไม่เป็นท่า 3 กรรมการวอล์กเอาต์ ค้าน 'หมอสรณ' นั่งประธาน

ประชุมบอร์ด กสทช. 27 ก.ค.69 ล่ม หลัง 3 กรรมการวอล์กเอาต์ ค้าน 'หมอสรณ' ทำหน้าที่ประธาน ชี้เสี่ยงมติไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขณะที่สำนักงานยืนยันยังดำรงตำแหน่ง นัดใหม่ถกอีกครั้ง 5-6 ส.ค.69
การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เมื่อวันที่ 27 ก.ค.69 ต้องยุติลงโดยไม่สามารถพิจารณาวาระต่างๆ ได้ ภายหลังกรรมการ 3 คนปฏิเสธเข้าร่วมการประชุม เนื่องจากกังวลถึงความชอบด้วยกฎหมายของการปฏิบัติหน้าที่ ท่ามกลางข้อถกเถียงเกี่ยวกับสถานะของ ศ.คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. หลังคณะกรรมการสรรหามีมติว่า ศ.คลินิก นพ.สรณ ขาดคุณสมบัติและถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับตำแหน่ง
การประชุมครั้งนี้มีกรรมการเดินทางมาที่สำนักงาน กสทช. จำนวน 6 คน จากทั้งหมด 7 คน ได้แก่ ศ.คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์, พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ, ศ.กิตติคุณ ดร.พิรงรอง รามสูต, นายต่อพงศ์ เสลานนท์, รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย และ พล.ต.อ.ดร.ณัฐธร เพราะสุนทร ขณะที่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ ลาประชุม
ก่อนเริ่มการประชุม สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) ได้ยื่นหนังสือแสดงความกังวลว่า ความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานะประธาน กสทช. อาจส่งผลกระทบต่อการพิจารณาแผนงานและโรดแมปของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ดิจิทัล ขณะเดียวกัน พนักงานสำนักงาน กสทช. หลายสิบคนได้นำดอกไม้มาให้กำลังใจ นพ.สรณ ก่อนเข้าห้องประชุม
อย่างไรก็ตาม ระหว่างรอประธานเข้าร่วมประชุม กรรมการที่อยู่ภายในห้องได้ปิดเสียงการถ่ายทอด และหารือนอกรอบถึงความเหมาะสมในการเดินหน้าประชุม โดยมี พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ เป็นผู้หยิบยกประเด็นสถานะของประธานขึ้นหารือ เนื่องจากกรรมการแต่ละคนได้รับหนังสือแจ้งมติจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว
ต่อมา เมื่อ ศ.คลินิก นพ.สรณ พยายามเริ่มการประชุม พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์, ศ.กิตติคุณ ดร.พิรงรอง และรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภัช ได้คัดค้านการเปิดประชุม โดยให้เหตุผลว่า มติของคณะกรรมการสรรหาที่ระบุว่าประธาน กสทช. ขาดคุณสมบัติ อาจทำให้สถานะของผู้ทำหน้าที่ประธานไม่มีความชัดเจน และอาจกระทบต่อความสมบูรณ์ของมติที่ออกจากการประชุม หลังจากนั้น กรรมการทั้ง 3 คนจึงเดินออกจากห้องประชุมพร้อมกัน
ทั้ง 3 คนเห็นว่า เมื่อคณะกรรมการสรรหามีมติว่า ศ.คลินิก นพ.สรณ ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับตำแหน่งแล้ว การเข้าร่วมประชุมหรือมีมติในช่วงที่ข้อกฎหมายยังเป็นที่ถกเถียง อาจทำให้กรรมการต้องเผชิญความเสี่ยงจากการปฏิบัติหน้าที่ และอาจไม่สามารถอ้างความคุ้มครองตามกฎหมายได้ หากมติที่ประชุมถูกโต้แย้งในภายหลัง
ขณะที่ ศ.คลินิก นพ.สรณ และนายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการเลขาธิการ กสทช. ยืนยันว่า ศ.คลินิก นพ.สรณ ยังคงดำรงตำแหน่งประธาน กสทช. โดยชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากยังไม่มีพระบรมราชโองการเปลี่ยนแปลงสถานะ พร้อมระบุว่า การไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งอาจมีประเด็นทางกฎหมาย และสำนักงาน กสทช. เห็นว่ากรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุม มิฉะนั้นอาจถูกพิจารณาว่าเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157
นอกจากนี้ ฝ่ายประธานและสำนักงาน กสทช. ยังให้ความเห็นว่า การถือว่าตำแหน่งประธานสิ้นสุดลงทั้งที่ยังไม่มีพระบรมราชโองการเปลี่ยนแปลง อาจถูกมองว่าเป็นการกระทบหรือลดทอนพระราชอำนาจ อย่างไรก็ดี กรรมการทั้ง 3 คนยังคงยืนยันจุดยืนเดิม และไม่ได้กลับเข้ามาในห้องประชุม
ภายหลังเปิดประชุมเมื่อเวลา 09.30 น. ที่ประชุมได้รอตามระเบียบเป็นเวลา 30 นาที เพื่อให้กรรมการทั้ง 3 คนกลับมาเข้าร่วม แต่เมื่อครบกำหนดแล้วยังไม่มีผู้ใดกลับเข้าห้อง ศ.คลินิก นพ.สรณ จึงประกาศปิดการประชุมในเวลา 10.00 น. และกำหนดประชุมครั้งใหม่ในวันที่ 5-6 ส.ค.69
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