‘หมอสรณ’ ยืนยันลาออกพนักงานรัฐปี 65 ทำหน้าที่แพทย์อิสระ เตรียมสู้ตามกฎหมาย

'หมอสรณ' โต้กลับมติขาดคุณสมบัติ ย้ำลาออกพนักงานรัฐตั้งแต่ปี 65 ทำหน้าที่แพทย์อิสระเพื่อดูแลคนไข้ตามจริยธรรม พร้อมพิสูจน์ข้อเท็จจริงในกระบวนการกฎหมาย
เมื่อวันที่ 20 ก.ค.69 ศ.คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประธาน กสทช.) ออกมาชี้แจงภายหลังเมื่อวันที่ 17 ก.ค.69 คณะกรรมการสรรหา กสทช. วินิจฉัยว่า มีลักษณะต้องห้ามจากการเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยยืนยันว่าได้ลาออกจากการเป็นพนักงานของรัฐตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค.65 และการปฏิบัติหน้าที่แพทย์ภายหลังจากนั้นเป็นการประกอบวิชาชีพอิสระ ไม่ได้มีสถานะเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานรัฐแต่อย่างใด
ศ.คลินิก นพ.สรณ กล่าวว่า ในช่วงที่อยู่ระหว่างรอพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กสทช. ตนยังมีภาระหน้าที่ในฐานะแพทย์ โดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วยที่มีการนัดหมายไว้ล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นการสวนหัวใจ การทำบอลลูนหัวใจ ตลอดจนการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก ซึ่งเป็นภารกิจที่ไม่สามารถละทิ้งได้ทันที
ทั้งนี้ ในฐานะแพทย์ ตนจำเป็นต้องดำเนินการรักษาผู้ป่วยที่อยู่ในความรับผิดชอบให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งพูดคุยและนัดหมายกับผู้ป่วย เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ที่จะเข้ามารับช่วงดูแลต่อมีความรู้และความสามารถเพียงพอ โดยการดำเนินการทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมทางการแพทย์อย่างเคร่งครัด
"ผมไม่สามารถทิ้งคนไข้ได้ ต้องทำงานที่รับผิดชอบให้เสร็จ และพูดคุยกับคนไข้เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ที่จะมาดูแลต่อนั้นมีความรู้ความสามารถเช่นกัน ทุกอย่างที่ทำเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมแพทย์" ศ.คลินิก นพ.สรณ กล่าว
อย่างไรก็ตาม ประธาน กสทช. ย้ำว่า การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นการประกอบวิชาชีพแพทย์อย่างอิสระ โดยตนมีอิสระในการทำงานและไม่ได้อยู่ภายใต้สถานะพนักงานหรือลูกจ้างของรัฐ ดังนั้น เมื่อมีข้อวินิจฉัยเกี่ยวกับคุณสมบัติเกิดขึ้น ประเด็นดังกล่าวคงต้องดำเนินการและพิจารณากันตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป
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