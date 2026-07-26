ไลน์หลุด! พนักงาน กสทช. นัดส่งกำลังใจ 'หมอสรณ' ก่อนประชุมบอร์ดพรุ่งนี้

'กสทช.' ไลน์หลุด 27 ก.ค.69 นัดพนักงานส่งกำลังใจ 'หมอสรณ' ก่อนเข้าห้องประชุมบอร์ด ด้านสมาคมทีวีดิจิทัลเตรียมค้าน หากไม่มาอาจโหวตประธานชั่วคราว เดินหน้าวาระสำคัญท่ามกลางปมคุณสมบัติ
อนาคตการประชุม กสทช. ในวันที่ 27 ก.ค.69 กำลังอยู่บนความไม่แน่นอน หลังข้อพิพาทเรื่องคุณสมบัติของ ศ.คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประธาน กสทช.) เริ่มส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทำงานขององค์กร ขณะที่กรรมการบางส่วน ภาคอุตสาหกรรมโทรทัศน์ และบุคลากรภายในสำนักงานต่างมีความเคลื่อนไหวก่อนวันประชุม จนทำให้การนัดหมายครั้งนี้ถูกมองว่าอาจเป็นจุดตัดสินสำคัญว่าที่ประชุม กสทช. จะเดินหน้าพิจารณาภารกิจที่คั่งค้างได้ตามปกติ หรือเข้าสู่ภาวะชะงักงันจากปัญหาความชอบธรรมของผู้ทำหน้าที่ประธาน
ความเคลื่อนไหวล่าสุดเกิดขึ้นภายหลังมีการเผยแพร่ข้อความจากกลุ่มสนทนาภายในสำนักงาน กสทช. ซึ่งแจ้งให้พนักงานและลูกจ้างที่มาปฏิบัติงานในวันจันทร์ที่ 27 ก.ค.69 ไปรวมตัวกันในเวลา 09.00 น. เพื่อร่วมให้กำลังใจและส่ง ศ.คลินิก นพ.สรณ เข้าห้องประชุม โดยในข้อความอ้างว่าเป็นการประสานมาจากผู้ช่วยของผู้บริหาร
แม้สำนักงาน กสทช. ยังไม่ได้อธิบายอย่างเป็นทางการว่าข้อความดังกล่าวออกโดยใคร และเป็นคำสั่งหรือเพียงการขอความร่วมมือ แต่เนื่องจากเกิดขึ้นในช่วงที่สถานะของประธาน กสทช. กำลังถูกทักท้วง การนัดหมายให้บุคลากรภายในออกมาแสดงพลังสนับสนุนจึงถูกตั้งข้อสังเกตว่าเหมาะสมหรือไม่ และอาจสะท้อนการนำกลไกภายในสำนักงานมาใช้ท่ามกลางข้อขัดแย้งเกี่ยวกับตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุด
อีกด้านหนึ่ง สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) เตรียมนำหนังสือเข้ายื่นต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการที่ ศ.คลินิก นพ.สรณ จะยังคงปฏิบัติหน้าที่ประธาน โดยสมาคมเห็นว่า ที่ประชุม กสทช. ควรชะลอการใช้อำนาจในวาระสำคัญบางเรื่อง จนกว่ากระบวนการวินิจฉัยสถานะทางกฎหมายจะได้ข้อสรุปอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้มติที่ออกมาในช่วงนี้ตกอยู่ภายใต้ข้อโต้แย้งและสร้างปัญหาตามมาในภายหลัง
เงื่อนไขสำคัญจึงอยู่ที่ว่า ศ.คลินิก นพ.สรณ จะเข้าร่วมการประชุมและนั่งหัวโต๊ะตามเดิมหรือไม่ หลังคณะกรรมการสรรหา กสทช. มีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ศ.คลินิก นพ.สรณ มีลักษณะต้องห้ามต่อการดำรงตำแหน่ง พร้อมส่งผลการพิจารณาเข้าสู่กระบวนการที่เกี่ยวข้องแล้ว อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติยังไม่มีความชัดเจนว่าประธาน กสทช. จะหยุดปฏิบัติหน้าที่ระหว่างรอขั้นตอนดังกล่าว หรือยังคงใช้อำนาจต่อไป
ทั้งนี้ แหล่งข่าวภายใน กสทช. ระบุว่า หาก ศ.คลินิก นพ.สรณ ยืนยันทำหน้าที่ประธานในการประชุม กรรมการบางคนอาจเลือกไม่เข้าห้องประชุม หรืออาจเข้าร่วมเฉพาะบางช่วงโดยไม่ลงมติในวาระสำคัญ เพราะเกรงว่าการรับรองวาระและมติที่เกิดขึ้นอาจถูกนำไปฟ้องร้องหรือขอให้เพิกถอนในอนาคต ความเห็นที่แตกต่างดังกล่าวยังอาจกระทบต่อจำนวนกรรมการในห้องประชุม จนทำให้องค์ประชุมไม่ครบหรือไม่สามารถพิจารณาบางเรื่องได้
ตรงกันข้าม หาก ศ.คลินิก นพ.สรณ ไม่เดินทางมาประชุม หรือตัดสินใจพักการปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อน กรรมการที่เหลือจะต้องเลือกบุคคลขึ้นมาทำหน้าที่ประธานเฉพาะการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้กระบวนการพิจารณาวาระต่างๆ ดำเนินต่อไปโดยไม่ต้องรอข้อยุติเรื่องตำแหน่งประธานตัวจริง
อย่างไรก็ตาม ชื่อที่อยู่ในกระแสว่าอาจได้รับการเสนอให้เป็นประธานการประชุมชั่วคราว ประกอบด้วย พล.อ.ท.ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ กสทช.ด้านกิจการกระจายเสียง และ พล.ต.อ.ณัฐธร เพราะสุนทร กสทช.ด้านกฎหมาย อย่างไรก็ดี บุคคลที่จะรับหน้าที่ต้องผ่านการเสนอชื่อและได้รับเสียงสนับสนุนจากกรรมการในที่ประชุมเสียก่อน จึงยังไม่อาจสรุปได้ว่ากรรมการคนใดจะเป็นผู้ควบคุมการประชุม หาก ศ.คลินิก นพ.สรณ ไม่สามารถทำหน้าที่ได้
ความไม่แน่นอนดังกล่าวเกิดขึ้นในจังหวะที่ที่ประชุม กสทช. มีวาระเชิงนโยบายและการกำกับดูแลรอการตัดสินใจจำนวนมาก โดยฝั่งกิจการโทรทัศน์มีทั้งการกำหนดทิศทางอุตสาหกรรมโทรทัศน์ดิจิทัลภายหลังใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง การวาง Roadmap สำหรับระบบโทรทัศน์ในระยะต่อไป การกำกับผู้ให้บริการเนื้อหาผ่านอินเทอร์เน็ต (OTT) ตลอดจนการพิจารณาโครงการ National Streaming Platform (NSP)
ส่วนกิจการโทรคมนาคมมีประเด็นสำคัญไม่แพ้กัน ตั้งแต่การจัดการสิทธิวงโคจรดาวเทียมและบริการ Mobile Satellite การจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม การบริหารกองทุนบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม หรือกองทุน USO การดำเนินงานของกองทุน กทปส. ตลอดจนการจัดสรรและใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ ซึ่งแต่ละเรื่องเกี่ยวข้องกับมูลค่าทางเศรษฐกิจ การแข่งขันในอุตสาหกรรม และประโยชน์ของผู้ใช้บริการจำนวนมาก
การประชุมวันที่ 27 ก.ค.69 จึงไม่ได้มีความหมายเพียงการสะสางวาระของบอร์ดเท่านั้น แต่ยังเป็นบทพิสูจน์ความสามารถของ กสทช. ในการประคององค์กรท่ามกลางวิกฤตภายใน หากข้อขัดแย้งเรื่องผู้ทำหน้าที่ประธานยังไม่ได้รับการจัดการอย่างรอบคอบ ย่อมมีความเสี่ยงที่ทั้งกระบวนการประชุมและมติสำคัญจะถูกตั้งคำถามในภายหลัง ขณะเดียวกัน หากกรรมการสามารถกำหนดแนวทางที่ชัดเจนและดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายได้อย่างโปร่งใส ก็จะช่วยลดแรงกระเพื่อมต่อภาคอุตสาหกรรมและรักษาความต่อเนื่องของการกำกับดูแลในช่วงที่ทุกฝ่ายกำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด