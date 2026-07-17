ซูมชื่อ กก.สรรหา 4:0 เสียง วินิจฉัย 'หมอสรณ' ขาดคุณสมบัติ ประธาน กสทช.

เปิดชื่อกรรมการสรรหา กสทช. ลงมติเอกฉันท์ 4:0 เสียง วินิจฉัย 'หมอสรณ' ขาดคุณสมบัติ พ้นเก้าอี้ประธานโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการถอดถอน เตรียมส่งผลมติถึงบอร์ด กสทช.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีคณะกรรมการสรรหา กสทช. มีมติว่า ศ.คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. ขาดคุณสมบัตินั้น พบว่าคณะกรรมการสรรหาชุดปัจจุบันลดลงจากเดิม 7 คน เหลือเพียง 5 คน หลังกรรมการ 2 คนพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ส่งผลให้แต่ละคะแนนเสียงมีน้ำหนักมากขึ้น และอาจมีผลโดยตรงต่อข้อสรุปของที่ประชุม
สำหรับกรรมการสรรหาชุดปัจจุบัน ประกอบด้วย นายเกียรติพงศ์ อมาตยกุล ผู้พิพากษาศาลฎีกา ประธานกรรมการสรรหา นายวิษณุ วรัญญู ตุลาการศาลปกครองสูงสุด เลขานุการและโฆษกคณะกรรมการ นายนภดล เทพพิทักษ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นางยุพิน ชลานนท์นิวัฒน์ อดีตกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และนายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง
อย่างไรก็ตาม ในการประชุมพิจารณาคุณสมบัติของ ศ.คลินิก นพ.สรณ ครั้งนี้ นางยุพินไม่ได้เข้าร่วมประชุม จึงเหลือกรรมการเข้าร่วมพิจารณา 4 คน ท่ามกลางความสนใจต่อน้ำหนักของแต่ละเสียงในการวินิจฉัยสถานะของประธาน กสทช.
ท้ายที่สุด คณะกรรมการสรรหามีมติเป็นเอกฉันท์ 4:0 เสียงว่า ศ.คลินิก นพ.สรณ ขาดคุณสมบัติ โดยขั้นตอนต่อไปจะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยังบอร์ด กสทช. เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ขณะเดียวกัน จากการสอบถามสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้รับการยืนยันว่า หากดำเนินการเป็นไปตามมติของคณะกรรมการสรรหา จะถือว่า ศ.คลินิก นพ.สรณ พ้นจากตำแหน่งประธาน กสทช. โดยไม่จำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการถอดถอน
ดังนั้น หลังจากนี้ต้องติดตามการแจ้งมติอย่างเป็นทางการ ตลอดจนการดำเนินการของบอร์ด กสทช. ต่อสถานะของประธานและการบริหารงานภายในองค์กรต่อไป
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