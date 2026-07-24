สหภาพฯ NT เย็นไม่ไหว! ยื่นนายกฯ ขับ 'หมอสรณ' พ้นประธาน กสทช.

สหภาพฯ NT ร่อนหนังสือถึงนายกฯ เร่งทูลเกล้าฯ ให้ 'หมอสรณ' พ้นประธาน กสทช. หลังมติ กก.สรรหา 4:0 ชี้ขาดคุณสมบัติ ปมรับค่าตอบแทนแพทย์รายชั่วโมง พร้อมร้อง ป.ป.ช. สอบทุจริต
เมื่อวันที่ 24 ก.ค.69 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ สหภาพฯ NT โดยนายเชิดชัย กัลยาวุฒิพงศ์ ประธานสหภาพฯ NT มีหนังสือเลขที่ สร.ทช. 161/2569 ถึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ขอให้พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย เพื่อนำความกราบบังคมทูลให้มีพระบรมราชโองการให้ ศ.คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ พ้นจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประธาน กสทช.)
หนังสือดังกล่าวอ้างถึงหนังสือของ สร.ทช. ฉบับลงวันที่ 12 พ.ค.69 ซึ่งเคยขอให้นายกรัฐมนตรีดำเนินการตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 พร้อมยื่นเอกสารข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณา รวมถึงข่าวการเปิดเผยคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหา กสทช. กรณีการรับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่แพทย์รายชั่วโมง ซึ่งอาจเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
ทั้งนี้ สร.ทช. ระบุว่า เป็นองค์กรสมาชิกของพนักงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดตั้งขึ้นและมีหน้าที่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 40 แห่ง พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 โดยเฉพาะมาตรา 40 (4) ที่กำหนดให้สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจดำเนินการและให้ความร่วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ตลอดจนรักษาผลประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจ จึงเห็นว่ามีหน้าที่ติดตามและเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
หนังสือระบุว่า คณะกรรมการสรรหา กสทช. มีมติเมื่อวันที่ 23 ก.ค.69 ตามคำวินิจฉัยที่ 1/2569 ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ 4 ต่อ 0 ว่า ศ.คลินิก นพ.สรณ ขาดคุณสมบัติในการเข้ารับตำแหน่งกรรมการ กสทช. จากกรณียังคงปฏิบัติหน้าที่เป็นแพทย์ค่าตอบแทนรายชั่วโมง ระหว่างวันที่ 8 มกราคมถึงวันที่ 12 เมษายน 2565 โดยคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาจากเอกสารของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงหนังสือชี้แจงของ ศ.คลินิก นพ.สรณ ซึ่งยอมรับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และการรับค่าตอบแทนดังกล่าว
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คณะกรรมการสรรหาเห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวมีสถานะเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ อันเข้าลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (2) แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 ขณะที่ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ. 2561 ได้นิยามคำว่า "ลูกจ้างชั่วคราว" ให้ครอบคลุมถึงบุคคลที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายชั่วโมงด้วย
นอกจากนี้ การที่ ศ.คลินิก นพ.สรณ ยังคงตรวจรักษาผู้ป่วยและรับค่าตอบแทน ย่อมอยู่ภายใต้การมอบหมายงานและการควบคุมดูแลของมหาวิทยาลัย โดยกฎหมายกำหนดลักษณะต้องห้ามดังกล่าวเพื่อคุ้มครองความเป็นอิสระของ กสทช. ไม่ให้ตกอยู่ภายใต้การครอบงำ รวมทั้งป้องกันปัญหาการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ดังนั้น สถานะแพทย์ค่าตอบแทนรายชั่วโมงจึงยังอยู่ในความหมายของการเป็นลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ ขณะเดียวกัน กรรมการสรรหาอีก 2 รายยังได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมอย่างชัดเจนว่า สถานะดังกล่าวเป็นลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (2)
ขณะเดียวกัน มาตรา 18 กำหนดให้ผู้ผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาต้องแสดงหลักฐานการลาออกจากตำแหน่งหรือการประกอบอาชีพที่เป็นลักษณะต้องห้าม ภายในระยะเวลาที่ประธานวุฒิสภากำหนด ซึ่งในกรณีนี้กำหนดไว้ภายในวันที่ 11 ม.ค.65 แม้ ศ.คลินิก นพ.สรณ จะยื่นหลักฐานบางส่วนต่อประธานวุฒิสภาเมื่อวันที่ 10 ม.ค.65 แต่ภายหลังยังปรากฏข้อเท็จจริงว่า ยังคงมีสถานะเป็นลูกจ้างของรัฐและรับค่าตอบแทนต่อเนื่องจนถึงวันที่ 12 เม.ย.65
ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการสรรหาจึงเห็นว่า การไม่ลาออกหรือยุติการประกอบอาชีพที่เป็นลักษณะต้องห้ามภายในเวลาที่ประธานวุฒิสภากำหนด ถือเป็นการสละสิทธิในการเข้ารับตำแหน่งกรรมการ กสทช. โดยผลของกฎหมายอย่างเด็ดขาด พร้อมวินิจฉัยว่า ศ.คลินิก นพ.สรณ เสียสิทธิในการเข้ารับตำแหน่งกรรมการ กสทช. และระบุว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวถือเป็นที่สุดตามมาตรา 18/1
อย่างไรก็ตาม หาก ศ.คลินิก นพ.สรณ ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัย สามารถใช้สิทธิยื่นคำฟ้องเป็นหนังสือต่อศาลปกครองภายใน 90 วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
สหภาพฯ NT จึงขอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการนำความกราบบังคมทูล เพื่อให้มีพระบรมราชโองการให้ ศ.คลินิก นพ.สรณ พ้นจากตำแหน่งประธาน กสทช. โดยขอให้พระบรมราชโองการดังกล่าวมีผลนับตั้งแต่วันที่ขาดคุณสมบัติ มีลักษณะต้องห้าม หรือวันที่การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนสิ้นสุดลง แล้วแต่กรณี ตามมาตรา 20 วรรคสอง
พร้อมกันนี้ สหภาพฯ NT ยังเสนอให้นายกรัฐมนตรีมีหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อตรวจสอบพฤติการณ์ของ ศ.คลินิก นพ.สรณ ว่าเข้าข่ายการกระทำทุจริตหรือไม่ จากกรณียังคงปฏิบัติหน้าที่ประธาน กสทช. และได้รับประโยชน์จากตำแหน่งต่อเนื่อง ทั้งที่คณะกรรมการสรรหามีคำวินิจฉัยว่าเป็นผู้เสียสิทธิในการเข้ารับตำแหน่งตามบทบัญญัติมาตรา 18