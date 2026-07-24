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สหภาพฯ NT เย็นไม่ไหว! ยื่นนายกฯ ขับ 'หมอสรณ' พ้นประธาน กสทช.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สหภาพฯ NT ร่อนหนังสือถึงนายกฯ เร่งทูลเกล้าฯ ให้ 'หมอสรณ' พ้นประธาน กสทช. หลังมติ กก.สรรหา 4:0 ชี้ขาดคุณสมบัติ ปมรับค่าตอบแทนแพทย์รายชั่วโมง พร้อมร้อง ป.ป.ช. สอบทุจริต

เมื่อวันที่ 24 ก.ค.69 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ สหภาพฯ NT โดยนายเชิดชัย กัลยาวุฒิพงศ์ ประธานสหภาพฯ NT มีหนังสือเลขที่ สร.ทช. 161/2569 ถึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ขอให้พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย เพื่อนำความกราบบังคมทูลให้มีพระบรมราชโองการให้ ศ.คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ พ้นจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประธาน กสทช.)

หนังสือดังกล่าวอ้างถึงหนังสือของ สร.ทช. ฉบับลงวันที่ 12 พ.ค.69 ซึ่งเคยขอให้นายกรัฐมนตรีดำเนินการตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 พร้อมยื่นเอกสารข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณา รวมถึงข่าวการเปิดเผยคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหา กสทช. กรณีการรับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่แพทย์รายชั่วโมง ซึ่งอาจเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

ทั้งนี้ สร.ทช. ระบุว่า เป็นองค์กรสมาชิกของพนักงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดตั้งขึ้นและมีหน้าที่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 40 แห่ง พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 โดยเฉพาะมาตรา 40 (4) ที่กำหนดให้สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจดำเนินการและให้ความร่วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ตลอดจนรักษาผลประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจ จึงเห็นว่ามีหน้าที่ติดตามและเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย

หนังสือระบุว่า คณะกรรมการสรรหา กสทช. มีมติเมื่อวันที่ 23 ก.ค.69 ตามคำวินิจฉัยที่ 1/2569 ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ 4 ต่อ 0 ว่า ศ.คลินิก นพ.สรณ ขาดคุณสมบัติในการเข้ารับตำแหน่งกรรมการ กสทช. จากกรณียังคงปฏิบัติหน้าที่เป็นแพทย์ค่าตอบแทนรายชั่วโมง ระหว่างวันที่ 8 มกราคมถึงวันที่ 12 เมษายน 2565 โดยคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาจากเอกสารของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงหนังสือชี้แจงของ ศ.คลินิก นพ.สรณ ซึ่งยอมรับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และการรับค่าตอบแทนดังกล่าว

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คณะกรรมการสรรหาเห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวมีสถานะเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ อันเข้าลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (2) แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 ขณะที่ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ. 2561 ได้นิยามคำว่า "ลูกจ้างชั่วคราว" ให้ครอบคลุมถึงบุคคลที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายชั่วโมงด้วย

นอกจากนี้ การที่ ศ.คลินิก นพ.สรณ ยังคงตรวจรักษาผู้ป่วยและรับค่าตอบแทน ย่อมอยู่ภายใต้การมอบหมายงานและการควบคุมดูแลของมหาวิทยาลัย โดยกฎหมายกำหนดลักษณะต้องห้ามดังกล่าวเพื่อคุ้มครองความเป็นอิสระของ กสทช. ไม่ให้ตกอยู่ภายใต้การครอบงำ รวมทั้งป้องกันปัญหาการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ดังนั้น สถานะแพทย์ค่าตอบแทนรายชั่วโมงจึงยังอยู่ในความหมายของการเป็นลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ ขณะเดียวกัน กรรมการสรรหาอีก 2 รายยังได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมอย่างชัดเจนว่า สถานะดังกล่าวเป็นลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (2)

ขณะเดียวกัน มาตรา 18 กำหนดให้ผู้ผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาต้องแสดงหลักฐานการลาออกจากตำแหน่งหรือการประกอบอาชีพที่เป็นลักษณะต้องห้าม ภายในระยะเวลาที่ประธานวุฒิสภากำหนด ซึ่งในกรณีนี้กำหนดไว้ภายในวันที่ 11 ม.ค.65 แม้ ศ.คลินิก นพ.สรณ จะยื่นหลักฐานบางส่วนต่อประธานวุฒิสภาเมื่อวันที่ 10 ม.ค.65 แต่ภายหลังยังปรากฏข้อเท็จจริงว่า ยังคงมีสถานะเป็นลูกจ้างของรัฐและรับค่าตอบแทนต่อเนื่องจนถึงวันที่ 12 เม.ย.65

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการสรรหาจึงเห็นว่า การไม่ลาออกหรือยุติการประกอบอาชีพที่เป็นลักษณะต้องห้ามภายในเวลาที่ประธานวุฒิสภากำหนด ถือเป็นการสละสิทธิในการเข้ารับตำแหน่งกรรมการ กสทช. โดยผลของกฎหมายอย่างเด็ดขาด พร้อมวินิจฉัยว่า ศ.คลินิก นพ.สรณ เสียสิทธิในการเข้ารับตำแหน่งกรรมการ กสทช. และระบุว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวถือเป็นที่สุดตามมาตรา 18/1

อย่างไรก็ตาม หาก ศ.คลินิก นพ.สรณ ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัย สามารถใช้สิทธิยื่นคำฟ้องเป็นหนังสือต่อศาลปกครองภายใน 90 วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

สหภาพฯ NT จึงขอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการนำความกราบบังคมทูล เพื่อให้มีพระบรมราชโองการให้ ศ.คลินิก นพ.สรณ พ้นจากตำแหน่งประธาน กสทช. โดยขอให้พระบรมราชโองการดังกล่าวมีผลนับตั้งแต่วันที่ขาดคุณสมบัติ มีลักษณะต้องห้าม หรือวันที่การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนสิ้นสุดลง แล้วแต่กรณี ตามมาตรา 20 วรรคสอง

พร้อมกันนี้ สหภาพฯ NT ยังเสนอให้นายกรัฐมนตรีมีหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อตรวจสอบพฤติการณ์ของ ศ.คลินิก นพ.สรณ ว่าเข้าข่ายการกระทำทุจริตหรือไม่ จากกรณียังคงปฏิบัติหน้าที่ประธาน กสทช. และได้รับประโยชน์จากตำแหน่งต่อเนื่อง ทั้งที่คณะกรรมการสรรหามีคำวินิจฉัยว่าเป็นผู้เสียสิทธิในการเข้ารับตำแหน่งตามบทบัญญัติมาตรา 18





สหภาพฯ NT เย็นไม่ไหว! ยื่นนายกฯ ขับ 'หมอสรณ' พ้นประธาน กสทช.
สหภาพฯ NT เย็นไม่ไหว! ยื่นนายกฯ ขับ 'หมอสรณ' พ้นประธาน กสทช.
สหภาพฯ NT เย็นไม่ไหว! ยื่นนายกฯ ขับ 'หมอสรณ' พ้นประธาน กสทช.
สหภาพฯ NT เย็นไม่ไหว! ยื่นนายกฯ ขับ 'หมอสรณ' พ้นประธาน กสทช.