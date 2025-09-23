บุกค้นหาหลักฐาน บ้านเช่าแก๊งรุ่นพี่รับน้องโหดมหาลัยดัง พบมีชื่อร่วมลงมือกว่า 10 ราย

ตำรวจบุกบ้านเช่า ซ.เรวดี 34 จุดกบดานรับน้องโหด รุ่นพี่อ้างเช่าติวหนังสือ ตร.ได้รายชื่อเกิน 10 ราย เตรียมเรียกสอบ
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 ก.ย.68 พ.ต.ท.สุภัทรชัย บุญมาก รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนนทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านพักภายในซอยเรวดี 34 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้เสียหายให้ข้อมูลว่าใช้เป็นจุดกบดานในการทำกิจกรรมรับน้องทุกวันพุธ
จากการตรวจสอบพบว่าบริเวณประตูรั้วบ้านมีการติดผ้าใบปิดบังโดยรอบ ไม่สามารถมองเห็นภายในได้ เจ้าหน้าที่ได้เชิญผู้อาศัยภายในบ้านออกมาพูดคุย พบว่ามีนักศึกษาอาศัยอยู่ประมาณ 3-4 คน โดยมีนักศึกษารายหนึ่งแสดงตนว่าเป็นผู้เช่าหลัก ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่าบ้านดังกล่าวเช่าไว้เพื่อใช้ติวหนังสือ และพักอาศัยร่วมกับเพื่อน ๆ หลังเวลาเรียน โดยตนและเพื่อนยังทำงานเสริมขับไรเดอร์ในช่วงเวลาว่าง
เบื้องต้นตำรวจได้แสดงตน ตรวจสอบข้อมูลของเจ้าของบ้านและผู้เช่าทั้งหมด พร้อมบันทึกไว้ในสำนวนเพื่อดำเนินการต่อไป โดยจะมีการเชิญตัวผู้เช่ามาสอบปากคำอย่างละเอียดที่โรงพักอีกครั้ง ส่วนทางด้านคดี ขณะนี้ตำรวจได้สอบปากคำผู้เสียหายเบื้องต้นแล้ว และอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลผู้กระทำผิดจากทางมหาวิทยาลัยเพื่อนำมาสอบสวนต่อไป
ล่าสุดทางมหาวิทยาลัยได้ส่งรายชื่อผู้เกี่ยวข้องให้ทางผู้เสียหาย เพื่อมอบให้ตำรวจแล้วมากกว่า 10 ราย ทั้งชายและหญิง ซึ่งตำรวจจะทยอยเรียกตัวมาสอบปากคำเพื่อดำเนินการตามขั้นตอน และพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาตามกฎหมายต่อไป