“มารุ จุฬา” อัดแคมเปญ “ลดเยอะ จ่ายน้อย” ปล่อยดีลแรง! ที่สุดในโซนสามย่าน มอบส่วนลดเหลือ 4.39 ล้านบาท ผ่อนดาวน์เริ่มต้น 9900 บาท/เดือน พลาดไม่ได้! อีเว้นท์พิเศษ 27-28 ก.ย.นี้
ดร.สุริยา พูลวรลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมจัดอีเว้นท์พิเศษ ณ “โครงการมารุ จุฬา” (MARU CHULA) ในวันที่ 27-28 กันยายนนี้ โดยเปิดตัว แคมเปญ "ลดเยอะ จ่ายน้อย" โปรโมชันพิเศษเฉพาะในงาน มอบส่วนลดจาก 5.3 ล้านบาทต่อยูนิต เหลือ 4.39 ล้านบาทต่อยูนิต ซึ่งถือเป็นราคาดีที่สุดในโซนสามย่าน พร้อมผ่อนดาวน์เริ่มต้น 9900 บาท/เดือน โดยเชื่อว่าด้วยแคมเปญที่แรงและคุ้มค่า จะดึงดูดลูกค้าเข้าร่วมงานและปิดการขายได้อย่างงดงาม
จุดเด่นของโครงการมารุ จุฬา เป็นคอนโดมิเนียมระดับ High Rise สูง 27 ชั้น ห้องพักอาศัยจำนวน 219 ยูนิต มีห้องพักให้เลือกหลากหลายแบบ หลายสไตล์ ตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการ มุ่งตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าวัยทำงานและนักศึกษา ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการจัดเต็มกว่า 20 รายการ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สำหรับการติวหนังสือ นั่งทำงาน หรือประชุมเป็นต้นซึ่งบางโซนเปิดใช้งานตลอด 24 ชม. พร้อมจุดขาย “คอนโดเลี้ยงสัตว์ได้” กับสุดยอดทำเลใจกลางเมือง ที่มีความสะดวกในการเดินทาง อยู่ใกล้ MRT หัวลำโพง ตั้งอยู่ใกล้แหล่งสถานศึกษาขนาดใหญ่ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, โรงเรียนเตรียมอุดม และแหล่งทำงานสีลมสาทร กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ เน้นไปที่กลุ่มคนทำงานย่านพระราม 4, สีลม, สาทร และกลุ่มบุคลากรและนักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาใกล้เคียง
ผู้สนใจสามารถร่วมอีเว้นท์พิเศษ พร้อมสอบถามรายละเอียดการเข้าร่วมแคมเปญ "ลดเยอะ จ่ายน้อย" 27-28 กันยายน 2568 ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. ณ สำนักงานขาย มารุ จุฬา ภายในงานยังมีสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่วางเงินจอง และเงินทำสัญญาภายในงาน รับบัตรของขวัญเซ็นทรัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมสัมผัสประสบการณ์จริงของคอนโดตัวอย่าง รวมถึงการพูดคุยกับทีมฝ่ายขายและที่ปรึกษาทางการเงินอย่างใกล้ชิด ลงทะเบียนได้ที่ https://www.mjd.co.th/ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ MJD Contact Center 1266 Line Official > @mjd.th (https://bit.ly/MJDLine)