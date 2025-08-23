นักโทษเรือนจำนนทบุรีหนี ขณะทำงานในร้านหับเผยเรือนจำ ทิ้งชุดใต้สะพานมหาเจษฎาบดินทร์ฯ ให้ดูต่างหน้า

นักโทษชายคดีพยายามลักทรัพย์ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี หลบหนีจากร้านอาหารกลางเมือง ทิ้งชุดนักโทษใต้สะพานมหาเจษฎาบดินทร์ฯ
วันนี้( 23 ส.ค.)เมื่อเวลา 13.30 น.ศูนย์วิทยุนนทรีได้รับแจ้งเหตุมีนักโทษชายหลบหนีจากพื้นที่ร้านหับเผย ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี หลังรับแจ้ง จึงนำกำลังสืบสวน สภ.เมืองนนทบุรี ได้รุดตรวจสอบทันที จากการตรวจสอบทราบชื่อผู้หลบหนีคือ น.ช.อนุชิต สุขสุด อายุ 29 ปี เป็นผู้ต้องขังกองนอกประจำร้านหับเผยของเรือนจำจังหวัดนนทบุรี (ตำแหน่งพนักงานล้างจาน) โดยในขณะก่อเหตุยังสวมชุดนักโทษสีส้มของเรือนจำ ขับขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ เรมเบรตต้า สีดำ หมายเลขทะเบียน 4 ขน 838 กรุงเทพมหานคร หลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุ
ซึ่งผู้ต้องหารายนี้ ได้ถูกจับกุมในข้อหา “พยายามลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยทำอันตรายสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิดหรือพาทรัพย์นั้นไป” ถูกศาลตัดสินจำคุก เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2567 และจะถึงกำหนดพ้นโทษในวันที่ 21 ธ.ค. 2568 (ประมาณ 4 เดือน) ต่อมาเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณใต้สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ พบชุดนักโทษที่ น.ช.อนุชิต สวมใส่ถูกถอดทิ้งไว้ แต่ยังไม่ทราบเส้นทางที่ใช้หลบหนีไป เจ้าหน้าที่จึงได้เร่งกระจายกำลังติดตาม พร้อมตรวจสอบเส้นทางโดยรอบเพื่อสกัดจับ
ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการสืบสวนและไล่ล่าตัวนักโทษรายดังกล่าว หากประชาชนพบเบาะแสหรือบุคคลต้องสงสัยโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ทันทีที่หมายเลข 191 หรือแจ้งประสานยังเรือนจำจังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 02-526-6481