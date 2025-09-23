รับน้องโหดผ่านไป 1 ปี มหาลัยดังแก้ไม่ได้ ล่าสุดซ้ำรอยนศ.สาวโร่แจ้งความ รุ่นพี่รุมซ้อมช้ำทั้งตัว ตามขู่ทำร้ายร่างกาย

นักศึกษาสาวปี 1 ถูกรุ่นพี่มหาลัยดัง รับน้องโหด ต่อยอก-เตะหลัง ฟกช้ำขอถอนตัว โปรแกรมโหด กลับถูกขู่ทำร้าย ย้อยร้อยเคยเกิดเหตุซ้ำรอยมาแล้วเป็นข่าวดังมาแล้วหลายครั้งฝ่ายบริหารยังแก้ไม่ได้
เมื่อวันที่ 22 ก.ย.68 น.ส.นิด นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี พร้อมด้วยน.ส.ฟ้า (นามสมมุติ) มารดา ได้ถือเอกสารหลักฐานเข้าร้องเรียนต่อ ดร.ปรเมศร์ ชัยพัชรกุลพงษ์ หรือ “ดร.แก้ว” ผู้ก่อตั้งเพจ “ดร.แก้วช่วยได้” หลังถูกกลุ่มรุ่นพี่จัดกิจกรรม “รับน้องโหด” หรือที่เรียกกันว่า “รับระบบ” และ “รับรุ่น” ซึ่งเป็นการรับน้องนอกรั้วมหาลัย (ไม่ใช่กิจกรรมของมหาลัย) โดยถูกทำร้ายร่างกายด้วยการเตะต่อยบริเวณหน้าอกและหลัง ถูกบังคับถ่ายบัตรประชาชนเก็บไว้เพื่อข่มขู่หากคิดจะถอนตัว โดยขู่หากเลิกรับระบบก่อนจบหลักสูตรจะถูกตามไปทำร้ายถึงบ้าน สร้างความหวาดกลัวและกังวลเรื่องความปลอดภัยกับครอบครัว โดยได้รับบาดเจ็บฟกช้ำหลายแห่งทั้งบริเวณหน้าอก หลัง และสะบักทั้งสองข้าง
น.ส.นิด เล่าว่า เหตุการณ์เริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเปิดเทอมกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ขณะนั้นเพื่อนชวนให้ไปเข้าร่วมการรับน้อง โดยรุ่นพี่อ้างว่าหากรับระบบสำเร็จจะได้คอนเนคชั่นรุ่นพี่รุ่นน้องซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคต ตนจึงยอมเข้าร่วม วันแรกที่เข้าร่วมถูกนัดไปที่บ้านเช่าแห่งหนึ่งภายในซอยเรวดี 34 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี บ้านหลังดังกล่าวมีผ้าปิดรั้วเพื่อปกปิดจากสายตาภายนอก เมื่อไปถึงรุ่นพี่สั่งให้ส่งโทรศัพท์มือถือและบัตรประชาชนทุกคน จากนั้นรุ่นพี่ถ่ายข้อมูลเก็บไว้ทั้งหมด แล้วใช้ผ้าปิดตาให้นั่งล้อมวง ก่อนบังคับให้ดื่มเหล้าขาวผสมเครื่องดื่มชูกำลังหนึ่งแก้ววนกันดื่ม จากนั้นบังคับให้ท่องบทกลอนและเพลงของสถาบัน หากท่องผิดจะถูกซ่อมด้วยการทำโทษอย่างหนัก ทั้งลุกนั่ง ต่อย และเตะ โดยผู้กระทำส่วนใหญ่เป็นรุ่นพี่ปี 2 เพศหญิง ขณะที่รุ่นพี่ชายยืนอยู่แต่ไม่เข้าร่วมลงมือ
น.ส.นิด กล่าวต่อว่า ถูกกระทำลักษณะนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยรุ่นพี่จะนัดให้มาทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 20.00 น. จนถึงวันที่ 10 ก.ย.68 ซึ่งถือว่าเป็นวันที่ถูกทำร้ายรุนแรงที่สุด เนื่องจากมีรุ่นพี่ที่จบการศึกษาไปแล้วชื่อ “เตย” เข้ามาร่วมเป็นหัวโจก ร่วมกับรุ่นพี่ปี 3 ที่ผลัดกันทำร้าย ทั้งเตะและต่อยที่หน้าอกและหลังจนร่างกายเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำ ทำให้ตนต้องบอกกับผู้ปกครองและไปพบแพทย์ตรวจร่างกายในวันที่ 12 ก.ย. โดยแพทย์ยืนยันว่ามีบาดแผลถลอกและรอยช้ำที่เกิดจากการถูกทำร้ายจริง
ตนเคยพยายามบอกกับรุ่นพี่ปี 2 ว่าอยากถอนตัวออกจากการรับระบบ แต่ถูกขัดขวางและข่มขู่จาก “เตย” ว่าไม่สามารถออกได้ หากจะออกต้องย้ายมหาวิทยาลัย และหากเจอตัวจะถูกทำร้ายซ้ำ พร้อมยืนยันว่ามีข้อมูลที่อยู่จากบัตรประชาชนอยู่ในมือ สร้างความหวาดกลัวให้กับเธอจนต้องทนต่อไปทั้งที่ร่างกายเริ่มรับไม่ไหว ปัจจุบันตนไม่กล้าเดินทางไปไหนคนเดียว และตอนนี้เป็นห่วงเพื่อนปี 1 ที่ยังอยู่ในระบบว่าหากเรื่องนี้เป็นข่าวเพื่อนอาจถูกทำร้ายหนักกว่าเดิม
ด้านน.ส.ฟ้า มารดา เผยว่าตนเจ็บปวดใจมากเมื่อทราบว่าลูกสาวถูกทำร้ายเช่นนี้ เดิมลูกแจ้งว่าจะเข้าร่วมรับน้องเพราะรุ่นพี่อ้างว่ามีประโยชน์ต่ออนาคต แต่ไม่คิดว่าจะรุนแรงถึงขั้นต้องเจ็บตัว ถูกเตะต่อยจนฟกช้ำไปทั้งร่าง แพทย์ยังเตือนว่าหากถูกซ้ำอีกอาจถึงขั้นกระดูกหัก ลูกสาวจากเดิมที่ร่าเริงกลับกลายเป็นคนหวาดกลัว เครียด และมักร้องไห้เมื่อพูดถึงเรื่องนี้ ทำให้วันนี้ตนตัดสินใจพามาขอความช่วยเหลือจากดร.แก้วเพื่อความปลอดภัย ยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดและเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยหากพบรุ่นพี่ที่เกี่ยวข้องยังศึกษาอยู่ให้ลงโทษขั้นเด็ดขาดถึงขั้นไล่ออก เพื่อไม่ให้ทำลายชื่อเสียงสถาบันและเป็นบทเรียนไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ
น.ส.ฟ้า กล่าวทิ้งท้ายว่า ตนยังอยากฝากถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ตรวจสอบประเด็นการบังคับถ่ายบัตรประชาชนด้วยว่าเข้าข่ายความผิดหรือไม่ เกรงว่าข้อมูลส่วนตัวของลูกสาวและเพื่อนๆ จะถูกนำไปใช้ในทางมิชอบ โดยยืนยันว่าหวังเพียงความเป็นธรรมและความปลอดภัยของลูก รวมถึงต้องการให้กรณีนี้เป็นตัวอย่างเพื่อไม่ให้เกิดการรับน้องโหดซ้ำอีกต่อไป
ด้านดร.แก้ว เปิดเผยว่า เบื้องต้นได้พาผู้เสียหายและผู้ปกครองเข้าพูดคุยกับอาจารย์หัวหน้าแผนกแล้ว โดยอาจารย์ให้ความร่วมมือและชี้แจงว่ากิจกรรมดังกล่าวไม่ใช่การรับน้องของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยได้ประกาศเตือนนักศึกษาอยู่เสมอว่าไม่ให้เข้าร่วมกิจกรรมนอกรั้วที่ผิดลักษณะ ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยกำลังรวบรวมข้อมูลนักศึกษาที่เกี่ยวข้องทั้งรุ่นพี่ชายและหญิงเพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามระเบียบ พร้อมทั้งตนได้พาผู้เสียหายไปแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายและข่มขู่ และหากตรวจสอบพบการนำบัตรประชาชนไปถ่ายเก็บเพื่อนำมาเป็นเครื่องมือข่มขู่หรือใช้ในทางผิดกฎหมาย จะดำเนินคดีเพิ่มเติมในทุกข้อหาเพื่อป้องกันไม่ให้มีเหยื่อรายต่อไป
ทั้งนี้มี่รายงานว่ามหาลัยแห่งนี้เคยเกิดเหตุรุนแรงลักษณะนี้มีแล้ว 2 ครั้งในเวลาไล่เลี่ยกัน โดยเมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2567 มีทหารยศสิบเอกสมัครเรียนภาคค่ำแต่ถูกรับน้องโหด รุ่นพี่รุมทำร้ายร่างกายใช้ไฟรนอวัยวะเพศ ก่อนเข้าแจ้งความตามจับรุ่นพี่กลุ่มดังกล่าว และต่อมาเกิดเหตุซ้ำรอยอีก ครั้งเมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2567 น้องไตเติ้ลพร้อมพ่อ ถูกรุ่นพี่รุมทำร้ายร่างกายภายในมหาลัย ขณะไปขอลาออก เพราะทนระบบรับน้องไม่ไหวจนเป็นข่าวดัง มาจนถึงปัจจุบันฝ่ายบริหารก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ซ้ำยังมาเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยอีกครั้ง
