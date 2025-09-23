เหยื่อรับน้องโหดผวา! รุ่นพี่ขู่ให้ไกล่เกลี่ย แม่นศ.สาวลั่นไม่ยอมความ เอาเรื่องถึงที่สุด

นักศึกษาสาวปี 1 เหยื่อรับน้องโหด เข้าสอบปากคำเพิ่ม แม่แฉรุ่นพี่โทรกดดันผ่านเพื่อนลูก หวังไกล่เกลี่ย ชาวบ้านยันเห็นมามั่วสุมในบ้านเกิดเหตุเป็นประจำ
วันนี้( 23 ก.ย.)เมื่อเวลา 14.30 น.ที่ สภ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ดร.ปรเมศร์ ชัยพัชรกุลพงษ์ หรือ “ดร.แก้ว” ผู้ก่อตั้งเพจ “ดร.แก้วช่วยได้” ได้นำ น.ส.ต่าย (นามสมมุติ) อายุ 20 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี พร้อมด้วย น.ส.หน่อย (นามสมมุติ) มารดา เข้าสอบปากคำเพิ่มเติมกับ พ.ต.ท.สุภัทรชัย บุญมาก รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนนทบุรี ในคดีถูกรุ่นพี่ทำร้ายร่างกายระหว่างการรับน้องโหด
น.ส.หน่อย มารดาของผู้เสียหาย เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ล่าสุดมีรุ่นพี่พยายามกดดันผ่านเพื่อนนักศึกษาปี 1 ที่เข้ารับระบบด้วยกัน โดยสั่งให้โทรมาหาลูกสาวของตนเพื่อพูดจาในลักษณะขอให้ช่วยเหลือรุ่นพี่ เช่น “มึงต้องช่วยพี่มึงนะ มึงช่วยพี่มึงได้เปล่า” รวมถึงให้ลูกสาวบอกกับแม่ว่าควรไปเจรจาไกล่เกลี่ยยอมความ แต่ตนยืนยันชัดเจนกับลูกสาวว่า เรื่องนี้แม่เป็นคนเอาเรื่องเอง ไม่เกี่ยวกับลูก และไม่ต้องตอบ ไม่ต้องพูด ไม่ต้องพิมพ์ข้อความใด ๆ กลับไปหาพวกนั้น พร้อมย้ำว่า จะดำเนินคดีถึงที่สุด ไม่มีการยอมความเด็ดขาด
น.ส.หน่อย กล่าวอีกว่า หลังจากได้เข้าร้องเรียนผ่าน “ดร.แก้ว” และมีการแจ้งความดำเนินคดีอย่างเป็นทางการ สภาพจิตใจของลูกสาวก็ดีขึ้น กล้าที่จะพูดและสื่อสารมากขึ้น ต่างจากก่อนหน้านี้ที่เก็บตัว ร้องไห้ และไม่กล้าพูดกับใครเลย ขณะเดียวกันทางมหาวิทยาลัยก็มีการแจ้งว่าจะดำเนินการลงโทษนักศึกษากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว แต่ยังไม่เห็นการปฏิบัติที่ชัดเจน ทางมหาวิทยาลัยได้ให้คำมั่นว่าจะมีการพูดคุยและดำเนินการตามขั้นตอนอย่างถึงที่สุด ตนไม่ให้เหตุการณ์รับน้องโหดเช่นนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกในสังคม
ทีมข่าวได้รับคลิปจากแหล่งข่าว ซึ่งบันทึกไว้เมื่อประมาณ 2-3 เดือนที่ผ่านมา บริเวณบ้านเช่าที่ถูกกล่าวอ้างว่าใช้เป็นสถานที่รับน้อง ภาพในคลิปเผยให้เห็นกลุ่มวัยรุ่นขับรถจักรยานยนต์จำนวนหลายคันมารวมตัวอยู่หน้าบ้านหลังดังกล่าว จากการสอบถามข้อมูล แหล่งข่าวระบุว่า บ้านเช่าหลังนี้จะมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มวัยรุ่นเป็นประจำเกือบทุกสัปดาห์ โดยมักจะเดินทางเข้าออกตั้งแต่ช่วงบ่าย และทยอยกลับออกไปในช่วงเวลาประมาณ 19.00–20.00 น.
