รวบแล้ว นทช.เรือนจำนนท์ หนีซุกบ้านญาติอ่างทอง แจ้งเพิ่มอีก 2 ข้อหาลักทรัพย์-หลบหนีเจ้าพนักงาน

นักโทษเรือนจำนนทบุรี กองนอกหนีคุกไม่รอด ติดต่อมอบตัวที่ จังหวัดอ่างทอง หลังไปกบดานอยู่กับญาติ ตร.แจ้ง 2 ข้อเพิ่มลักทรัพย์ หลบหนีควบคุมเจ้าพนักงาน
จากกรณีเมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 23 สิงหาคม 2568 เกิดเหตุนักโทษชาย นายอนุชิต สุขสุด อายุ 29 ปี ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดนนทบุรี หลบหนีระหว่างปฏิบัติงานกองนอกที่ร้านหับเผย ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี โดยในขณะเกิดเหตุยังสวมชุดนักโทษสีส้ม ก่อนจะขโมยรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ เรมเบสต้า สีดำ ทะเบียน 4ขน 838 กรุงเทพมหานคร ขับหลบหนีไป ต่อมาเจ้าหน้าที่ตรวจพบเพียงชุดนักโทษถูกถอดทิ้งไว้ใต้สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ แต่ยังไม่ทราบเส้นทางที่ใช้หลบหนี
ความคืบหน้าล่าสุด วันที่ 24 สิงหาคม 2568 รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดนนทบุรี ตำรวจจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำรวจจังหวัดอ่างทอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ วัดเขาบวช ต.ห้วยไผ่ อ.แสวงหา จ.อ่างทอง หลังสืบทราบว่านายอนุชิตเดินทางมาหาญาติและแสดงความประสงค์ที่จะเข้ามอบตัว
เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบและสามารถควบคุมตัวนายอนุชิต พร้อมรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุไว้ได้ ก่อนนำตัวส่งกลับมายัง สภ.เมืองนนทบุรี เพื่อดำเนินการสอบสวนตามขั้นตอนทางกฎหมาย โดยระหว่างถูกควบคุมตัว นายอนุชิตมีสีหน้าเคร่งเครียด ขณะที่ตำรวจเตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มเติม 2 ข้อหา คือ 1. ลักทรัพย์ และ 2. หลบหนีจากการควบคุมของเจ้าพนักงาน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 17.00 น. ของวันเดียวกัน พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม และ พล.ต.ต.กิตติ์ธเนศ ธนนันท์ทวีสิน ผบก.ภ.จว.นนทบุรี จะร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมนายอนุชิตต่อสื่อมวลชน