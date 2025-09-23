มหาลัยดังแจงรับน้องโหดซ้ำรอย!ยันสั่งห้ามแล้ว นศ.แอบจัดกิจกรรมเพี้ยนนอกรั้ว ชี้โทษหนักไล่อออก-ดำเนินคดีศิษย์เก่า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับน้องโหดเกิดนอกรั้วมหาลัย ย้ำเคยสั่งห้ามแล้ว เตรียมลงโทษรุ่นพี่-ศิษย์เก่า ดำเนินคดีตามกฎหมาย-ไล่ออก
วันนี้( 23 ก.ย.)เมื่อเวลา 12.00 น. ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี เพื่อสอบถามเหตุการณ์รับน้องโหดที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดเผยทางโทรศัพท์กับทีมข่าวว่า มหาวิทยาลัยไม่ได้นิ่งนอนใจกับกรณีดังกล่าว เบื้องต้นได้มีการห้ามปรามนักศึกษาแล้วทั้งน้องปี1 และรุ่นพี่ที่ก่อเหตุ แต่กลุ่มที่ก่อเหตุได้แอบไปทำกิจกรรมนอกรั้วมหาวิทยาลัยเอง ซึ่งไม่ใช่กิจกรรมของทางมหาวิทยาลัย ซึ่งตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยรับทราบข้อมูลทั้งหมดแล้ว และจะส่งรายชื่อผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
โดยนักศึกษาบางส่วนที่จบการศึกษาไปแล้วจะถือเป็นศิษย์เก่าและต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเช่นเดียวกัน ส่วนผู้ที่ยังศึกษาอยู่ มหาวิทยาลัยจะลงโทษตามระเบียบอย่างเข้มงวด ซึ่งมีโทษตั้งแต่การพักการศึกษา 1 ปี ไปจนถึงการไล่ออกจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยยืนยันว่าให้ความสำคัญกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นอีก