BEM Art Training คลาสแรกของปี 2568 พร้อมก้าวต่อไปในเส้นทางศิลปะ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ได้มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาเข้าร่วม Art Training ภายใต้โครงการ Art Learning Centre @ MRT สถานีพหลโยธิน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมทักษะด้านศิลปะให้แก่เยาวชนที่สนใจ และต้องการฝึกฝนฝีมือเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ผ่านการเรียนการสอนเข้มข้นตลอดระยะเวลา 4 เดือน จาก อาจารย์บุญกว้าง นนท์เจริญ ศิลปินสีน้ำระดับมาสเตอร์ และ อาจารย์พิษณุ วริรักษ์ อาจารย์พิเศษ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ Art Learning Centre Metro Art @MRT สถานีพหลโยธิน


นางสาว ปุญญฎา มองเพชร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนราชินีบน หนึ่งในนักเรียนคอร์ส เรียน Art Training เล่าว่า “การได้รับโอกาสในการเข้าร่วมโครงการนี้ ทำให้ได้ความรู้พื้นฐานที่แน่นมากขึ้น และการบริหารจัดการเวลาภายในระยะเวลาสั้นๆ ทำให้สามารถถ่ายทอดความหมายของผลงานออกมาได้อย่างดี บรรยากาศตอนเรียนก็สนุกสนาน มีพี่ๆเพื่อนๆ และอาจารย์ที่เป็นกันเอง ทำให้ไม่รู้สึกกดดัน หลังจากที่เรียนคอร์สนี้จบแล้ว จะตั้งใจพัฒนาฝีมือด้านศิลปะเพื่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย และนำความรู้ไปปรับใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน รวมไปถึงการประกวดแข่งขันต่าง ๆ โดยมีอาจารย์จาก Art Learning Centre คอยให้คำปรึกษา”


ด้าน นางสาวเพชรมณี ดวงตะวัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนสตรีนนทบุรี เปิดเผยความรู้สึกว่า “ตอนเรียนในคลาสเพื่อน ๆ ทุกคนมีความสุข สนุกไปกับการเรียนมาก อาจารย์สอนแบบเป็นกันเองทำให้เข้าใจง่าย และสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง อาจารย์สอนเสมอว่าศิลปะไม่มีผิดไม่มีถูก ให้ลองทำไปก่อน แล้วจะคอยปรับให้ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการวาดเส้นแบบเจาะลึกที่ไม่เคยเรียนมาก่อน ทั้งยังได้ทักษะใหม่เพิ่มเติมสกิลของตัวเองด้วย ความรู้ที่ได้รับจะนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในด้านอาชีพ และสร้างผลงานประกอบ Portfolio เข้ามหาวิทยาลัยต่อไป”


ส่วน นายทัพพ์เทพ นันทาภิวัฒน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จาก OpenSchool for Creatives and Design เล่าว่า “ผมมีพื้นฐานที่ค่อนข้างแน่นจากโรงเรียนอยู่พอสมควร แต่ความรู้ที่ได้รับจากเข้าร่วมกิจกรรม Art Training กับ BEM คือการโฟกัสในการวาดวัตถุภายในเวลาจำกัด ทำให้มีทักษะในด้านการวางแผน และสามารถนำมาพัฒนาทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้เป็นอย่างดี คอร์สนี้ค่อนข้างแตกต่างจากคอร์สอื่น ๆ เพราะมีการฝึกวาดซ้ำ ๆ เน้นการทบทวนกระบวนการและมุมมองของตัวเอง ทำให้นำเทคนิคที่ได้ไปใช้ในการบริหารจัดการเวลาและวางแผนสำหรับการแข่งขัน ตลอดจนโปรเจกต์ที่จะใช้เป็น Portfolio ในการเข้ามหาวิทยาลัย”


นอกจากนี้ ผลงานของนักเรียนในโครงการทุกคนยังจะถูกจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเป็นกำลังใจ และแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการฝึกฝนตลอด 4 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งจะสร้างความภาคภูมิใจ มั่นใจที่จะก้าวต่อไปในเส้นทางศิลปะ โดยเปิดให้ผู้โดยสารและประชาชนทั่วไปชมผลงานจนถึงวันที่ 13 กันยายน 2568 ณ ห้องนิทรรศการ Art Learning Centre สถานีรถไฟฟ้า MRT พหลโยธิน


