“เตย”รุ่นพี่สาวขอความเป็นธรรม ปัดร่วมรับน้องโหด อ้างตอนเกิดเหตุเล่นกับแมวอยู่ที่บ้าน

เปิดใจ “เตย”รุ่นพี่สาว ปัดเป็นหัวโจกรับน้องโหดยืนยันบริสุทธิ์ พร้อมให้ปากคำตร.อ้างวันเกิดเหตุเล่นกับแมวอยู่ที่บ้าน ยันไม่รู้จักผู้เสียหาย
เมื่อวันที่ 23 ก.ย.68 ทีมข่าวได้รับการเปิดใจจาก น.ส.เตย อายุ 25 ปี ผู้ที่ถูกผู้เสียหายอ้างถึงว่าเป็นหัวโจกและเป็นคนทำร้ายร่างกายนักศึกษาหญิงปี 1 ที่ออกมาเปิดเผยเรื่องการถูกรับน้องโหด โดย น.ส.เตย กล่าวยืนยันชัดเจนว่า ตนเพิ่งมาทราบข่าวในช่วงเช้าวันนี้ และรู้สึกสงสัยอย่างมากว่าทำไมผู้เสียหายถึงเอ่ยชื่อของตนเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะปัจจุบันตนจบการศึกษาไปแล้ว ไม่ได้เป็นนักศึกษาปัจจุบัน อีกทั้งผู้เสียหายก็ไม่ใช่รุ่นน้องในสาขาที่ตนเรียนมา ตนแทบจะไม่รู้จักกับผู้เสียหายเลย เพียงแค่เคยเห็นหน้าผ่าน ๆ เท่านั้น และที่รู้จักก็เพราะน้องของตนรู้จักกับผู้เสียหาย ตนเพียงแต่รับรู้ผ่านน้อง แต่ไม่ได้มีความสนิทสนม หรือข้องเกี่ยวกันโดยตรง
น.ส.เตย กล่าวต่อว่า รู้สึกไม่เป็นธรรมที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นหัวโจกและเป็นผู้ทำร้าย เพราะผู้เสียหายเล่าว่าขณะเกิดเหตุต้องถูกปิดตาไว้ ตนจึงตั้งข้อสังเกตว่า “ในเมื่อถูกปิดตาแล้ว เขาจะรู้ได้อย่างไรว่าคนที่ทำร้ายคือตน“ วันเกิดเหตุตามข่าวซึ่งเป็นวันที่ 10 ก.ย.68 ตนยืนยันว่าไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุ ซึ่งวันนั้นนั้นตนอยู่บ้านและมีหลักฐานในสตอรี่ว่ากำลังเล่นกับแมวที่ห้องพักอยู่ และตนอยากทราบว่า ผู้ร้องเรียนมีหลักฐานอะไรที่ระบุได้ว่าตนเป็นคนลงมือจริง ซึ่งตนไม่เคยมีช่องทางการติดต่อกับผู้เสียหาย และไม่ได้มีโอกาสเจอหน้ากันบ่อยหรือสนิทสนมใด ๆ จึงมองว่าไม่แฟร์ที่ถูกเจาะจงเอ่ยชื่อโยงเข้ามา รวมถึงแชทที่เขากล่าวอ้างนั้นก็ไใม่ใช่เป็นตนที่คุยกับผู้ร้องเรียน
สำหรับกรณี บ้านเช่าในซอยเรวดี 34 ที่ถูกระบุว่าเป็นจุดจัดกิจกรรมรับน้อง ตนขอชี้แจงว่า หอพักของตนเองตั้งอยู่ด้านหน้าซอย ซึ่งต้องผ่านเข้าออกทุกวัน จึงมีความคุ้นเคยกับพื้นที่ เคยเข้าไปในบ้านเช่าดังกล่าวจริง แต่เป็นเพียงการเข้าไปเอาของหรือมีคนฝากซื้อของให้เท่านั้น ไม่เคยมีส่วนร่วมกับกิจกรรมรับน้องแต่อย่างใด พร้อมยืนยันว่าการเข้าไปที่บ้านเช่าไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ผู้เสียหายเล่า ซึ่งบ้านเช่าหลังดังกล่าว จะเป็นรุ่นน้องที่มาเช่าอยู่ และไม่ทราบว่าน้องเขาทำอะไรกันบ้าง
น.ส.เตย กล่าวย้ำอีกครั้งว่า ตนรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมจริง ๆ ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นหัวโจก ทั้งที่ตนเรียนจบไปแล้ว มีงานทำแล้ว ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มนักศึกษาปี 1 ที่ถูกรับน้องโหด ซึ่งตนพร้อมจะเข้าไปให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมด และยืนยันว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำร้ายหรือการจัดกิจกรรมรับน้องดังกล่าวเลย
น.ส.เตย กล่าวทิ้งท้ายว่า ขณะนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยกับผู้เสียหายโดยตรง เนื่องจากตนเองเรียนจบและทำงานแล้ว แต่หากเจ้าหน้าที่เรียกสอบก็พร้อมจะให้ข้อมูลเต็มที่ เพราะต้องการพิสูจน์ว่าตนถูกพาดพิงอย่างไม่เป็นธรรม
